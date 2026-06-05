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Nagy Ádám Spezia Ferencváros FTC

Kiesés után visszatérés? Tíz év után veheti hazafelé az irányt a Fradi egykori nagy ígérete

2026. június 05. 12:58

A Speziával való Serie B-búcsú alapjaiban írhatja át Nagy Ádám helyzetét. A 88-szoros magyar válogatott középpályás hazatérésére minden eddiginél nagyobb esély mutatkozik, csakhogy amíg az olasz csapat szeretne belőle pénzt látni, addig a Fradi legszívesebben ingyen kaparintaná meg újra...

2026. június 05. 12:58
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Az utóbbi időben rendre visszatérő téma Nagy Ádám esetleges hazatérése, ám a 30 éves korábbi válogatott középpályás mindeddig a pletykák ellenére kitartott a légióslét mellett. A mögöttünk hagyott idény azonban olyan zárófordulatot hozott, amelynek az eredménye valóban az lehet, hogy az egykori nagy ígéret végül visszatér oda, ahonnan a profi karrierjét elindította: a Fradihoz.

Nagy Ádám; Feczesin Róbert, Fradi-Vidi MK
Nagy Ádám tíz évvel ezelőtt a Fradiból igazolt Olaszországba, a Bolognához (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

A Fradinál szívesen látnák, de...

Nagy Ádám jelenlegi klubja, az olasz másodosztályú Spezia ugyanis a szezon végén az utolsó előtti, 19. helyezettként kizuhant a Serie B-ből, s bár a játékos szerződése csak 2027-ben járna le, a kiesés alapjaiban írhatja felül a terveket. Az olasz klubbal kapcsolatos források már a télen is azt állították

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napirenden lehet Nagy hazatérése a Ferencvárosba, már csak azért is, mert az öbölváros kiscsapata évi mintegy 700 ezer eurót (akkori árfolyamon több, mint 265 millió forint) spórolhatna meg a 88-szoros magyar válogatott középpályás fizetésén. 

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A váltás akkor mégsem történt meg, a mostani kiesés után viszont a Speziának még égetőbb lesz a költségek lejjebb faragása, az ő szintjükön drágának számító légiósok foglalkoztatása a harmadosztályban majdhogynem az elképzelhetetlen kategória. Ennek megfelelően calciospezia.it már a héten arról írt, hogy több, magas fizetésű játékossal egyetemben 

a magyar középpályás is biztosan távozik a klubtól, és Nagyért a Fradi mellett több más (nem részletezett nemzetiségű) élvonalbeli egyesület is érdeklődik.

Az olasz sajtóhírek mellett a Nemzeti Sport is azt állítja, idén nyáron már tényleg „valós esély lehet” Nagy Ádám visszatérésére, hiszen az FTC-nél szívesen látnák újra a középpályást. Ám hozzáteszik, a zöld-fehérek jó eséllyel kivárásos taktikára játszhatnak, arra apellálva, hogy a jelenlegi, 700 ezer eurósra becsült piaci ár helyett a nyár végén jóval olcsóbban, vagy extrém esetben akár ingyen szerezhetnék meg korábbi játékosukat. A hatalmas tehetségként induló, a 2016-os Európa-bajnokság tíz legígéretesebb fiatal játékosa közé is beválasztott Nagy Ádám abban az évben kétmillió euró körüli összegért szerződött a IX. kerületből a Serie A-s Bolognához, később az angol másodosztályú Bristol City, majd az olasz Pisa érintésével került a Speziához, ahol az elmúlt két évben 78 mérkőzésen lépett pályára. 

@m4sportofficial Nem kertelt Nagy Ádám. 😬 #m4sport #magyar #magyarvalogatott #foci #fyo ♬ eredeti hang - M4 Sport

Nyitókép: Facebook/Spezia Calcio

Összesen 1 komment

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vitez-laszlo
2026. június 05. 13:53
Lehetne még 3-4 jó éve a Fradiban Ádámnak. De egy focistának nincs sok ideje megalapozni a jövőjét, tehát figyelnie kell az anyagiakra is. Persze kérdés milyen igényei vannak a jövőre vonatkozóan, amikor már csak az unokáival focizhat... Ez az ő dolga, döntése.
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