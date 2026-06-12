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katasztrófavédelem czeglédi zsolt autópálya

Az M1-es után most az M3-as: hídfőnek hajtott egy kamion

2026. június 12. 08:54

Budapest felé lezárták az érintett sztrádaszakaszt, és Miskolc felé is forgalomkorlátozásra kell számítani.

2026. június 12. 08:54
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Hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőszemere közelében, a 123. kilométernél. A jármű rakományának egy része az útburkolatra borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességen lezárták a Budapest felé vezető sztrádaoldalt, és Miskolc felé is csak a leállósávon halad a forgalom – írja a Katasztrófavédelem

A nyitókép illusztráció. Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI

 

Összesen 2 komment

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komloisracok
2026. június 12. 09:56
Vitézy asszony: Lázár a hibás
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1
0
wadcutter
2026. június 12. 09:12
Vitézy, mi a jó k,,,,anyád van már? Ennyi helyre már selfizni se tudsz kimenni, ahány rendkívüli esemény történik a minisztériumodnál!!!
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1
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