„Értelmiségihez méltó tudást adunk át” – Barkó Gábor Ágoston, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium igazgatója a Mandinernek

Egy képletes példával szemléltetném. Ha egy forgalmasabb nap délutánján, a hivatalos tanítás után körbejár valaki az intézményben, a következőket láthatja: az egyik teremben latin különóra zajlik például külföldi középkortudományi képzésre aspiráló diákoknak, a templomban ministráns­próba van, a következő teremben a 40 fős fiúkórus gregoriánt énekel, a tornateremben röplabdakupa, a díszteremben táncpróba, az igazgatói irodában esetleg az Egyesült Államokból érkezett öregdiákok látogatása. Közben a bencés atyák imára vonulnak, más diákok meg épp indulnak a környékbeli sporttelepünkre focizni, bográcsozni, osztályösszetartásra. Folynak a szakkörök (sakk-, kémia-, filozófia- és társas­játékkör), néhányan pedig sorba állnak egy-egy lelki vezető atyánál vagy a főállású iskolapszichológusunknál.

Fotó: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium

Gyakori vád a kormányzati oktatáspolitikával szemben, hogy az egyházi iskolákat bőkezűbben finanszírozza az állami fenntartásúakkal szemben. Mi igaz ebből?

A működési támogatás éves összegét az Állami Számvevőszék állapítja meg. Kiszámolják, mennyit költ egy diákra az állam az állami iskolákban, és ezt az összeget kapják meg az egyházi iskolák. Ebből havonta előleget utalnak, év végén van az elszámolás. Nem igaz tehát, hogy az egyházi iskolás diákra többet költ az állam, igyekszik pontosan ugyanannyit költeni. Az már más kérdés, hogy miként tudná azt elérni az állami szektor, hogy a teljes egy főre eső összeg megérkezzen az iskolaigazgatóhoz. Nekik kell költeniük a tan­kerületi központ fenntartására is. Győrött viszont a Szent Mór Bencés Perjelség tartja fenn a gimnáziumunkat. A fenntartónak nincsen nagyobb tanügyigazgatási adminisztrációja, egy bencés atya, a korábbi igazgatónk végzi egyedül nagy szaktudással és szenvedéllyel. A közösségnek még van két iskolája Lipóton és Dombóváron, ezek az orsolyita nővérektől kerültek át hozzánk. A szükséges fenntartói feladatokat ugyanez az egy atya végzi a közösségünkből. A monostor pedig egybe van épülve az iskolával, a házunk része tehát az iskola, ha valami rongálódik, elromlik, úgy kezeljük, mint a sajátunkat, és azonnal javítjuk. Emiatt is szépek, gondozottak a szerzetesi intézmények.

Az iskola közel négyszáz éve alatt számos oktatási rendszer keretei között oktattak már a bencés paptanárok. Négy évszázados hagyománnyal a hátuk mögött hogyan tekintenek egy pár évtizedes szavatosságú oktatási rendszerre, az időről időre változó alaptantervekre?