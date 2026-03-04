Ft
Ft
16°C
5°C
Ft
Ft
16°C
5°C
03. 04.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 04.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Kiszelly Zoltán putyin brüsszel orosz gáz energia trump

Nyakunkon az olajháború

2026. március 04. 06:11

Ukrajna keletről, Horvátország délről blokkolja az olcsó vezetékes orosz kőolajat, amivel Magyarország kettős szorításba került.

2026. március 04. 06:11
null
Kiszelly Zoltán
Kiszelly Zoltán
Mozgástér

„Miért akarja a bizottság mindenáron leválasztani az EU-t az orosz energiáról? Trump amerikai és Putyin orosz elnök egy 12,000 milliárd dolláros amerikai-orosz gazdasági csomagról tárgyal, amelynek része lenne az orosz energia amerikai cégek közvetítésével való újbóli értékesítése az európai országok felé, dollárban. Szó van az Északi Áramlat 2 Svájcban felszámolás alatt álló üzemeltető vállalatának amerikai tulajdonba adásáról, amely felújítaná a vezetéket és dollárért adna el azon keresztül orosz gázt Európának. Az amerikaiak így is lassítanák a dedollarizációt, Kínának kevesebb orosz gáz jutna és az európai ipar is magára találna, ami forrást biztosítana a növekvő védelmi kiadásokra és a szükséges strukturális reformokhoz. Az oroszok pedig a Nullához képest több energiát tudnának Európa felé a meglévő vezetékeken keresztül eladni.

Azzal, hogy a bizottság hírek szerint április 15-én — tehát három nappal a magyar országgyűlési választás után — terjesztené be az orosz olaj teljes kivezetéséről szóló javaslatát, azt mutatja, hogy Brüsszel egy esetleges Trump-Putyin egyességnek is elé akar vágni, elvégre ha Magyarország, Szlovákia és — a Barátság-vezeték 2027-re befejeződő meghosszabbítása után — Szerbia folyamatosan vásárolhat orosz olajat, akkor a vezeték másik ágát is »aktiválni lehetne«, a lengyel, cseh és kelet-német finomítókat (ezek egy részét) talán még vissza lehetne állítani a gazdaságosabb orosz olajra, amiből több nyersanyagot lehet kinyerni. Ezzel az energia intenzív termelés elvándorlása is lassítható lenne, elvégre az alumíniumkohók után már a műtrágyagyárak is sorra zárnak be, vagy költöznek Észak-Amerikába vagy Ázsiába.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Egy potenciális amerikai–orosz energetikai megállapodás ellehetetlenítése mellett egy ideológiai okot is találunk arra, hogy Brüsszel miért erőlteti az orosz energiáról való leválást. Ameddig ugyanis van orosz olajból előállított, jó árú dízel és benzin, addig az autósok nem fogják hagyományos autóikat villanyautóra cserélni és az autógyártók sem fognak új akkumulátorok és hatékonyabb villanyautók fejlesztésére vagy töltőállomások építésére költeni.

Nem lehet elégszer elmondani: ma még nem tudni, hogy a magyar–orosz energetikai együttműködés a háború előtti időszak maradványa, a szankciós időszak kivétele, vagy a konfliktus lezárása utáni időszak laboratóriuma-e? Egy fenti tartalmú amerikai-orosz energetikai megállapodás megkötésével Magyarország és Szlovákia az Európát leginkább meghatározó két nagyhatalom támogatásával tudná ipari-termelési bázisát megőrizni. Sajnos ez nem minden európai szereplőnek áll érdekében, így versenyfutás indult az idővel.”

Nyitókép: BILAL QABALAN / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kőbaltás
2026. március 04. 06:24
Amikor a Horvátok alatt megmozdult a föld,mi voltunk az elsők,akik rohantunk menteni.Nem kellett volna,de ezután nem is szabad.Lesz még földrengés Horvátországban. Könyörögnek ők még,hogy vegyük át az olcsó orosz olajat.Mindig eljön az idő,amikor fordul a kocka. Most éppen mi kerültünk bajba,ők meg magasról tesznek rá,de lesz ez még fordítva is.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!