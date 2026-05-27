Elképesztő: szó szerint a falat is áttörték a román egyenruhások, hogy kilakoltassák a magyar papot Nagyváradon

Ritka pillanat ez a mostani: meghátrált a román hatalom
Utánajártunk, mi a helyzet a nagyváradi premontrei apátsággal, amelyből a románok jó ideje próbálják kifúrni a magyar szerzeteseket.
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba a román önkormányzat emberei, hatalmas a felháborodás.
Újabb drámai fordulatot vett a nagyváradi premontrei rendház körüli konfliktus a Krónika beszámolója szerint: szerda hajnalban a nagyváradi önkormányzat emberei (a Magyar Nemzet megfogalmazása szerint) bankrablókhoz méltó módszerrel: falbontással hatoltak be a rendházba, hogy átvegyék azokat a helyiségeket, amelyeket a város saját tulajdonának tekint. A Váradhegyfoki Premontrei Prépostság szerint hajnali öt órakor Cristian Popescu, az önkormányzat ingatlanügyi osztályának helyettes vezetője és emberei voltak azok, akik áttörték az egykori premontrei gimnázium – ma Mihai Eminescu Főgimnázium – felőli falat, és elkezdték kipakolni a helyiségeket.
A premontrei épületegyüttes hányatott sorsáról lapunk korábban is beszámolt: a hamis telekkönyv alapján bekebelezni kívánt területet Fejes Rudolf Anzelm apát „védi”, ahogy tudja, legelsősorban jogi eszközökkel, illetve a mellé álló szimpatizánsok demonstrációival a hatósági vegzatúra ellen.
A konfliktus középpontjában konkrétabban az áll, hogy az önkormányzat szerint a rendház és az iskolaépület a város tulajdona, és erre úgy tennének „kóserpecsétet” hogy azt európai uniós forrásból újítják fel. A városvezetés egy elsőfokú bírósági ítéletre hivatkozik, amely ugyan még nem jogerős, de úgy intézték, hogy sürgősségi eljárás miatt végrehajtható legyen.
A gyorsított eljárás ellen februárban több száz tüntető tüntető tiltakozott az épületben, akkor a Mandinernek Anzelm atya meghatottan úgy nyilatkozott, „amikor ennyi tekintetet, ekkora csendes jelenlétet lát az ember maga körül, akkor érzi igazán, hogy nincs egyedül, és hogy a közösség nem üres szó”.
A premontrei rend ugyanis vitatja a tulajdonjogi helyzetet, mondván,
az eljárás jogsértő, mivel a prépostság maga nem is szerepelt félként a perben.
Fejes Rudolf Anzelm szerint az önkormányzat nem csupán a rendház helyiségeit akarja megszerezni, hanem a templom sekrestyéjét is, amely nélkülözhetetlen a liturgikus élethez. Az apát hangsúlyozta: a sekrestye elvesztése ellehetetleníti a gyóntatást, az előkészületeket és az idősebb hívek ellátását is.
Úgy fogalmazott: „most már mindent elvettek”.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az apát szerint a rendház udvarát is lezárták, noha az nem is szerepelt a per tárgyában. A prépostság emiatt külön jogi lépéseket készül tenni. Fejes Rudolf Anzelm többször hangsúlyozta: nem magánszemélyként védi az épületet, hanem a premontrei rend és a katolikus egyház jogait képviseli.
A közösségi oldalra feltöltött videók tanúsága szerint Fejes Rudolf Anzelm apát rendőrökkel vitázott a helyszínen. Elmondása szerint ő maga hívta ki a rendőrséget, mivel a hajnali zajokra riadt fel, és nem kapott előzetes értesítést arról, hogy újabb behatolás készül. A rendőrök ugyanakkor azt hangsúlyozták: a jogvita régóta húzódik, az önkormányzat pedig korábban jelezte, hogy birtokba akarja venni a helyiségeket.
Az apát azzal érvelt, hogy a bírósági végrehajtó semmilyen hivatalos értesítést nem küldött számára.
Mindeközben az ügy kapcsán Nagyváradra érkezett Jos Wouters generális apát, a premontrei rend vezetője, aki támogatásáról biztosította a közösséget. A rendfőnök látogatását az is indokolta, hogy a Vatikánban „feszültségkeltésre” hivatkozva eljárás indult a vallásszabadságot és az egyház javait védő apát ellen.
Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője „egyház- és magyarellenes támadásnak” nevezte a történteket, és felszólította az RMDSZ-t, valamint a magyar kormányt, hogy álljanak ki a premontrei rend mellett. Toroczkai László szintén élesen bírálta a román hatóságokat, és azt állította: a magyar hívek korábbi ellenállása miatt választották ezúttal a hajnali, váratlan akciót.
A rendház körüli vita hónapok óta húzódik. Az apát már februárban kilakoltatási felszólítást kapott, de a hívek többször élőlánccal és jelenlétükkel akadályozták meg a végrehajtást. A premontrei rend arra is hivatkozik, hogy a bukaresti levéltárban olyan, 1936-os dokumentumot találtak, amely szerint jogellenes volt az ingatlan román állami tulajdonba vétele még a két világháború közötti időszakban. A nagyváradi polgármester, Florin Birta szerint ugyanakkor az önkormányzat minden lépése törvényes volt. Azt állítja: nem újabb kilakoltatás történt, hanem csupán a város tulajdonában álló helyiségek lezárása. Szerinte a templom továbbra is használható marad misézésre, és az egyházi életet nem akadályozzák.
Christian Popescu kukucskál be a betört lyukon a premontrei rend falának áttörése után.
Forrás: Facebook, Váradhegyfoki Prépostság