Laczó Adrienn fontolóra venné, hogy köztársasági elnök legyen

Felvételen, ahogy leköpik Magyar Pétert
A miniszterelnök jelezte, nem tesz feljelentést.
Az ügyvédnő arról lett ismert, hogy ő védte az ukrán pénzszállítókat.
Puzsér Róbert, Fleck Zoltán és Lányi András az ukrán pénzszállítók, Szabó Bence és Gyárfás Tamás ügyvédjét jelölnék köztársasági elnöknek. Laczó Adrienn egykori bírónő az Indexnek azt mondta, hogy megtiszteltetésnek tartja, hogy Puzsér Róberték benne látják az ideális köztársasági elnököt, ugyanakkor amondó: vannak nála alkalmasabb emberek is a feladatra.
Laczó Adrienn a lapnak elmondta:
„Roppant megtisztelő, hogy a közélet kvalifikált szereplői alkalmasnak látnak a feladatra, ahogyan rendkívül jólesik az a rengeteg üzenet, amely a nyilvánosság legszélesebb rétegeiből érkezik hozzám. Úgy gondolom, hogy vannak nálam ismertebb, szélesebb körben elfogadottabb emberek a feladatra, ugyanakkor ha konkrét formában is felkérnek, fontolóra venném a jelöltséget.”
Ideiglenesen az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes tölti be az államfői tisztet. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania.
Nyitókép: Screenshot
Ezt is ajánljuk a témában
A miniszterelnök jelezte, nem tesz feljelentést.