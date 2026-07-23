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európai unió büntetés google eu európai bizottság

Kitört a nyílt háború az EU és a Google között, a techóriás gigabírságot fizethet

2026. július 23. 15:21

Döntött az Európai Bizottság.

2026. július 23. 15:21
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890 millió euróra büntette a Google-t az Európai Unió a keresési találatok sorrendjével és a Google Play-áruházzal kapcsolatos manipuláció miatt – írja a brüsszeli POLITICO. A lap megjegyzi: a Google már a harmadik techóriás, amely büntetésbe fut bele az EU digitális piacokról szóló, a techcégek túlhatalmával szembeni fellépést megkönnyítő törvénye alapján.

 

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A legjobb termékeknek azért kell sikert elérniük, mert jobbak, nem pedig azért, mert a tulajdonosuk a keresőmotort üzemeltető cég”

– fogalmazott a döntés kapcsán Teresa Ribera, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnöke.

A most büntetéssel végződő vizsgálatot 2024 márciusában kezdte meg a Bizottság.

Az Apple-lel és a Metával szemben ugyanekkor megkezdett vizsgálatok már 2025 áprilisában lezárultak, szintén büntetéssel.

A 890 millió eurós büntetés két tételből tevődik össze. 460 millió eurót kell fizetnie a cégnek azért, mert saját bevásárlási, szálloda- és közlekedési közvetítő, valamint sporttermékeit előrébb sorolja a versenytársakénál. A második, 430 millió eurós bírságot azért kapja az amerikai techcég, mert az Android rendszerű okostelefonokon telepített alkalmazásáruháza, a Google Play révén akadályozza az appok fejlesztőit abban, hogy a Play Áruházon kívüli, olcsóbb alternatív ajánlataikra felhívják felhasználóik figyelmét. A bírság óriási, de így is kevesebb annál a négymilliárd eurós tételnél, amire 2018-ban büntették a Google-t, s amely büntetés jogosságát nemrég megerősítette az Európai Unió Bírósága.

Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős elnöke a döntést úgy kommentálta: önző feljelentők kis csoportja ezzel csak a Google-szolgáltatások minőségének romlását éri el,

hiszen a döntés eltünteti az európaiak szeme előtt a valós idejű, azonnali hotel- és repülőjárat-árakat, melyek a keresőben jelennének meg.

A Google-nek 60 napja van befizetnie a büntetést, ellenkező esetben olyan kötelezettségszegési eljárást indítanak ellene, melynek keretében anyacége, az Alphabet napi forgalmának akár 5 százalékára is bírságolhatja minden egyes nap az EU. 

Nyitókép: AFP

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Összesen 7 komment

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Sorrend:
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 23. 17:25
Úgy kell. Megfingatni a milliárdosokat.
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0
0
Majdmegmondom
2026. július 23. 16:53
Érthető. A hanyatló óriásból az EU is akar egy harapást. Ma már az IA cégek sokkal elterjedtebbek. Hamarosan amúgy is megszűnik a google...
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0
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sanya55-2
2026. július 23. 16:40
Mi az az EU ? Hogy tud birságolni ? Én nem szoktam idegenekkel szóba állni !
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0
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rottyos-ducse
2026. július 23. 15:26
Tetszik ahogy Ursula nagyurno elbanik a zsido maffiaval Szarban persze ehhez is gyava volt, no meg hulye is
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