Az Európai Bizottság is megmenthetné a nagyváradi premontrei rendházat a mohó román kezektől

Össznemzeti demonstrációt szerveznek a románok által kilakoltatott magyar apát mellett
A Fejes Rudolf Anzelm apát melletti kiállás jegyében össznemzeti tüntetést tartanak június 4-én.
Az RMDSZ európai parlamenti képviselője Brüsszelhez fordult.
Kulcsár-Terza József, a Magyar Polgári Erő elnöke, RMDSZ-es parlamenti képviselő Brüsszelbe fordult az Európai Bizottság Igazságügyi és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóságához a nagyváradi premontrei rendház ügyében – írja a Maszol.ro.
A politikus levelében felhívta a figyelmet Fejes Rudolf Anzelm apát erőszakos kilakoltatására, amelyet szerinte a román hatóságok az EU Alapjogi Chartájának és az Emberi Jogok Európai Egyezményének súlyos megsértésével hajtottak végre.
Korábban már megkereste Nicușor Dan román államfőt és a vallásügyi államtitkárt is, vizsgálatot kérve az ügyben. Kulcsár-Terza szerint elfogadhatatlan, hogy a nagyváradi polgármesteri hivatal és a román hatóságok hajnalban, fal áttörésével távolították el az apátot a rendházból. Kiemelte:
még a kommunista diktatúra idején sem fordult elő ehhez hasonló eljárás, és veszélyes precedenst teremt.
Jelezte, hogy minden politikai eszközzel küzdeni fog az igazságtalanság ellen, és az Európai Tanácshoz is fordul, valamint kérte a magyar EP-képviselőket, hogy foglalkozzanak az erdélyi magyar ügyekkel.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szintén élesen elítélte a történteket: abszurdnak és teljesen elfogadhatatlannak nevezte az önkormányzat hajnali akcióját, amely sérti a magyar közösség biztonságérzetét és veszélyezteti Nagyvárad békéjét. Az RMDSZ kompromisszumos megoldást szorgalmaz, amely magában foglalná a részbeni tulajdonba adást, használati jogot és felújítást is. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szintén nemzetközi fórumokhoz és jogsegélyszolgálatokhoz fordul az ügyben.
A premontrei rendház ügye évek óta húzódó restitúciós vita része. A nagyváradi bíróság januárban az önkormányzat javára döntött, május 27-én hajnalban pedig – még nem jogerős ítélet alapján – kilakoltatták az apátot, hogy a Mihai Eminescu Főgimnáziummal együtt felújíthassák az épületet. A rend évtizedek óta próbálja visszaszerezni egykori ingatlanait (épületek és földterületek), de a restitúciós bizottság többször elutasította kérelmeiket.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys
Ezt is ajánljuk a témában
A Fejes Rudolf Anzelm apát melletti kiállás jegyében össznemzeti tüntetést tartanak június 4-én.
***