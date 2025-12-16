Gubík László a pozsonyi tüntetésen üzent a szlovák kormánynak: Elég volt!

Civil kezdeményezésre szerveztek tiltakozást Pozsonyban a Beneš-dekrétumok miatt, a megmozduláson Gubík László is felszólalt. A „STOP kollektív bűnösség! STOP földmaffia!” mottóval meghirdetett demonstráción másodikként Gubík László, a Magyar Szövetség elnöke szólalt fel, élesen bírálva a szlovák kormány legutóbbi lépéseit.

Forrás: Facebook / Magyar Szövetség

A politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a hatalom a Büntető Törvénykönyv módosításával próbál reagálni arra, hogy egyre többen beszélnek a Beneš-dekrétumokból fakadó mai jogsértésekről, köztük az állami földelkobzásokról.