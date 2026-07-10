Betört az ablak a Ryanair járatán – a társai húzták vissza az ablaknyílásból az egyik utast

Pánik tört ki pénteken a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán, miután betört a repülőgép egyik ablaka, és egy utas megsérült.

Az incidens röviddel felszállás után történt, és a gép azonnal visszatért a görögországi repülőtérre.

Szemtanúk elmondása szerint a nagy robajjal betört ablak mellett ülő férfi testét a többi utas húzta vissza az ablaknyílásból. Sokan pánikba estek és sikítottak. A közösségi médiában megjelent videókon látható, hogy a repülőgépben az oxigénmaszkok leereszkedtek az ülések feletti panelekből.