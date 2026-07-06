Haaland duplájával Norvégia kiejtette Brazíliát, drámai meccsen mentek tovább az angolok

Megvan a Fradi új edzője
A bajnokcsapattól érkezik az új mester.
Piros lap, Neymar-gól, Haaland-dupla és európai diadalok – volt itt minden, mi szem-szájnak ingere.
A norvég válogatott Erling Haaland duplájával 2-1-re legyőzte a brazil csapatot, az angol nemzeti 11 pedig drámai meccsen, 3-2-es eredménnyel diadalmaskodott a társházigazda mexikói csapat felett vasárnap a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében.
A Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a hetedik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A végeredményt a hosszabbítás tizedik percében Neymar állította be büntetőből.
Az öt végső diadalukkal rekorder és 1990 óta a 16 között először búcsúzó dél-amerikaiak történetük során továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, ötödik meccsükön két döntetlen mellett harmadszor kaptak ki.
A vihar miatt egyórás késéssel elkezdődött mérkőzésen Jude Bellingham az első félidő végén két perc alatt duplázott, de még a szünet előtt szépített Julián Quinones. A második játékrész első felében Anglia megfogyatkozott Jarell Quansah kiállítása miatt, illetve egy-egy büntetőből lőtt gól született, előbb Kane, majd Jimenez volt a végrehajtó.
Mivel több találat nem esett, így Mexikó a két korábbi, 1970-es és 1986-os hazai vb-vel ellentétben nem tudott negyeddöntőbe jutni.
Az európai gárda a nyolc között szombaton a történetük során először negyeddöntős norvégokkal találkoznak Miamiban.
(Mandiner/MTI)
Fotó: Odd ANDERSEN / AFP