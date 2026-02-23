Szomorú, hogy idáig fajult: így zárta le a Fodor Csenge-ügyet a magyar szövetség

Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat.

Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni” – fogalmazott a szövetségi kapitány.

A szövetség lezárta a Fodor Csenge-ügyet

Fodor Csenge a közösségi oldalán hosszasan sorolta az elmúlt évek sérelmeit, amely után elhatározásra jutott a nemzeti csapattal kapcsolatban: