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jude bellingham erling haaland neymar vb nyolcaddöntő

Haaland duplájával Norvégia kiejtette Brazíliát, drámai meccsen mentek tovább az angolok

2026. július 06. 06:12

Piros lap, Neymar-gól, Haaland-dupla és európai diadalok – volt itt minden, mi szem-szájnak ingere.

2026. július 06. 06:12
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A norvég válogatott Erling Haaland duplájával 2-1-re legyőzte a brazil csapatot, az angol nemzeti 11 pedig drámai meccsen, 3-2-es eredménnyel diadalmaskodott a társházigazda mexikói csapat felett vasárnap a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében.

Neymar gólja is kevésnek bizonyult

A Manchester City sztárja a 79. percben fejjel szerzett vezetést, majd a rendes játékidő utolsó percében egy 17 méteres lövéssel megduplázta az előnyt, így a hetedik találatával utolérte a góllövőlista élén az argentin Lionel Messit és a francia Kylian Mbappét. A végeredményt a hosszabbítás tizedik percében Neymar állította be büntetőből.

Az öt végső diadalukkal rekorder és 1990 óta a 16 között először búcsúzó dél-amerikaiak történetük során továbbra is nyeretlenek a norvégokkal szemben, ötödik meccsükön két döntetlen mellett harmadszor kaptak ki.

Drámai mérkőzés Mexikóvárosban

A vihar miatt egyórás késéssel elkezdődött mérkőzésen Jude Bellingham az első félidő végén két perc alatt duplázott, de még a szünet előtt szépített Julián Quinones. A második játékrész első felében Anglia megfogyatkozott Jarell Quansah kiállítása miatt, illetve egy-egy büntetőből lőtt gól született, előbb Kane, majd Jimenez volt a végrehajtó.

Mivel több találat nem esett, így Mexikó a két korábbi, 1970-es és 1986-os hazai vb-vel ellentétben nem tudott negyeddöntőbe jutni.

Az európai gárda a nyolc között szombaton a történetük során először negyeddöntős norvégokkal találkoznak Miamiban.

(Mandiner/MTI)

Fotó: Odd ANDERSEN / AFP

 

 

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