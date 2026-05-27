Elképesztő: szó szerint a falat is áttörték a román egyenruhások, hogy kilakoltassák a magyar papot Nagyváradon

Újabb drámai fordulatot vett a nagyváradi premontrei rendház körüli konfliktus a Krónika beszámolója szerint: szerda hajnalban a nagyváradi önkormányzat emberei (a Magyar Nemzet megfogalmazása szerint) bankrablókhoz méltó módszerrel: falbontással hatoltak be a rendházba, hogy átvegyék azokat a helyiségeket, amelyeket a város saját tulajdonának tekint. A Váradhegyfoki Premontrei Prépostság szerint hajnali öt órakor Cristian Popescu, az önkormányzat ingatlanügyi osztályának helyettes vezetője és emberei voltak azok, akik áttörték az egykori premontrei gimnázium – ma Mihai Eminescu Főgimnázium – felőli falat, és elkezdték kipakolni a helyiségeket.

A premontrei épületegyüttes hányatott sorsáról lapunk korábban is beszámolt: a hamis telekkönyv alapján bekebelezni kívánt területet Fejes Rudolf Anzelm apát „védi”, ahogy tudja, legelsősorban jogi eszközökkel, illetve a mellé álló szimpatizánsok demonstrációival a hatósági vegzatúra ellen.