Jó hír a braziloknak: Neymar akár 90 percen át pályán lehet Miamiban a skótok ellen

Neymar a szezon során több sérüléssel bajlódott, a Santosban mindössze 15 tétmérkőzésen lépett pályára, legutóbb május 17-én játszott.

A sérült Raphinhával kapcsolatban Carlo Ancelotti megerősítette, hogy a Barcelona szélsője viszont biztosan nem játszhat szerdán a skótok ellen. A szakvezető azt azonban nem árulta el, hogy kivel helyettesíti majd a kezdőcsapat egyik alapemberét, aki a második fordulóban rendezett, Haiti ellen 3-0-ra megnyert csoportmeccs első félidejében esett ki a játékból.

A helyére a nemzeti együttesben idén bemutatkozott, 19 éves Rayan állt be, akinek a teljesítményét dicsérte Ancelotti. A tréner a kezdőről név nélkül sejtelmesen annyit közölt: „világos” elképzeléseik vannak Raphinha helyetteséről.