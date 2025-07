Trianon árnyéka: támadják a magyar keresztény örökséget Nagyváradon

Tőkés László is felemelte a szavát az ügyben

Mint ismert: a Tusványoson felszólaló Tőkés László református püspök – a romániai forradalom egykori kirobbantója, az Európai Parlament volt alelnöke – határozottan emelte fel szavát az ügyben. Beszéde ország-világ előtt hangzott el élő televíziós közvetítésben:

„Van egy írott szövegem, hogy nehogy túllépjem az időhatárt, de ennek előtte én is örömemet fejezem ki, hogy a miniszterelnök úr találkozott Bolojan miniszterelnök úrral, és immár hagyománya teremtődött a tábort megelőző miniszterelnöki vacsoráknak. Ugyanakkor szintén az írott szöveg elmondása előtt szóvá akarom tenni a nagyváradi premontrei rend ügyét, ugyanis a polgármesteri hivatal ki akarja lakoltatni se szó, se beszéd főtisztelendő és nagyméltóságú Fejes Anzelm Rudolf főapát urat a rendházból, a mostani Eminescu, volt premontrei rend iskolájából. 35 év alatt a premontrei rend megannyi ingatlanügye még mindig nem oldódott meg, és most még ebből az utolsó fészekből is ki akarják tenni őket.

Kérem a kormányon lévő RMDSZ-t, hogy hathatósan járjon közben ennek az ügynek a békés rendezése érdekében”

– mondta tusványosi beszédében Tőkés, cselekvésre szólítva fel az RMDSZ-t.

Több mint 16 ezer aláírás gyűlt össze

A cikk szerzője ugyanakkor megjegyzi, hogy sajnos a határozott kiállást eddig csak Böcskei László nagyváradi római katolikus püspök és néhány sajtómunkatárs csatlakozása kísérte. A premontrei közösség támogatására azonban gyorsan szerveződött civil összefogás:

a CitizenGO oldalán közel 16 ezer aláírás gyűlt össze, melyeket személyesen vitt el a polgármesteri hivatalhoz a szervezet magyarországi kampányigazgatója, Teleki Béla.

Az eseményről készült videóban a prépost hangsúlyozta: „Ez az első igazi kézen fogható jele annak, hogy ez a probléma nemzetközivé vált.”

Balázs D. Attila ezután történelmi kontextusba helyezi a történéseket: mint írja, a premontrei rend több alkalommal tapasztalta meg a román hatóságok megfélemlítő módszereit – betörtek a kolostorba, az apát fenyegetéseket kapott, és autója kerekeit is kiszúrták.

Mindez a diktatúra időszakát, a Securitate működését idézi.

A szerző azt is elárulja, hogy Anzelm atyát az építéshatóság és közműszolgáltatók is zaklatják, a kilakoltatási végzés pedig egy nappal a választások után érkezett – Florin Birta polgármester aláírásával, aki Ilie Bolojan, a volt polgármester és jelenlegi miniszterelnök-báb bizalmi embere.