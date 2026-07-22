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ryanair ljubisa karović németország görögország robbanás

„A robbanásra emlékszem leginkább”– megszólalt a férfi, akit majdnem kiszívott a légnyomás a Ryanair gép ablakán

2026. július 22. 14:41

„Szerencsés vagyok” – mondta a férfi.

2026. július 22. 14:41
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Ljubisa Karović a Guardiannek elmondta: ablak betörésének mennydörgő zajára ébredt fel az 11F-es ülésen, ahol az ablak melletti helyet foglalta el a Görögországból Németországba tartó kora reggeli Ryanair-járaton. 

„A robbanásra emlékszem”

 – mondta a szerb vállalkozó a Guardiannek adott interjúban.

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A fájdalom még mindig kísérti Ljubisa Karovićot is, a jobb karján, a hónaljáig és a mellkasáig felkúszó égési sebek és zúzódások tanúskodnak arról, hogy a 61 éves férfit majdnem kiszívta a légnyomás a repülő ablakán és ő túlélte.

„Szerencsés vagyok”

 – mondta a lapnak.  

„Nem sokra emlékszem, és még mindig fáj a fejem és a nyakam, de életben vagyok. Lehet, hogy a biztonsági övnek köszönhető, annak, hogy még mindig be voltam kötve. De talán a sors műve. Hiszek Istenben, és minden nap hálát adok neki” – mondta Guardiannek. 

Az FR1879-es járat utasai, köztük Karović felesége, Svetlana is – aki a 14C-es ülésen ült, három sorral a férje mögött –, még mindig élénken emlékeznek arra a pillanatra, amikor az ablak betört, leereszkedtek az oxigénmaszkok, és zűrzavar támadt, miközben palackok és egyéb tárgyak repültek a levegőben, az utastársak pedig megragadták Ljubisát, és kétségbeesetten próbálták a helyén tartani.

„Én is odarohantam. A légiutas-kísérő személyzet közül senki sem segített. Az utasok voltak azok”

 – mondta a feleség. 

Azok a pillanatok, amikor látta, hogy a férje „félig bent, félig kint van a repülőgépből”, feltehetően másfél–két percig tartottak.

„Azt mondják, kétszer elájultam, majd még egyszer a repülőgépen belül, és hogy az arcom rövid ideig megduzzadt és eltorzult a nyomás és a légáramlás miatt”

 – mondja a Karović.

A Ryanair védelmébe vette személyzete teljesítményét, mondván, hogy a légiutas-kísérők „fenomenális munkát” végeztek. 

Nyitókép: Adrian DENNIS / AFP

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
cutcopy
2026. július 22. 16:41
"A légiutas-kísérő személyzet közül senki sem segített. Az utasok voltak azok...A Ryanair védelmébe vette személyzete teljesítményét, mondván, hogy a légiutas-kísérők „fenomenális munkát” végeztek” Ja, betömték egy utas fejével a lyukat és így megszüntették a dekompressziót..
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sternerregnix
2026. július 22. 16:05
Azért az komoly. Nem lehet kellemes érzés kizuhanni egy repülőből...
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Canadian
2026. július 22. 14:45
"majdnem kiszívott a légnyomás" A légnyomás nem szív, idióták. Vacuum igen.
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