Betört az ablak a Ryanair járatán – a társai húzták vissza az ablaknyílásból az egyik utast

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A repülőgép azonnal visszatért a görögországi repülőtérre.
Pánik tört ki pénteken a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán, miután betört a repülőgép egyik ablaka, és egy utas megsérült.
Az incidens röviddel felszállás után történt, és a gép azonnal visszatért a görögországi repülőtérre.
Szemtanúk elmondása szerint a nagy robajjal betört ablak mellett ülő férfi testét a többi utas húzta vissza az ablaknyílásból. Sokan pánikba estek és sikítottak. A közösségi médiában megjelent videókon látható, hogy a repülőgépben az oxigénmaszkok leereszkedtek az ülések feletti panelekből.
A sérültet, egy szerb állampolgárságú férfit mentővel kórházba szállították Szalonikiben – jelentette az ERT görög műsorszolgáltató.
(MTI)
Fotó: Facebook/Budflyer