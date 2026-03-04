Donald Trump szerint Putyin és Zelenszkij között a legnagyobb mértékű gyűlölet feszül, amit életében látott

Szakértő: az ukránok a bolondját járatják az Európai Unióval, a kőolajvezetéknek kutya baja
Az ukránok nem engedik oda a vezetékhez az unió által is javasolt vizsgálóbizottságot, a horvátok pedig szemérmetlenül nyerészkednének rajtunk.
Az amerikai elnök nem stratégiai fontossága miatt szeretné, hogy véget érjen a háború, hanem a sok fölösleges halál miatt.
Donald Trump kijelentette a Fehér Házban, hogy az orosz–ukrán háború továbbra is nagyon előkelő helyen szerepel a prioritási listáján – erről az Index adott hírt.
Hol áll Oroszország és Ukrajna ügye a prioritási listámon? Nagyon magasan. Azt gondoltam, hogy ez lesz az egyik legkönnyebben rendezhető háború”
– jelentette ki az amerikai elnök a Friedrich Merz német kancellárral tartott keddi sajtónyilvános eseményén a Fehér Házban.
Trump hangsúlyozta: az orosz elnök,
Vlagyimir Putyin, és az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij között óriási gyűlölet feszül.
Ez a legnagyobb mértékű ellenségeskedés, amit életében valaha látott – tette hozzá.
Nem azért szerepel ilyen magasan a listámon, mert ez annyira közvetlenül érintené az Egyesült Államokat – hiszen ez nagyon messze van.
Hanem azért, mert az elmúlt héten, sőt az elmúlt négy hétben összesen 32 ezer katona halt meg. Átlagosan havonta 25–30 ezer katona esik el ebben az ostoba háborúban, és nagyon szeretném, ha véget érne” – mondta Donald Trump.
Az amerikai elnök szerint az Oroszország által Ukrajna ellen indított háború a legsúlyosabb esemény, amit a világ a második világháború óta látott – tudjuk meg.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Súlyos belső károkra hivatkozik a Barátság kőolajvezetéken Ukrajna, ugyanakkor senkit nem engednek a vezeték közelébe. Ez mennyire hiteles?
A katonai elemző szerint nem lesz gyors béke.