Lázár János keményen helyretette az Európai Unióba vágyó Ukrajnát (VIDEÓ)

Lázár János építési és közlekedési miniszter kemény szavakkal illette Zelenszkij ukrán elnököt a legutóbbi Lázárinfón.

Mi soha a büdös életben nem fogjuk megszavazni, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen”

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy „akárhogy is ugrál Zelenszkij, akárhogy is fenyegetőzik minden nap, nekünk Magyarország az első, a magyar emberek érdeke az első és a magyar emberek érdekeit nem veszélyeztetheti Ukrajna azzal, hogy a magyaroknak járó pénzt, például a mezőgazdaságból és máshonnan is elviszik Ukrajnába”.