Hoppá: orosz érdemrendet kapott egy amerikai család!

Ugyanis maga Steve Witkoff, Donald Trump különmegbízottja hozott egy orosz kitüntetést Putyintól egy amerikai férfi családjának – adta hírül a CNN.

A férfi, a 21 éves Michael Gloss egyébként egy magas rangú CIA-tisztviselő fia volt, aki 2024-ben vesztette életét az Oroszországért harcolva.

A Bátorságrend, teszi hozzá a lap, az Orosz Föderáció egyik fontos kitüntetése, amelyet jellemzően orosz állampolgároknak adnak át, hogy elismerjék az önzetlen bátorságot és hősiességet vészhelyzet, katasztrófa és háború idején.

Witkoff számára, aki fiát elvesztette az opioidjárványban, egy gyermek elvesztése traumatikus élmény, amely túlmutat a geopolitikán, írja a CNN; ezért úgy gondolta, érdemes az érmet Juliane Gallinának, a CIA digitális innovációért felelős igazgatóhelyettesének és férjének adni, a tisztviselő szerint.

„Együtt sírt a férjével” – mondta a magas rangú kormányzati tisztviselő a CNN-nek.

Hozzáteszik: Witkoff számára a pillanat

nem arról szólt, hogy kiért harcolt, hanem inkább gyermekeink emlékeiről és a »Vessünk véget ennek a háborúnak« átfogó üzenetéről”

– mondta a tisztviselő a CNN-nek.

Egy CIA-szóvivő a CNN-nek adott ki közleményt: „Az egész CIA-család megtört a veszteség miatt. Juliane és férje elmondták, hogy minden pillanatban gyászolják elesett fiukat”.

Witkoff jelentős szerepet játszott az Egyesült Államok azon erőfeszítéseiben, hogy véget vessenek Oroszország ukrajnai háborújának, többek között pénteken Donald Trump elnök mellett ült Putyinnal Alaszkában tartott csúcstalálkozóján.

Nyitókép: KRISTINA KORMILITSYNA / POOL / AFP