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Laczó Adrienn fontolóra venné, hogy köztársasági elnök legyen

2026. július 22. 11:45

Az ügyvédnő arról lett ismert, hogy ő védte az ukrán pénzszállítókat.

2026. július 22. 11:45
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Puzsér Róbert, Fleck Zoltán és Lányi András az ukrán pénzszállítók, Szabó Bence és Gyárfás Tamás ügyvédjét jelölnék köztársasági elnöknek. Laczó Adrienn egykori bírónő az Indexnek azt mondta, hogy megtiszteltetésnek tartja, hogy Puzsér Róberték benne látják az ideális köztársasági elnököt, ugyanakkor amondó: vannak nála alkalmasabb emberek is a feladatra. 

Laczó Adrienn a lapnak elmondta: 

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„Roppant megtisztelő, hogy a közélet kvalifikált szereplői alkalmasnak látnak a feladatra, ahogyan rendkívül jólesik az a rengeteg üzenet, amely a nyilvánosság legszélesebb rétegeiből érkezik hozzám. Úgy gondolom, hogy vannak nálam ismertebb, szélesebb körben elfogadottabb emberek a feladatra, ugyanakkor ha konkrét formában is felkérnek, fontolóra venném a jelöltséget.”

Ideiglenesen az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes tölti be az államfői tisztet. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania.

Nyitókép: Screenshot

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Összesen 78 komment

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Sorrend:
astracf
2026. július 22. 13:40
Ez a nő nagyon ellenszenves!
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2
0
LadyMalmsbury-Croft
2026. július 22. 13:36
Illegitim pozícióba, egy minden hájjal megkent tiszaros báb….! Ez aztán a függetlenség, nemzetegyesítés, széles körű társadalmi felhatalmazás…
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2
0
Bastyaelvtars
2026. július 22. 13:34
A kommenteket olvasva látható hogy a mocskos orbánista vérbirkák számára nincs olyan aki alkalmas lenne és megtestesitené a nemzet egységét. A nazareti Jézust is gyaláznátok ha a tisza jelöli...
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0
9
evass816
2026. július 22. 13:30
Nagy szerencse, hogy a nőszemély egyáltalán nem megosztó. Csöppet sem. Nála kevésbé megosztó már csak Fleck Zoltán lenne. Nem lehetnének ők ketten együtt...?
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3
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