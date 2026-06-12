Az M1-es után most az M3-as: hídfőnek hajtott egy kamion

Hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőszemere közelében, a 123. kilométernél. A jármű rakományának egy része az útburkolatra borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességen lezárták a Budapest felé vezető sztrádaoldalt, és Miskolc felé is csak a leállósávon halad a forgalom – írja a Katasztrófavédelem.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI