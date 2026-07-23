Kitört a nyílt háború az EU és a Google között, a techóriás gigabírságot fizethet

A 890 millió eurós büntetés két tételből tevődik össze. 460 millió eurót kell fizetnie a cégnek azért, mert saját bevásárlási, szálloda- és közlekedési közvetítő, valamint sporttermékeit előrébb sorolja a versenytársakénál. A második, 430 millió eurós bírságot azért kapja az amerikai techcég, mert az Android rendszerű okostelefonokon telepített alkalmazásáruháza, a Google Play révén akadályozza az appok fejlesztőit abban, hogy a Play Áruházon kívüli, olcsóbb alternatív ajánlataikra felhívják felhasználóik figyelmét. A bírság óriási, de így is kevesebb annál a négymilliárd eurós tételnél, amire 2018-ban büntették a Google-t, s amely büntetés jogosságát nemrég megerősítette az Európai Unió Bírósága.

Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős elnöke a döntést úgy kommentálta: önző feljelentők kis csoportja ezzel csak a Google-szolgáltatások minőségének romlását éri el,