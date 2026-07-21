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patrióták európáért nemzeti tömörülés marine le pen franciaország Magyar Péter európai bizottság

Marine Le Pen: A demokráciának nem tábora van, hanem szabályai, melyeket Magyar Péter lábbal tipor

2026. július 21. 21:49

Üzent a francia elnökválasztás esélyese.

2026. július 21. 21:49
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Magyar Péternek üzent Marine Le Pen, Franciaország és a Patrióták Európáért legerősebb pártja, a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje, aki egyúttal a jövőre tartandó francia elnökválasztás egyértelmű esélyese is.

A francia politikus a magyarországi fejleményekkel kapcsolatban elmondta: „A jogállamiság-sértések Magyarországon egyre csak szaporodnak azok áldásával, akik azt gondolják, hogy »a jó táborban« állnak”. A jelentéktelen európai parlamenti ügyéért épp bokára szerelt nyomkövetővel kampányoló politikus hozzátette:

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A demokráciának azonban nincsen táBora. Csak szabályai vannak, melyeket az új magyar miniszterelnök, akit az Európai Bizottság véd, lábbal tipor.”

Nyitókép: Christian Hartmann / POOL / AFP

 

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Összesen 5 komment

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kisskiss-7
2026. július 21. 22:05
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kisskiss erotomán fórumtársunk gondoskodik arról napi többszáz kommentjével, hogy a letizedelt mandiner oldala új tartalmak híjában is pörögjön. Ezért külön dícséret jár neki. Mi is lenne ez a felület nélküle és a többi izgága, frusztrált, a Tiszába fulladt Gyurcsányárva nélkül?
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0
kisskiss-7
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Válasz erre
0
0
mandiner8-as
2026. július 21. 22:00
kisskiss erotomán fórumtársunk gondoskodik arról napi többszáz kommentjével, hogy a letizedelt mandiner oldala új tartalmak híjában is pörögjön. Ezért külön dícséret jár neki. Mi is lenne ez a felület nélküle és a többi izgága, frusztrált, a Tiszába fulladt Gyurcsányárva nélkül?
Válasz erre
2
0
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