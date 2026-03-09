Ft
lázár jános mi hazánk toroczkai lászló ásotthalom szeged jelölt

Nagy küzdelem várható a déli országrészben: Lázár János után helyi politikus száll ringbe!

2026. március 09. 06:08

A Tisza folyó által kettészelt vidék egyszerre őrzi a hagyományos alföldi kultúra elemeit és az innovatív gazdasági törekvések nyomait.

2026. március 09. 06:08
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Csongrád-Csanád 2020 óta viseli a nevét, amikor a korábbi megnevezést kiegészítették a történelmi Csanád vármegye nevével, amelynek egy részét a trianoni döntés nyomán Romániához csatolták. A térség földrajzi adottságai, történelme és társadalmi szerkezete egyaránt meghatározó szerepet játszott abban, hogy a vármegye mára az ország egyik legfontosabb agrár- és tudásközpontjává vált

A Tisza folyó által kettészelt vidék egyszerre őrzi a hagyományos alföldi kultúra elemeit és az innovatív gazdasági törekvések nyomait.

Hagymatikum,,The,Bath,Of,Mako
Fotó: Shutterstock

Kik indulnak? 

A 2024-ben újraszerkesztett csongrád-csanádi 2-es számú választókerület székhelye Szeged. Ide tartozik a járásközpont Mórahalom, valamint tizenöt kisebb-nagyobb község, köztük a magyar–szerb határátkelő Röszke és Ásotthalom.

A kormánypártok 2026 tavaszán ismét a KDNP-s Mihálffy Bélát indítják a körzetben, aki négy évvel ezelőtt a momentumos Mihálik Edvint utasította maga mögé több mint 3000 szavazattal. Mihálffy a voksok 45,29 százalékát, Mihálik a 40,23 százalékát kapta. A kormánypárti politikus eredetileg őstermelő volt, 2010 és 2022 között pedig a megyeszékhely külterületén fekvő Kiskundorozsmát képviselte a szegedi közgyűlésben.

A választókerület fontos politikai eseménye volt 2025 decemberében, hogy a független Halász Noémi, a Momentum korábbi szegedi elnöke visszalépett. Döntését azzal indokolta, hogy a Fidesz leváltásához ebben a körzetben egy közös ellenzéki jelöltre van szükség. A Tisza Párt itt Gajda Attilát indítja, aki civilben tornatanár és fociedző, korábban nyolc évig vezette a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégiumot. A kihívók között szerepel Toroczkai László, Ásotthalom korábbi polgármestere, a Mi Hazánk elnöke és parlamenti képviselője. Ő 2015-ben, a migrációs válság idején tett szert országos ismertségre. Indulhat még Bene Gábor a Nemzetegyesítő Mozgalom a Szentkorona Országaiért, Hegyeshalmi Tibor A Szolidaritás Pártja és a Munkáspárt, Kovács Géza a Jobbik színeiben, továbbá a független Nagy Attila, illetve Óhidy István a Demokratikus Koalíció és Sipos Ivett a Magyar Kétfarkú Kutya Párt részéről, azonban lapzártáig nem vette nyilvántartásba őket a választási iroda.

