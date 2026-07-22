„A robbanásra emlékszem leginkább”– megszólalt a férfi, akit majdnem kiszívott a légnyomás a Ryanair gép ablakán

„Nem sokra emlékszem, és még mindig fáj a fejem és a nyakam, de életben vagyok. Lehet, hogy a biztonsági övnek köszönhető, annak, hogy még mindig be voltam kötve. De talán a sors műve. Hiszek Istenben, és minden nap hálát adok neki” – mondta Guardiannek.

Az FR1879-es járat utasai, köztük Karović felesége, Svetlana is – aki a 14C-es ülésen ült, három sorral a férje mögött –, még mindig élénken emlékeznek arra a pillanatra, amikor az ablak betört, leereszkedtek az oxigénmaszkok, és zűrzavar támadt, miközben palackok és egyéb tárgyak repültek a levegőben, az utastársak pedig megragadták Ljubisát, és kétségbeesetten próbálták a helyén tartani.