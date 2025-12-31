Mint a sánta kutyát: kamuhírrel támadt Magyar Péter, nem mondott igazat még Meloniról sem

Igen, Fico úr, ez már a vörös vonal
V4-ek ide, Brüsszel meg ukránok oda, nekünk nem fér bele, hogy Szlovákiában börtönnel fenyegetik azokat, akik kritizálni merik a magyarellenes Beneš-dekrétumokat. Veczán Zoltán írása.
A hivatalos uniós jegyzőkönyvekben nyoma sincs ilyen szavazásnak, sem Meloni támogatásának – úgy tűnik, Magyar Péter a felvidéki magyarok ügyét is csak olcsó kampányfogásnak használja.
A Beneš-dekrétumok megkérdőjelezésének büntethetőségét kimondó szlovák törvénymódosítás kapcsán Magyar Péter egyik reakcióját elemezte a Faktumprojekt.
Ahogy emlékeztettek, hogy a szlovák parlament december 11-én gyorsított eljárásban elfogadott egy olyan büntető törvénykönyv-módosítást, ami büntethetővé teszi a második világháború utáni rendezéssel kapcsolatos dokumentumok – köztük a Beneš-dekrétumok – nyilvános elutasítását vagy megkérdőjelezését.
Az ügy kapcsán Magyar Péter meglepő nyilatkozatot tett közzé, amiben nem kevesebbet állított, mint hogy a pártjával ellentétben, a Fidesz által létrehozott Patrióta pártcsalád – a támogatás híján – lényegében megakadályozta, hogy érdemben megtámadhassák a szlovák törvénymódosítást az Európai Parlamentben.
Az ellenzéki politikus szerint a TISZA javaslatát még Giorgia Meloni konzervatívjai is támogatták a Néppárt, a szocialisták és a liberálisok mellett. Magyar ezzel is igyekezett alátámasztani az állítása hitelességét.
Ezt azonban eddig sem az olasz kormány, sem Meloni pártja, a Fratelli d’Italia (Olasz Testvérek), sem pedig az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsalád nem erősítette meg
– mutat rá az elemzés.
Ahogy felhívják a figyelmet, az Európai Parlamentben a „mi történt pontosan” típusú viták leginkább akkor ellenőrizhetők, ha az ügy nyoma megjelenik az Európai Parlament által közzétett hivatalos plenáris dokumentumokban, elsősorban a jegyzőkönyvben (Minutes, PV), vagy a szavazási eredményeket összesítő mellékletben.
Ebben a hivatalos, nyilvános szavazási listában viszont nem szerepel olyan tétel, amely egyértelműen a szlovákiai magyar kisebbséggel, a Beneš-dekrétumokhoz kapcsolt szlovák jogalkotással vagy Szlovákia kisebbségi joggyakorlatának uniós vizsgálatával lenne azonosítható.
Magyar Péter állítását tehát eddig semmilyen hivatalos dokumentum, jegyzőkönyv vagy pártnyilatkozat nem erősítette meg. Alátámasztás hiányában
az ügy jelenleg inkább kampányelemként, a kormány elleni kommunikációs támadásként értelmezhető
– szögezte le a Faktum elemzése.
Fotó: AFP