Észbe kaptak: a választás miatt elnapolták az egyik legnagyobb magyar rangadót

Elhalasztják a Fradi-meccset, nem rendeznek fordulót Magyarországon
Két dátumot is pirossal megjelölt az MLSZ.
Az MLSZ után az MKSZ is döntött. Április 12-én nem lesz Veszprém–Szeged-mérkőzés a magyar férfi kézilabda NB I-ben, így néhány nap leforgása alatt kétszer találkozik egymással a két örök rivális.
A tervezettnél egy nappal később, április 13-án hétfőn rendezik a Veszprém–Szeged-rangadót a férfi kézilabda NB I-ben.
A mérkőzést
az országgyűlési választás miatt nem lehet az eredeti időpontban, április 12-én vasárnap lejátszani. Az OTP Bank-Pick Szeged honlapja szerint másnap 18 órakor kezdődik meccs a Veszprém Arénában.
Érdekesség, hogy azon a héten kétszer találkozik egymással a két együttes, ugyanis szombaton Győrben a Magyar Kupa elődöntőjében is összecsapnak.
Nem ez az egyetlen sportág, amelynek felborítja a menetrendjét az április 12-i választás, noha a Magyar Labdarúgó-szövetség döntése értelmében még április 6-án, húsvéthétfőn sem lesz Magyarországon forduló.
Ezt is ajánljuk a témában
Visszatérve a kézilabdára, a Bajnokok Ligája rájátszásának első fordulójában – a negyeddöntőbe jutásért – a Szeged a lengyel Industria Kielcével hazai pályán április 2-án, csütörtökön 18.45-től, idegenben április 8-án, szerdán 18.45-től játszik. A Veszprém a Paris Saint-Germainnel házigazdaként április 1-én, szerdán 18.45-től, a francia fővárosban pedig április 9-én, csütörtökön 20.45-től mérkőzik.
Bánhidi Bence szemsérülés, míg Szita Zoltán térdsérülés miatt kikerült a magyar férfi kézilabda-válogatott keretéből. Az OTP Bank-Pick Szeged beállója, a nemzeti együttes csapatkapitánya, Bánhidi helyett Szűcs Bence csatlakozik a csapathoz a szövetség tájékoztatása szerint.
Március 21., szombat, Tatabányai Multifunkcionális Csarnok:
14.30 MAGYARORSZÁG–Olaszország
Ezt is ajánljuk a témában
Teljesen megtelt a Kossuth tér és az Alkotmány utca, Orbán Viktor pedig hatalmas vállalást tett.