Szomorú, hogy idáig fajult: így zárta le a Fodor Csenge-ügyet a magyar szövetség

Fodor Csenge tiszta vizet öntött a pohárba: csak egy feltétellel lesz újból magyar válogatott
Golovin Vlagyimirrel nem látja értelmét a továbbiakban a közös munkának.
Közleményt adott ki a Magyar Kézilabda Szövetség. Ezzel tekinti lezártnak Fodor Csenge válogatottat érintő, végtelenül kellemetlen ügyét.
Mint arról beszámoltunk, vasárnap újabb fejezetéhez érkezett a Fodor Csenge-ügy: a Győri Audi ETO KC balszélsője délelőtt a közösségi oldalán reagált a női kézilabda-válogatott friss keretéből való kimaradását indokló kapitányi nyilatkozatra, majd a Borussia Dortmund ellen megnyert Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést követően kijelentette, addig nem kíván újra a címeres mezben szerepelni, amíg Golovin Vlagyimir irányítja a nemzeti csapatot. Most a Magyar Kézilabda Szövetség is kifejtette álláspontját.
Múlt csütörtökön vált ismertté a magyar női kézilabda-válogatott legfrissebb kerete a dánok elleni Eurokupa-meccsekre, s a névsort illetően Golovin az MKSZ-en vezetett blogjában osztott meg részleteket. A szövetségi kapitány a balszélső kimaradása kapcsán elmondta:
Fodor Csengét azért említem külön, mert telefonon beszéltem vele, és elmondta, nem tervezi, hogy csatlakozzon a kerethez, mert nem érzi a bizalmat.
Kérdeztem, miért nem, azt felelte, azért, mert nem vittük ki a vb-re. De hát sérült volt, az orvosi vélemények szerint december 10-től végezhetett volna komoly munkát, a mi vb-szereplésünk pedig éppen akkor ért véget. Azóta szerencsére meggyógyult, szívesen láttuk volna a válogatottban, de Csenge nem akar jönni, én pedig ezzel nem tudok mit tenni” – fogalmazott a szövetségi kapitány.
Fodor Csenge a közösségi oldalán hosszasan sorolta az elmúlt évek sérelmeit, amely után elhatározásra jutott a nemzeti csapattal kapcsolatban:
Az előző beszélgetésünkön én mondtam, nem látom értelmét annak, hogy mi tovább együtt dolgozzunk”
– írta posztjában.
A Magyar Kézilabda Szövetség a történtek után hosszú és részletes közleményt adott ki, amellyel lezártnak tekinti a Fodor Csenge-ügyet.
„Tavaly márciusban Fodor Csenge kért felmentést a válogatottság alól, akkor arra hivatkozva, hogy inkább Győrben kíván készülni. Ezt megelőzően a 2024-es, magyar–osztrák közös rendezésű Európa-bajnokság bő, 35-ös keretébe is jelölte már Golovin Vlagyimir, a szűkített keretbe a torna előtt nem, ám
esetleges bevetését a szűk mérkőzés keretbe eleve kizárttá tette, hogy az Eb idején elutazott, nem is tartózkodott a kontinensen, holott a magyar válogatott éppen a balszélső-poszton kényszerült a torna alatt cserére.
A 2025-ös világbajnokságra készülő keretnek így is tagja volt, ám sérülése miatt ki kellett hagynia a vb-t. Nem is adódott más választási, mérlegelési lehetőség, erről maga a Győri Audi ETO KC csapatorvosa, dr. Balogh Péter nyilatkozott így a klub honlapján, a vb-t megelőzően: »Fodor Csenge részleges combfeszítőizom-sérülést szenvedett, melynek MRI-vizsgálatával kissé nagyobb elváltozás igazolódott, ami hosszabb idejű pihenést és utókezelést igényel. Rehabilitációja folyamatban van, és várhatóan a jövő év elejétől lesz újból játékra képes.« A jövő év elejétől, tehát 2026 januárjától, miközben a világbajnokság 2025. december 14-én ért véget. E helyzetértékeléssel a válogatott egészségügyi stábja is teljes mértékben egyetértett.
A vb idején Fodor Csenge a televízió képernyőjén többször is megjelent, amint a lelátón követte a brazil válogatott mérkőzéseit Németországban, miközben a magyar csapat Hollandiában játszott.
Ezt nem kívánjuk minősíteni, csak annyiban, hogy egyértelmű, nem kezdte el még a rehabilitációs munkát sem klubjában, Győrben. Mert nem volt abban az állapotban.
E nyilvánvaló tények közlésével a Magyar Kézilabda Szövetség a maga részéről lezártnak tekinti az ún. Fodor Csenge-ügyet.
A magyar női válogatott és a magyar női kézilabdázás számára jelenleg
EHF EURO Cup-mérkőzések és az ezeken pályára lépő játékosok a legfontosabbak” – írták a közleményben.
Fotó: Instagram/Fodor Csenge