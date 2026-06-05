Kiesés után visszatérés? Tíz év után veheti hazafelé az irányt a Fradi egykori nagy ígérete

A váltás akkor mégsem történt meg, a mostani kiesés után viszont a Speziának még égetőbb lesz a költségek lejjebb faragása, az ő szintjükön drágának számító légiósok foglalkoztatása a harmadosztályban majdhogynem az elképzelhetetlen kategória. Ennek megfelelően calciospezia.it már a héten arról írt, hogy több, magas fizetésű játékossal egyetemben

a magyar középpályás is biztosan távozik a klubtól, és Nagyért a Fradi mellett több más (nem részletezett nemzetiségű) élvonalbeli egyesület is érdeklődik.

Az olasz sajtóhírek mellett a Nemzeti Sport is azt állítja, idén nyáron már tényleg „valós esély lehet” Nagy Ádám visszatérésére, hiszen az FTC-nél szívesen látnák újra a középpályást. Ám hozzáteszik, a zöld-fehérek jó eséllyel kivárásos taktikára játszhatnak, arra apellálva, hogy a jelenlegi, 700 ezer eurósra becsült piaci ár helyett a nyár végén jóval olcsóbban, vagy extrém esetben akár ingyen szerezhetnék meg korábbi játékosukat. A hatalmas tehetségként induló, a 2016-os Európa-bajnokság tíz legígéretesebb fiatal játékosa közé is beválasztott Nagy Ádám abban az évben kétmillió euró körüli összegért szerződött a IX. kerületből a Serie A-s Bolognához, később az angol másodosztályú Bristol City, majd az olasz Pisa érintésével került a Speziához, ahol az elmúlt két évben 78 mérkőzésen lépett pályára.