Igen, Fico úr, ez már a vörös vonal

az áldozatokat kárpótolni legalábbis erkölcsi értelemben, s évente különböző formákban megemlékezni a szörnyűségekről. Ehhez képest a mismásolás, csúsztatgatás, egyrészt-másrésztezés is nehezen védhető erkölcsileg, a visszamenőleges hatályú fosztogatás pedig, amit a szlovák állami földmaffia azóta is végez, s amihez a szlovák állam eddigi aktív passzivitásával hozzájárult, mélyen ülő tüske volt a magyar-szlovák viszonyban. Különösen, hogy 2007-ben,

ugyancsak Robert Fico kormányfősége alatt még meg is erősítették a magyarok kollektív bűnösségét rögzítő Beneš-dekrétumokokat,

akkor még csak kormányrendeletben, utóbb nemrég a parlamentben is.

Időközben Pozsony folyamatosan azt kommunikálta, hogy ugyan a szlovák jogrend része a 143 elnöki rendeletből az a 13 is, ami kimondta, hogy a szlovákiai német és magyar lakosság, csecsemőtől az aggastyánig, pusztán származása miatt felelős a második világháborúért, ezért állampolgárságától és vagyonától meg kell fosztani, de ezeket már nem alkalmazzák.

Azonban még ez sem volt igaz: mintegy ezer hektárt, milliárdos értékben,