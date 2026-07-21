Marine Le Pen: A demokráciának nem tábora van, hanem szabályai, melyeket Magyar Péter lábbal tipor

Magyar Péternek üzent Marine Le Pen, Franciaország és a Patrióták Európáért legerősebb pártja, a Nemzeti Tömörülés elnökjelöltje, aki egyúttal a jövőre tartandó francia elnökválasztás egyértelmű esélyese is.

A francia politikus a magyarországi fejleményekkel kapcsolatban elmondta: „A jogállamiság-sértések Magyarországon egyre csak szaporodnak azok áldásával, akik azt gondolják, hogy »a jó táborban« állnak”. A jelentéktelen európai parlamenti ügyéért épp bokára szerelt nyomkövetővel kampányoló politikus hozzátette: