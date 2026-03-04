„Miért akarja a bizottság mindenáron leválasztani az EU-t az orosz energiáról? Trump amerikai és Putyin orosz elnök egy 12,000 milliárd dolláros amerikai-orosz gazdasági csomagról tárgyal, amelynek része lenne az orosz energia amerikai cégek közvetítésével való újbóli értékesítése az európai országok felé, dollárban. Szó van az Északi Áramlat 2 Svájcban felszámolás alatt álló üzemeltető vállalatának amerikai tulajdonba adásáról, amely felújítaná a vezetéket és dollárért adna el azon keresztül orosz gázt Európának. Az amerikaiak így is lassítanák a dedollarizációt, Kínának kevesebb orosz gáz jutna és az európai ipar is magára találna, ami forrást biztosítana a növekvő védelmi kiadásokra és a szükséges strukturális reformokhoz. Az oroszok pedig a Nullához képest több energiát tudnának Európa felé a meglévő vezetékeken keresztül eladni.

Azzal, hogy a bizottság hírek szerint április 15-én — tehát három nappal a magyar országgyűlési választás után — terjesztené be az orosz olaj teljes kivezetéséről szóló javaslatát, azt mutatja, hogy Brüsszel egy esetleges Trump-Putyin egyességnek is elé akar vágni, elvégre ha Magyarország, Szlovákia és — a Barátság-vezeték 2027-re befejeződő meghosszabbítása után — Szerbia folyamatosan vásárolhat orosz olajat, akkor a vezeték másik ágát is »aktiválni lehetne«, a lengyel, cseh és kelet-német finomítókat (ezek egy részét) talán még vissza lehetne állítani a gazdaságosabb orosz olajra, amiből több nyersanyagot lehet kinyerni. Ezzel az energia intenzív termelés elvándorlása is lassítható lenne, elvégre az alumíniumkohók után már a műtrágyagyárak is sorra zárnak be, vagy költöznek Észak-Amerikába vagy Ázsiába.