Megtámadták Trump első emberének otthonát: a titkosszolgálat elfogta az elkövetőt, zajlik a nyomozás

Hétfő hajnalban betörés történt JD Vance amerikai alelnök cincinnati (Ohio) otthonában – számolt be a Daily Mail.

Az ohioi sajtó beszámolói szerint az ingatlan több ablaka is betört. A titkosszolgálat nem sokkal éjfél után érkezett a megrongált házhoz, ám őket észlelve a gyanús személy azonnal futni próbált a helyszínről. Az ügynökök rövid időn belül feltartóztatták az elkövetőt, akit később a cincinnati rendőrség vett őrizetbe.