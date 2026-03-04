Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború vlagyimir putyin béke orosz-ukrán háború Magyar Péter Volodimir Zelenszkij donald trump ukrajna oroszország

Donald Trump szerint Putyin és Zelenszkij között a legnagyobb mértékű gyűlölet feszül, amit életében látott

2026. március 04. 07:09

Az amerikai elnök nem stratégiai fontossága miatt szeretné, hogy véget érjen a háború, hanem a sok fölösleges halál miatt.

2026. március 04. 07:09
null

Donald Trump kijelentette a Fehér Házban, hogy az orosz–ukrán háború továbbra is nagyon előkelő helyen szerepel a prioritási listáján – erről az Index adott hírt.

Hol áll Oroszország és Ukrajna ügye a prioritási listámon? Nagyon magasan. Azt gondoltam, hogy ez lesz az egyik legkönnyebben rendezhető háború”

– jelentette ki az amerikai elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott keddi sajtónyilvános eseményén a Fehér Házban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Trump hangsúlyozta: az orosz elnök, 

Vlagyimir Putyin, és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij között óriási gyűlölet feszül. 

Ez a legnagyobb mértékű ellenségeskedés, amit életében valaha látott – tette hozzá.

Nem azért szerepel ilyen magasan a listámon, mert ez annyira közvetlenül érintené az Egyesült Államokat – hiszen ez nagyon messze van. 

Hanem azért, mert az elmúlt héten, sőt az elmúlt négy hétben összesen 32 ezer katona halt meg. Átlagosan havonta 25–30 ezer katona esik el ebben az ostoba háborúban, és nagyon szeretném, ha véget érne” – mondta Donald Trump.

Az amerikai elnök szerint az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború a legsúlyosabb esemény, amit a világ a második világháború óta látott – tudjuk meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: MTI/AP/Mark Schiefelbein

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 35 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hobby024
2026. március 04. 09:46
Tévedsz! Téged Iránban százszor jobban gyűlölnek! Korrigálok. Lehet a világ több pontjá, mint ahol elfogadnak.
Válasz erre
0
0
pandalala
2026. március 04. 09:22
Téved, szvsz. Putyin nem gyűlöli Zelenszkijt!! .... ;-)))
Válasz erre
2
0
cserresznye
2026. március 04. 09:22
Meglehet. De vajon az izraeli és Iráni, az amerikai és iráni vezetés közötti ettől elmarad??
Válasz erre
2
0
Töki
2026. március 04. 09:11
Ezen mit és ki csodálkozik, akinek van 1 kis valamire való esze???!!! Semmi újat nem mondott ezzel. Ezt a kis faszzongorista köcsögöt a zsidrák brigád feltüzelte, és bábuként használja! Ennyi!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!