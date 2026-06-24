Jó hír a braziloknak: Neymar akár 90 percen át pályán lehet Miamiban a skótok ellen

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
A brazil klasszis a szezon során több sérüléssel bajlódott, a Santosban mindössze 15 tétmérkőzésen lépett pályára, legutóbb május 17-én játszott.
A brazil válogatott eddigi két csoportmérkőzésén nem lépett pályára Neymar az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokságon, de sérülését követően a harmadik fordulóban, Skócia ellen akár már a teljes összecsapást képes lehet végigjátszani.
Erről Carlo Ancelotti, a dél-amerikaiak olasz szövetségi kapitánya nyilatkozott a meccs előtti sajtótájékoztatón.
„Kiváló munkát végzett a héten, teljesen jó a fizikai állapota, kész a játékra. Nagyon örülünk, hogy visszatért, nagyszerű futballista. Csereként a szünetben pályára lépve, de akár kezdőként a teljes meccsen képes lehet játszani” – mondta a szakember. Hozzátette: mindannyian azt szeretnék, ha a 34 éves támadó mihamarabb visszatérne a pályára.
Neymar a szezon során több sérüléssel bajlódott, a Santosban mindössze 15 tétmérkőzésen lépett pályára, legutóbb május 17-én játszott.
A sérült Raphinhával kapcsolatban Carlo Ancelotti megerősítette, hogy a Barcelona szélsője viszont biztosan nem játszhat szerdán a skótok ellen. A szakvezető azt azonban nem árulta el, hogy kivel helyettesíti majd a kezdőcsapat egyik alapemberét, aki a második fordulóban rendezett, Haiti ellen 3-0-ra megnyert csoportmeccs első félidejében esett ki a játékból.
A helyére a nemzeti együttesben idén bemutatkozott, 19 éves Rayan állt be, akinek a teljesítményét dicsérte Ancelotti. A tréner a kezdőről név nélkül sejtelmesen annyit közölt: „világos” elképzeléseik vannak Raphinha helyetteséről.
A csoportban Brazília áll az élen négy ponttal, és a hárompontos skótok ellen szerdán (ma) éjfélkor kezdődő találkozón egy döntetlen is elég számára a 32 közé jutáshoz. A négyes másik mérkőzésén a szintén négy ponttal álló marokkóiak Atlantában találkoznak a nulla pontos, s a csoportkör után már biztosan búcsúzó Haitival.
(MTI)
Fotó: Mauro PIMENTEL / AFP