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Ryanair-járat ablak sérülés

Betört az ablak a Ryanair járatán – a társai húzták vissza az ablaknyílásból az egyik utast

2026. július 10. 12:31

A repülőgép azonnal visszatért a görögországi repülőtérre.

2026. július 10. 12:31
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Pánik tört ki pénteken a Ryanair légitársaság Szalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán, miután betört a repülőgép egyik ablaka, és egy utas megsérült.

Az incidens röviddel felszállás után történt, és a gép azonnal visszatért a görögországi repülőtérre.

Szemtanúk elmondása szerint a nagy robajjal betört ablak mellett ülő férfi testét a többi utas húzta vissza az ablaknyílásból. Sokan pánikba estek és sikítottak. A közösségi médiában megjelent videókon látható, hogy a repülőgépben az oxigénmaszkok leereszkedtek az ülések feletti panelekből.

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A sérültet, egy szerb állampolgárságú férfit mentővel kórházba szállították Szalonikiben – jelentette az ERT görög műsorszolgáltató.

(MTI)

Fotó: Facebook/Budflyer

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Összesen 2 komment

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sanya55-2
2026. július 10. 13:24
Görög, nem török? Hétvégén milyen járatok jönnek törökből ?
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papamaci1957
2026. július 10. 13:10
Remek! A múlt héten jöttem velük haza Athénből, és pont az ablak mellett ültem. Szar öreg gépekkel repülnek, míg a Wizzairnek vadiúj flottája van. Abcug Ryanair!
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