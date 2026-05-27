nagyváradi premontrei mihai eminescu főgimnázium fejes rudolf anzelm premontrei rend

Elképesztő: szó szerint a falat is áttörték a román egyenruhások, hogy kilakoltassák a magyar papot Nagyváradon

2026. május 27. 13:02

Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba a román önkormányzat emberei, hatalmas a felháborodás.

2026. május 27. 13:02
Újabb drámai fordulatot vett a nagyváradi premontrei rendház körüli konfliktus a Krónika beszámolója szerint: szerda hajnalban a nagyváradi önkormányzat emberei (a Magyar Nemzet megfogalmazása szerint) bankrablókhoz méltó módszerrel: falbontással hatoltak be a rendházba, hogy átvegyék azokat a helyiségeket, amelyeket a város saját tulajdonának tekint. A Váradhegyfoki Premontrei Prépostság szerint hajnali öt órakor Cristian Popescu, az önkormányzat ingatlanügyi osztályának helyettes vezetője és emberei voltak azok, akik áttörték az egykori premontrei gimnázium – ma Mihai Eminescu Főgimnázium – felőli falat, és elkezdték kipakolni a helyiségeket.

A premontrei épületegyüttes hányatott sorsáról lapunk korábban is beszámolt: a hamis telekkönyv alapján bekebelezni kívánt területet Fejes Rudolf Anzelm apát „védi”, ahogy tudja, legelsősorban jogi eszközökkel, illetve a mellé álló szimpatizánsok demonstrációival a hatósági vegzatúra ellen.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
A konfliktus középpontjában konkrétabban az áll, hogy az önkormányzat szerint a rendház és az iskolaépület a város tulajdona, és erre úgy tennének „kóserpecsétet” hogy azt európai uniós forrásból újítják fel. A városvezetés egy elsőfokú bírósági ítéletre hivatkozik, amely ugyan még nem jogerős, de úgy intézték, hogy sürgősségi eljárás miatt végrehajtható legyen.

A gyorsított eljárás ellen februárban több száz tüntető tüntető tiltakozott az épületben, akkor a Mandinernek Anzelm atya meghatottan úgy nyilatkozott, „amikor ennyi tekintetet, ekkora csendes jelenlétet lát az ember maga körül, akkor érzi igazán, hogy nincs egyedül, és hogy a közösség nem üres szó”. 

A premontrei rend ugyanis vitatja a tulajdonjogi helyzetet, mondván,

 az eljárás jogsértő, mivel a prépostság maga nem is szerepelt félként a perben.

Fejes Rudolf Anzelm szerint az önkormányzat nem csupán a rendház helyiségeit akarja megszerezni, hanem a templom sekrestyéjét is, amely nélkülözhetetlen a liturgikus élethez. Az apát hangsúlyozta: a sekrestye elvesztése ellehetetleníti a gyóntatást, az előkészületeket és az idősebb hívek ellátását is.

Úgy fogalmazott: „most már mindent elvettek”.

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az apát szerint a rendház udvarát is lezárták, noha az nem is szerepelt a per tárgyában. A prépostság emiatt külön jogi lépéseket készül tenni. Fejes Rudolf Anzelm többször hangsúlyozta: nem magánszemélyként védi az épületet, hanem a premontrei rend és a katolikus egyház jogait képviseli.

A közösségi oldalra feltöltött videók tanúsága szerint Fejes Rudolf Anzelm apát rendőrökkel vitázott a helyszínen. Elmondása szerint ő maga hívta ki a rendőrséget, mivel a hajnali zajokra riadt fel, és nem kapott előzetes értesítést arról, hogy újabb behatolás készül. A rendőrök ugyanakkor azt hangsúlyozták: a jogvita régóta húzódik, az önkormányzat pedig korábban jelezte, hogy birtokba akarja venni a helyiségeket. 

Az apát azzal érvelt, hogy a bírósági végrehajtó semmilyen hivatalos értesítést nem küldött számára.

Mindeközben az ügy kapcsán Nagyváradra érkezett Jos Wouters generális apát, a premontrei rend vezetője, aki támogatásáról biztosította a közösséget. A rendfőnök látogatását az is indokolta, hogy a Vatikánban „feszültségkeltésre” hivatkozva eljárás indult a vallásszabadságot és az egyház javait védő apát ellen.

Borvendég Zsuzsanna, a Mi Hazánk európai parlamenti képviselője „egyház- és magyarellenes támadásnak” nevezte a történteket, és felszólította az RMDSZ-t, valamint a magyar kormányt, hogy álljanak ki a premontrei rend mellett. Toroczkai László szintén élesen bírálta a román hatóságokat, és azt állította: a magyar hívek korábbi ellenállása miatt választották ezúttal a hajnali, váratlan akciót.

A rendház körüli vita hónapok óta húzódik. Az apát már februárban kilakoltatási felszólítást kapott, de a hívek többször élőlánccal és jelenlétükkel akadályozták meg a végrehajtást. A premontrei rend arra is hivatkozik, hogy a bukaresti levéltárban olyan, 1936-os dokumentumot találtak, amely szerint jogellenes volt az ingatlan román állami tulajdonba vétele még a két világháború közötti időszakban. A nagyváradi polgármester, Florin Birta szerint ugyanakkor az önkormányzat minden lépése törvényes volt. Azt állítja: nem újabb kilakoltatás történt, hanem csupán a város tulajdonában álló helyiségek lezárása. Szerinte a templom továbbra is használható marad misézésre, és az egyházi életet nem akadályozzák.

Christian Popescu kukucskál be a betört lyukon a premontrei rend falának áttörése után.
Forrás: Facebook, Váradhegyfoki Prépostság

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
NeMá
•••
2026. május 27. 14:03 Szerkesztve
Szent István írásba folglalt 1000 éves jog: Egyházi menedékjog (asylum), amely védelmet nyújtott a templomokba vagy kolostorokba menekülőknek. A templomba menekülőket nem lehet erőszakkal elvinni. Addig az egyház szolgálja amíg nem látja be a vétkét, megnem téríti az okozott kárt, ki nem engeszteli a káűrusultakat, vagy haragost. Demokrácia és bezzeg jogálamok B+!
Reszelő Aladár
2026. május 27. 13:57
100 éve úgy képzelik, hogy megkapták a területet, de a népességét nem.
grenki-2
2026. május 27. 13:48
Ez a balkáni csürhe mongolozza a magyarokat, hát a mongolok százszor különbek ezeknél a tolvajoknál...
Ergit
2026. május 27. 13:40
Tisztelt Református Egyház! Önöknek nagyon sok pénzük van, hiszen a hívők adakoznak, és abból kapnak Önök is. Miért nem vették meg a helyi önkormányzattól a rendházat?? Azt várják, hogy vér folyjon??? MIÉRT? Miért hagyják magára a tiszteletes testvéreiket???
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!