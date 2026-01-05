Megtámadták Trump első emberének otthonát: a titkosszolgálat elfogta az elkövetőt, zajlik a nyomozás

Trump a fél világot bekebelezné? Kuba és Kolumbia is célkeresztbe került – Grönland sem lehet nyugodt
Az ingatlan az eset idején üres volt, JD Vance és családja nem tartózkodott a házban.
Hétfő hajnalban betörés történt JD Vance amerikai alelnök cincinnati (Ohio) otthonában – számolt be a Daily Mail.
Az ohioi sajtó beszámolói szerint az ingatlan több ablaka is betört. A titkosszolgálat nem sokkal éjfél után érkezett a megrongált házhoz, ám őket észlelve a gyanús személy azonnal futni próbált a helyszínről. Az ügynökök rövid időn belül feltartóztatták az elkövetőt, akit később a cincinnati rendőrség vett őrizetbe.
A tájékoztatás szerint az ingatlan az eset idején üres volt, JD Vance és családja nem tartózkodott Ohióban.
A hatóságok egyelőre nem közölték a betörés indítékát. A titkosszolgálat jelezte, hogy együttműködik a cincinnati rendőrséggel és az amerikai ügyészséggel annak érdekében, hogy vádat emeljenek az ügyben érintett személy ellen.
Nyitókép: Ryan Collerd / AFP
