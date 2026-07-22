Laczó Adrienn fontolóra venné, hogy köztársasági elnök legyen

Hajnaltól késő estig csak a természet zajai és a folyamatos belső beszéd, ami talán még a halállal sem ér véget. Egy teljes csendben eltöltött nap után nehéz megszólalni

A saját hangomra sem ismerek rá ilyenkor. Ki ez, aki itt most megszólalt? Jó kérdés, eddig nem találtam megnyugtató választ rá. Győrffy Ákos írása.