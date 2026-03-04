Lázár János keményen helyretette az Európai Unióba vágyó Ukrajnát (VIDEÓ)

Ukrán katonai elemző borította az asztalt: szó sincs átfogó ellentámadásról
A katonai elemző szerint nem lesz gyors béke.
Az építési és közlekedési miniszter kendőzetlenül fogalmazta meg az ukrán elnökkel szembeni kritikáját.
Lázár János építési és közlekedési miniszter kemény szavakkal illette Zelenszkij ukrán elnököt a legutóbbi Lázárinfón.
Mi soha a büdös életben nem fogjuk megszavazni, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen”
– mondta a miniszter, hozzátéve, hogy „akárhogy is ugrál Zelenszkij, akárhogy is fenyegetőzik minden nap, nekünk Magyarország az első, a magyar emberek érdeke az első és a magyar emberek érdekeit nem veszélyeztetheti Ukrajna azzal, hogy a magyaroknak járó pénzt, például a mezőgazdaságból és máshonnan is elviszik Ukrajnába”.
Lázár János szerint Zelenszkij a fejébe vette, hogy beavatkozik a magyar választásokba. Nem nyitja meg a kőolajvezetéket, mert azt akarja, hogy Magyarországon káosz legyen és ez kedvezzen a Tiszának.
