Az Európai Bizottság is megmenthetné a nagyváradi premontrei rendházat a mohó román kezektől

még a kommunista diktatúra idején sem fordult elő ehhez hasonló eljárás, és veszélyes precedenst teremt.

Jelezte, hogy minden politikai eszközzel küzdeni fog az igazságtalanság ellen, és az Európai Tanácshoz is fordul, valamint kérte a magyar EP-képviselőket, hogy foglalkozzanak az erdélyi magyar ügyekkel.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szintén élesen elítélte a történteket: abszurdnak és teljesen elfogadhatatlannak nevezte az önkormányzat hajnali akcióját, amely sérti a magyar közösség biztonságérzetét és veszélyezteti Nagyvárad békéjét. Az RMDSZ kompromisszumos megoldást szorgalmaz, amely magában foglalná a részbeni tulajdonba adást, használati jogot és felújítást is. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) szintén nemzetközi fórumokhoz és jogsegélyszolgálatokhoz fordul az ügyben.