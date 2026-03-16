Észbe kaptak: a választás miatt elnapolták az egyik legnagyobb magyar rangadót

az országgyűlési választás miatt nem lehet az eredeti időpontban, április 12-én vasárnap lejátszani. Az OTP Bank-Pick Szeged honlapja szerint másnap 18 órakor kezdődik meccs a Veszprém Arénában.

Érdekesség, hogy azon a héten kétszer találkozik egymással a két együttes, ugyanis szombaton Győrben a Magyar Kupa elődöntőjében is összecsapnak.

Nem ez az egyetlen sportág, amelynek felborítja a menetrendjét az április 12-i választás, noha a Magyar Labdarúgó-szövetség döntése értelmében még április 6-án, húsvéthétfőn sem lesz Magyarországon forduló.