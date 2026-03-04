Ft
unió zelenszkij lázár jános európai unió ukrajna

Lázár János keményen helyretette az Európai Unióba vágyó Ukrajnát (VIDEÓ)

2026. március 04. 07:24

Az építési és közlekedési miniszter kendőzetlenül fogalmazta meg az ukrán elnökkel szembeni kritikáját.

2026. március 04. 07:24
null

Lázár János építési és közlekedési miniszter kemény szavakkal illette Zelenszkij ukrán elnököt a legutóbbi Lázárinfón.

Mi soha a büdös életben nem fogjuk megszavazni, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen”

– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy „akárhogy is ugrál Zelenszkij, akárhogy is fenyegetőzik minden nap, nekünk Magyarország az első, a magyar emberek érdeke az első és a magyar emberek érdekeit nem veszélyeztetheti Ukrajna azzal, hogy a magyaroknak járó pénzt, például a mezőgazdaságból és máshonnan is elviszik Ukrajnába”.

Lázár János szerint Zelenszkij a fejébe vette, hogy beavatkozik a magyar választásokba. Nem nyitja meg a kőolajvezetéket, mert azt akarja, hogy Magyarországon káosz legyen és ez kedvezzen a Tiszának.

 

Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala

monuskaroly
2026. március 04. 09:24
Lesz még UNIO 15-20 év múlva? Ha rajtad múlna kis "fortis" lehet, mert ti mindig csak nyalni akartok valamilyen segget!!!
Válasz erre
0
0
fortissima
2026. március 04. 08:56
Ukrajna középhosszú távon (15-20 év) egészen biztosan az unió tagja lesz, persze, ki fog emlékezni akkor már Lázár és magyar kormány stupiditására.
Válasz erre
0
4
tapir32
2026. március 04. 08:48
A korrupt Zselenszkij diktatúra ellenségesen viselkedik az ukrán nép barátjával, Magyarországgal szemben. A Magyar Kormány mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett és elítélte az orosz agressziót! A kormány aláírta az szankciós dokumentumokat. Orbán aláírása nélkül nem léptek volna életbe. Magyarország gáz, üzemanyag és elektromos áram szállításával, valamint humanitárius segélyekkel és ukrán menekültek befogadásával támogatta Ukrajnát. Minden, az EU által Ukrajnának juttatott euróban benne van a magyar emberek pénze is. Ukrajna hazug, ellenséges propagandával, fenyegetésekkel, a Barátság vezeték megrongálásával és újabban a vezeték elzárásával reagált a támogatásunkra. A hazug, korrupt Zselenszkij diktatúra nemcsak az ukrán nép, hanem Magyarország ellensége is. Beteges, amikor Magyarországnak a béke és a tűzszünet melletti kiállását Putyin melletti kiállással azonosítja az aljas, hazug Zselenszkij diktatúra.
Válasz erre
2
0
pulsarito
2026. március 04. 08:41
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast "A magyarok békességet akarnak." Magyar Péter (the man) épp a háborúpárti brüsszeli hiénák csicskája, nem érzed kicsit ellentmondásosnak, hgy ezek után ő lenne a megoldás a magyarok számára?
Válasz erre
1
0
