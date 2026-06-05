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A kormány a tegnapi ülésén sok kiemelten fontos döntést hozott

2026. június 05. 12:29

Haladunk.

2026. június 05. 12:29
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„A kormány a tegnapi ülésén sok kiemelten fontos döntést hozott:

Döntöttünk a koronavírus-járvány idején százmilliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról. 

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Megszüntetjük a vizuális környezetszennyezést. Jelentősen szigorítjuk a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását.

Felülvizsgáljuk a pártfinaszírozási szabályokat.

Felülvizsgáljuk a harmadik országokból érkező, nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását. Bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltünk el. 

Átvilágítjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését.

Felülvizsgáljuk a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetünk a védett területeken, átalakítjuk az akkumulátoripari beruházások engedélyezését. 

Haladunk.”

Nyitókép: Bastien Ohier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 38 komment

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Sorrend:
balbako_
2026. június 05. 14:44
Újabb köztörvényes bűncselekményt követett el a Szaros. Eltávolította a kerítést a Karmelita előtti építkezésről és most egy német turista fejére esett egy szerszám az állványokról. A turistát a mentők kórházba vitték. A kerítés azért volt ott, hogy a munkaterületre ne mehessenek be illetéktelen emberek ezt többször is közölték az illetékesek. A Szaros azonban magáévá tette a hülyeségéről közismert momentumosok álláspontját, hogy ez az elkerítés - amit egyébként a munkavédelem is előír nemzetközi szinten is - nem az ilyen balesetek elkerülését célozza, hanem Orbán Viktor védelmét. Ezért felelnie kell a törvény előtt, mert a balesetet szenvedetten kívül a Várba látogatók tömegeit is veszélyezteti.
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1
0
templar62
2026. június 05. 14:36
Erre prüszköltek EZEK ötven éve : " Mostmár tudjuk mi lesz . De addig mi lesz ? ".
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0
0
palicsi-2
2026. június 05. 14:21
Evtársak, előttünk a szakadék, de mi bátran haladunk előre!
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4
0
bagoly-29
2026. június 05. 14:16
Nesze semmi, fogd meg jól! Ez nem kormányzás, hanem "népbírósági" lincs-program.
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7
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