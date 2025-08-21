Ft
Ft
32°C
15°C
Ft
Ft
32°C
15°C
08. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
CNN Oroszország Donald Trump

Hoppá: orosz érdemrendet kapott egy amerikai család!

2025. augusztus 21. 15:55

Fiuk Oroszországért harcolt, maga Trump különmegbízottja hozta el nekik az elismerést.

2025. augusztus 21. 15:55
null

Miután Vlagyimir Putyin küldöttsége maga hozott egy új motorbiciklit egy alaszkai nyugdíjasnak, egy újabb megdöbbentő hír látott napvilágot az orosz–amerikai relációk tekintetében.

Ezt is ajánljuk a témában

Ugyanis maga Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja hozott egy orosz kitüntetést Putyintól egy amerikai férfi családjának – adta hírül a CNN.

A férfi, a 21 éves Michael Gloss egyébként egy magas rangú CIA-tisztviselő fia volt, aki 2024-ben vesztette életét az Oroszországért harcolva.

A Bátorságrend, teszi hozzá a lap, az Orosz Föderáció egyik fontos kitüntetése, amelyet jellemzően orosz állampolgároknak adnak át, hogy elismerjék az önzetlen bátorságot és hősiességet vészhelyzet, katasztrófa és háború idején.

Witkoff számára, aki fiát elvesztette az opioidjárványban, egy gyermek elvesztése traumatikus élmény, amely túlmutat a geopolitikán, írja a CNN; ezért úgy gondolta, érdemes az érmet Juliane Gallinának, a CIA digitális innovációért felelős igazgatóhelyettesének és férjének adni, a tisztviselő szerint.

„Együtt sírt a férjével” – mondta a magas rangú kormányzati tisztviselő a CNN-nek.

Hozzáteszik: Witkoff számára a pillanat

nem arról szólt, hogy kiért harcolt, hanem inkább gyermekeink emlékeiről és a »Vessünk véget ennek a háborúnak« átfogó üzenetéről”

– mondta a tisztviselő a CNN-nek.

Egy CIA-szóvivő a CNN-nek adott ki közleményt: „Az egész CIA-család megtört a veszteség miatt. Juliane és férje elmondták, hogy minden pillanatban gyászolják elesett fiukat”.

Witkoff jelentős szerepet játszott az Egyesült Államok azon erőfeszítéseiben, hogy véget vessenek Oroszország ukrajnai háborújának, többek között pénteken Donald Trump elnök mellett ült Putyinnal Alaszkában tartott csúcstalálkozóján.

Nyitókép: KRISTINA KORMILITSYNA / POOL / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
figyelő4322
2025. augusztus 21. 16:35
Nocsak, ezt a napot is megértük... Mindenesetre én 'nem láttam jönni' egy ilyen eseményt (hogy egy divatos, habár eléggé magyartalan, angolból fordított kifejezéssel éljek. 😉) Viszont öröm látni, hogy a 'nagyfiúk' komolyan veszik a kibékülést! Szóval: Zselé diktátor, 'eat your heart out'! Vagyis: egyen meg a pulykaméreg!
Válasz erre
1
0
mivivi
2025. augusztus 21. 16:02
Jelenleg Anerika, Oroszország és Magyarország áll a normalitás pártján.
Válasz erre
2
0
counter-revolution
2025. augusztus 21. 16:02
Putyin nagy troll.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!