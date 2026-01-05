Ft
01. 05.
hétfő
01. 05.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vance ohio titkosszolgálat otthon támadás

Megtámadták Trump első emberének otthonát: a titkosszolgálat elfogta az elkövetőt, zajlik a nyomozás

2026. január 05. 14:51

Az ingatlan az eset idején üres volt, JD Vance és családja nem tartózkodott a házban.

2026. január 05. 14:51
null

Hétfő hajnalban betörés történt JD Vance amerikai alelnök cincinnati (Ohio) otthonában – számolt be a Daily Mail.

Az ohioi sajtó beszámolói szerint az ingatlan több ablaka is betört. A titkosszolgálat nem sokkal éjfél után érkezett a megrongált házhoz, ám őket észlelve a gyanús személy azonnal futni próbált a helyszínről. Az ügynökök rövid időn belül feltartóztatták az elkövetőt, akit később a cincinnati rendőrség vett őrizetbe.

A tájékoztatás szerint az ingatlan az eset idején üres volt, JD Vance és családja nem tartózkodott Ohióban.

A hatóságok egyelőre nem közölték a betörés indítékát. A titkosszolgálat jelezte, hogy együttműködik a cincinnati rendőrséggel és az amerikai ügyészséggel annak érdekében, hogy vádat emeljenek az ügyben érintett személy ellen.

Nyitókép: Ryan Collerd / AFP

***

pugacsov-0
2026. január 05. 16:11
Szimpla betörés, azt sem tudta kinek a háza !
johannluipigus
•••
2026. január 05. 15:43 Szerkesztve
A támadó először kiütötte a sértett 3 elülső ablakát, majd egylövetű fegyverével lehugyozta a hátsó részét.
bagira004
2026. január 05. 15:37
Kommunisták által pénzelt terroristák. Még a Soros hálózatot nem számolják fel addig az egész világra veszélyesek.
vezker
2026. január 05. 15:35
Ezt meg Putyin nem hiszi majd...
