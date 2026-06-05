Magyar Péter a Le Monde-nak: Magyarország nem akadályozza meg az uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését Ukrajnával

„Ukrajna jelenleg háborúban áll. Reméljük, hogy ez a konfliktus mielőbb véget ér, és öt, tíz vagy tizenöt éven belül teljesíteni tudja a 33 csatlakozási fejezetet. Akkor népszavazást tartunk Magyarországon az ügyben. Egyébként hazánk saját csatlakozási folyamata is több mint tíz évig tartott” – emlékeztetett.

Oroszországot illetően a kormányfő jelezte, hogy Magyarország célja az energiafüggetlenség, megpróbál „diverzifikálni, de nem tud teljesen elszakadni az orosz energiától”.

„Oroszország jelenleg biztonsági fenyegetést jelent Európára. De hosszú távon fontos, hogy megpróbáljunk visszatérni ahhoz a helyzethez, ami húsz évvel ezelőtt volt, amikor gazdaságilag nagyon jól tudtunk velük együttműködni” – hívta fel a figyelmet.