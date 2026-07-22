Hajnaltól késő estig csak a természet zajai és a folyamatos belső beszéd, ami talán még a halállal sem ér véget. Egy teljes csendben eltöltött nap után nehéz megszólalni

Ezek az események, és itt nincs is szükség további eseményekre. Vonulnak a felhők a völgy fölött, kelet felé kilátni a síkságra, amely valahol Nagyvárad környékén érhet véget. Tiszta időben a Duna ártéri erdejének mélyzöld szalagja is idelátszik. Sokszor jártam már itt, elvileg tehát ismernem kellene valamelyest ezt a helyet, mégis minden alkalom olyan, mintha az első lenne. Vannak ismerős részletek, mégis az egész minden ittlétemkor új. Sőt az ismerős részletek is folyamatosan változnak. Tavaly még kiláttam a teraszról a völgy aljáig, idén már nem, mert a fák éppen annyit nőttek, hogy eltakarják a kilátást. Az odalenti világból ide alig valami ér fel. Néha hallatszik, ahogy egy autó a szomszéd domb gerincén erőlködik. Éjszaka látszik a Tejút finom, halvány sávja. Műholdak repülnek át némán a ház fölött.

Jártam már itt többször egyedül is, és voltak olyan napok, amikor egyáltalán nem szólaltam meg. Hajnaltól késő estig csak a természet zajai és közben a folyamatos belső beszéd, ami talán még a halállal sem ér véget. Egy teljes csendben eltöltött nap után nagyon nehéz megszólalni, például kérni egy kávét a háztól nagyjából három­negyed óra járásra található kocsmában. A saját hangomra sem ismerek rá ilyenkor. Ki ez, aki itt most megszólalt? Jó kérdés, eddig nem találtam megnyugtató választ rá.

Egyik nap elmegyünk a közeli tóhoz. Ilyen alacsonynak még sosem láttam a víz szintjét. Már úszni is alig lehet benne, a legmélyebb részein sem mélyebb egy méternél. A tóparti strand öltözőjének előterében könyvespolc, rajta ingyen elvihető könyvek. D. H. Lawrence: Lady Chatterley szeretője, Fejtő Ferenc: Budapesttől Párizsig, Kemény Zsigmond: A rajongók, Klasszikus francia költők, Angol elbeszélők a két világháború között. Az efféle ingyenkönyves polcokon ritkán látni jó könyveket ilyen sűrűségben. Ahogy elnézem a gyepen pihenő strandolókat, olvasót nem nagyon látok, leginkább a telefonjaikat pörgetik a napernyők alatt.