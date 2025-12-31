Mint a sánta kutyát: kamuhírrel támadt Magyar Péter, nem mondott igazat még Meloniról sem

Ezt azonban eddig sem az olasz kormány, sem Meloni pártja, a Fratelli d’Italia (Olasz Testvérek), sem pedig az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsalád nem erősítette meg

– mutat rá az elemzés.

Ahogy felhívják a figyelmet, az Európai Parlamentben a „mi történt pontosan” típusú viták leginkább akkor ellenőrizhetők, ha az ügy nyoma megjelenik az Európai Parlament által közzétett hivatalos plenáris dokumentumokban, elsősorban a jegyzőkönyvben (Minutes, PV), vagy a szavazási eredményeket összesítő mellékletben.

Ebben a hivatalos, nyilvános szavazási listában viszont nem szerepel olyan tétel, amely egyértelműen a szlovákiai magyar kisebbséggel, a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolt szlovák jogalkotással vagy Szlovákia kisebbségi joggyakorlatának uniós vizsgálatával lenne azonosítható.

Magyar Péter állítását tehát eddig semmilyen hivatalos dokumentum, jegyzőkönyv vagy pártnyilatkozat nem erősítette meg. Alátámasztás hiányában