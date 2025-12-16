Gubík László a pozsonyi tüntetésen üzent a szlovák kormánynak: Elég volt!

Elfogadták a botrányos törvényt: büntethető lesz a Beneš-dekrétumok „tagadása” Szlovákiában
Tettlegességig fajult a parlamenti vita.
Kedden ellenzéki kormányellenes tüntetést tartottak Pozsonyban, a Szabadság téren. A demonstrációra azt követően került sor, hogy a kormánykoalíció a Büntető törvénykönyv vitatott módosításával büntethetővé tette a Beneš-dekrétumok megkérdőjelezését. A rendezvényen felszólalt Gubík László is.
Civil kezdeményezésre szerveztek tiltakozást Pozsonyban a Beneš-dekrétumok miatt, a megmozduláson Gubík László is felszólalt. A „STOP kollektív bűnösség! STOP földmaffia!” mottóval meghirdetett demonstráción másodikként Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke szólalt fel, élesen bírálva a szlovák kormány legutóbbi lépéseit.
A politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a hatalom a Büntető Törvénykönyv módosításával próbál reagálni arra, hogy egyre többen beszélnek a Beneš-dekrétumokból fakadó mai jogsértésekről, köztük az állami földelkobzásokról.
Gubík emlékeztetett: a tüntetés üzenete akár két mondatban is összefoglalható lenne – „Stop kollektív bűnösség, stop földmaffia!” –, ám a helyzet ennél súlyosabb. Mint mondta, a szlovákiai magyar közösség már számos jogsérelmet átélt a rendszerváltás óta, de új fejlemény, hogy a kormány büntetőjogi eszközökkel válaszol arra, ha valaki visszaéléseket tár fel. Kiemelte:
Teljesen új dolog, hogy amikor felhívjuk a figyelmet a Szlovák Földalap fekete praktikáira, a kormány válasza egy büntető törvénykönyv-módosítás.
A Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta: a jelenlegi gyakorlat nem kizárólag magyarokat érint. Elmondása szerint az érintettek között németek, osztrákok és szlovákok is vannak, akiknek földjeit a második világháború utáni dekrétumokra hivatkozva kobozzák el –
sokszor olyan területeken, amelyek később állami vagy magánérdekeket szolgálnak.
A felszólalás egyik legerősebb állítása szerint a parlamenti szavazás után akár fél év szabadságvesztés is fenyegetheti azokat, akik nyilvánosan megkérdőjelezik ezt a gyakorlatot.
Gubík ezt abszurdnak, erkölcstelennek és elfogadhatatlan hatalmi arroganciának nevezte.
A demonstráción a köztársasági elnökhöz is üzent, felszólítva Peter Pellegrinit, hogy ne írja alá a jogszabályt. Szavai szerint nem lehet valódi szlovák–magyar megbékélésről beszélni addig, amíg a múlt jogfosztásait nem rendezik, és a jelenben is büntetni próbálják azok kimondását.
Gubík hangsúlyozta: senki nem kérdőjelezi meg az államiságot szabályozó dekrétumokat, a vita kizárólag arról a tizenhárom rendeletről szól, amelyek a kollektív bűnösség elvét rögzítették. Felvetette:
Valóban akkora probléma lenne, hogy nyolcvan év után végleg és megnyugtatóan rendezzük ezt a kérdést?
A beszéd személyes hangot is kapott, amikor saját családtörténetét említette, és arra figyelmeztetett: miközben a nagyszüleit deportálták, ma már az unokákat fenyegeti büntetés, ha kimondják, hogy mindez igazságtalan volt.
A Magyar Szövetség elnöke szerint nem a múlt átírásáról van szó, hanem arról, hogy Szlovákia biztonságosabb, jogbiztonságot nyújtó ország legyen minden polgára számára.
Ennek feltétele viszont az, hogy a Beneš-dekrétumok következményeiről lehessen beszélni – félelem és büntetőjogi fenyegetés nélkül. A felszólalás végén Gubík László további fellépésekre is utalt, és
szombat délutánra Dunaszerdahelyre, a kitelepítettek emlékművéhez hívta az igazságszeretőket az Ártatlanság menetének fáklyás megemlékezésére.
