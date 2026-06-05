Olyan erő írta felül Trianon gyalázatát, amire az egész világ felfigyel
A békediktátum sebe még mindig vérzik – de van okunk a reményre.
Haladunk.
„A kormány a tegnapi ülésén sok kiemelten fontos döntést hozott:
Döntöttünk a koronavírus-járvány idején százmilliárdokért beszerzett lélegeztetőgépek ügyének azonnali kivizsgálásáról.
A kormány eltörli a jelenlegi pedagógus értékelési rendszert.
Átvilágítjuk a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházást.
Jövő héten benyújtjuk a 6000 milliárd forint uniós forrás hazahozatalához szükséges jogszabálycsomagot.
Megszüntetjük a vizuális környezetszennyezést. Jelentősen szigorítjuk a közterületeken és épületeken elhelyezhető plakátok szabályozását.
Felülvizsgáljuk a pártfinaszírozási szabályokat.
Felülvizsgáljuk a harmadik országokból érkező, nem magyar vendégmunkások behozatalának szabályozását. Bizonyos területeken azonnali tiltást rendeltünk el.
Átvilágítjuk a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara működését.
Felülvizsgáljuk a hulladékgazdálkodási koncessziót, fakitermelési moratóriumot hirdetünk a védett területeken, átalakítjuk az akkumulátoripari beruházások engedélyezését.
Haladunk.”
Nyitókép: Bastien Ohier / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP