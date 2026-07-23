Kitört a nyílt háború az EU és a Google között, a techóriás gigabírságot fizethet

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Döntött az Európai Bizottság.
890 millió euróra büntette a Google-t az Európai Unió a keresési találatok sorrendjével és a Google Play-áruházzal kapcsolatos manipuláció miatt – írja a brüsszeli POLITICO. A lap megjegyzi: a Google már a harmadik techóriás, amely büntetésbe fut bele az EU digitális piacokról szóló, a techcégek túlhatalmával szembeni fellépést megkönnyítő törvénye alapján.
A legjobb termékeknek azért kell sikert elérniük, mert jobbak, nem pedig azért, mert a tulajdonosuk a keresőmotort üzemeltető cég”
– fogalmazott a döntés kapcsán Teresa Ribera, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnöke.
A most büntetéssel végződő vizsgálatot 2024 márciusában kezdte meg a Bizottság.
Az Apple-lel és a Metával szemben ugyanekkor megkezdett vizsgálatok már 2025 áprilisában lezárultak, szintén büntetéssel.
A 890 millió eurós büntetés két tételből tevődik össze. 460 millió eurót kell fizetnie a cégnek azért, mert saját bevásárlási, szálloda- és közlekedési közvetítő, valamint sporttermékeit előrébb sorolja a versenytársakénál. A második, 430 millió eurós bírságot azért kapja az amerikai techcég, mert az Android rendszerű okostelefonokon telepített alkalmazásáruháza, a Google Play révén akadályozza az appok fejlesztőit abban, hogy a Play Áruházon kívüli, olcsóbb alternatív ajánlataikra felhívják felhasználóik figyelmét. A bírság óriási, de így is kevesebb annál a négymilliárd eurós tételnél, amire 2018-ban büntették a Google-t, s amely büntetés jogosságát nemrég megerősítette az Európai Unió Bírósága.
Kent Walker, a Google globális ügyekért felelős elnöke a döntést úgy kommentálta: önző feljelentők kis csoportja ezzel csak a Google-szolgáltatások minőségének romlását éri el,
hiszen a döntés eltünteti az európaiak szeme előtt a valós idejű, azonnali hotel- és repülőjárat-árakat, melyek a keresőben jelennének meg.
A Google-nek 60 napja van befizetnie a büntetést, ellenkező esetben olyan kötelezettségszegési eljárást indítanak ellene, melynek keretében anyacége, az Alphabet napi forgalmának akár 5 százalékára is bírságolhatja minden egyes nap az EU.
Nyitókép: AFP