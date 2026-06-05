Kiesés után visszatérés? Tíz év után veheti hazafelé az irányt a Fradi egykori nagy ígérete

Az olaszok szerint hétszázezer eurót spórolhatnak meg a magyarok miatt, Budapesten másképp tudják
Továbbra sem tudni, hogy jön vagy nem jön.
A Speziával való Serie B-búcsú alapjaiban írhatja át Nagy Ádám helyzetét. A 88-szoros magyar válogatott középpályás hazatérésére minden eddiginél nagyobb esély mutatkozik, csakhogy amíg az olasz csapat szeretne belőle pénzt látni, addig a Fradi legszívesebben ingyen kaparintaná meg újra...
Az utóbbi időben rendre visszatérő téma Nagy Ádám esetleges hazatérése, ám a 30 éves korábbi válogatott középpályás mindeddig a pletykák ellenére kitartott a légióslét mellett. A mögöttünk hagyott idény azonban olyan zárófordulatot hozott, amelynek az eredménye valóban az lehet, hogy az egykori nagy ígéret végül visszatér oda, ahonnan a profi karrierjét elindította: a Fradihoz.
Nagy Ádám jelenlegi klubja, az olasz másodosztályú Spezia ugyanis a szezon végén az utolsó előtti, 19. helyezettként kizuhant a Serie B-ből, s bár a játékos szerződése csak 2027-ben járna le, a kiesés alapjaiban írhatja felül a terveket. Az olasz klubbal kapcsolatos források már a télen is azt állították,
napirenden lehet Nagy hazatérése a Ferencvárosba, már csak azért is, mert az öbölváros kiscsapata évi mintegy 700 ezer eurót (akkori árfolyamon több, mint 265 millió forint) spórolhatna meg a 88-szoros magyar válogatott középpályás fizetésén.
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Továbbra sem tudni, hogy jön vagy nem jön.
A váltás akkor mégsem történt meg, a mostani kiesés után viszont a Speziának még égetőbb lesz a költségek lejjebb faragása, az ő szintjükön drágának számító légiósok foglalkoztatása a harmadosztályban majdhogynem az elképzelhetetlen kategória. Ennek megfelelően calciospezia.it már a héten arról írt, hogy több, magas fizetésű játékossal egyetemben
a magyar középpályás is biztosan távozik a klubtól, és Nagyért a Fradi mellett több más (nem részletezett nemzetiségű) élvonalbeli egyesület is érdeklődik.
Az olasz sajtóhírek mellett a Nemzeti Sport is azt állítja, idén nyáron már tényleg „valós esély lehet” Nagy Ádám visszatérésére, hiszen az FTC-nél szívesen látnák újra a középpályást. Ám hozzáteszik, a zöld-fehérek jó eséllyel kivárásos taktikára játszhatnak, arra apellálva, hogy a jelenlegi, 700 ezer eurósra becsült piaci ár helyett a nyár végén jóval olcsóbban, vagy extrém esetben akár ingyen szerezhetnék meg korábbi játékosukat. A hatalmas tehetségként induló, a 2016-os Európa-bajnokság tíz legígéretesebb fiatal játékosa közé is beválasztott Nagy Ádám abban az évben kétmillió euró körüli összegért szerződött a IX. kerületből a Serie A-s Bolognához, később az angol másodosztályú Bristol City, majd az olasz Pisa érintésével került a Speziához, ahol az elmúlt két évben 78 mérkőzésen lépett pályára.
Nyitókép: Facebook/Spezia Calcio