Marine Le Pen: A demokráciának nem tábora van, hanem szabályai, melyeket Magyar Péter lábbal tipor

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Üzent a francia elnökválasztás esélyese.
Magyar Péternek üzent Marine Le Pen, Franciaország és a Patrióták Európáért legerősebb pártja, a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje, aki egyúttal a jövőre tartandó francia elnökválasztás egyértelmű esélyese is.
A francia politikus a magyarországi fejleményekkel kapcsolatban elmondta: „A jogállamiság-sértések Magyarországon egyre csak szaporodnak azok áldásával, akik azt gondolják, hogy »a jó táborban« állnak”. A jelentéktelen európai parlamenti ügyéért épp bokára szerelt nyomkövetővel kampányoló politikus hozzátette:
A demokráciának azonban nincsen táBora. Csak szabályai vannak, melyeket az új magyar miniszterelnök, akit az Európai Bizottság véd, lábbal tipor.”
Nyitókép: Christian Hartmann / POOL / AFP