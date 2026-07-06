Haaland duplájával Norvégia kiejtette Brazíliát, drámai meccsen mentek tovább az angolok

A norvég válogatott Erling Haaland duplájával 2-1-re legyőzte a brazil csapatot, az angol nemzeti 11 pedig drámai meccsen, 3-2-es eredménnyel diadalmaskodott a társházigazda mexikói csapat felett vasárnap a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Neymar gólja is kevésnek bizonyult

A Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a hetedik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A végeredményt a hosszabbítás tizedik percében Neymar állította be büntetőből.