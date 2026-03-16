Észbe kaptak: a választás miatt elnapolták az egyik legnagyobb magyar rangadót

2026. március 16. 11:37

Az MLSZ után az MKSZ is döntött. Április 12-én nem lesz Veszprém–Szeged-mérkőzés a magyar férfi kézilabda NB I-ben, így néhány nap leforgása alatt kétszer találkozik egymással a két örök rivális.

A tervezettnél egy nappal később, április 13-án hétfőn rendezik a Veszprém–Szeged-rangadót a férfi kézilabda NB I-ben.

 

Veszprém–Szeged: egy hét alatt kétszer találkoznak egymással 

A mérkőzést

az országgyűlési választás miatt nem lehet az eredeti időpontban, április 12-én vasárnap lejátszani. Az OTP Bank-Pick Szeged honlapja szerint másnap 18 órakor kezdődik meccs a Veszprém Arénában.

Érdekesség, hogy azon a héten kétszer találkozik egymással a két együttes, ugyanis szombaton Győrben a Magyar Kupa elődöntőjében is összecsapnak.

Veszprém–Szeged, április 12., országgyűlési választás, április 13.
Veszprém–Szeged: az országgyűlési választás miatt új időpontban rendezik a rangadót / Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Nem ez az egyetlen sportág, amelynek felborítja a menetrendjét az április 12-i választás, noha a Magyar Labdarúgó-szövetség döntése értelmében még április 6-án, húsvéthétfőn sem lesz Magyarországon forduló. 

Visszatérve a kézilabdára, a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában – a negyeddöntőbe jutásért – a Szeged a lengyel Industria Kielcével hazai pályán április 2-án, csütörtökön 18.45-től, idegenben április 8-án, szerdán 18.45-től játszik. A Veszprém a Paris Saint-Germainnel házigazdaként április 1-én, szerdán 18.45-től, a francia fővárosban pedig április 9-én, csütörtökön 20.45-től mérkőzik.

Szemsérülést szenvedett Bánhidi

Bánhidi Bence szemsérülés, míg Szita Zoltán térdsérülés miatt kikerült a magyar férfi kézilabda-válogatott keretéből. Az OTP Bank-Pick Szeged beállója, a nemzeti együttes csapatkapitánya, Bánhidi helyett Szűcs Bence csatlakozik a csapathoz a szövetség tájékoztatása szerint. 

Március 21., szombat, Tatabányai Multifunkcionális Csarnok:

14.30 MAGYARORSZÁG–Olaszország

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: MTI/Ujvári Sándor

