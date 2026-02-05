Az olaszok szerint hétszázezer eurót spórolhatnak meg a magyarok miatt, Budapesten másképp tudják

Az olasz másodosztályú Speziával foglalkozó honlapok közül több is arról számolt be, hogy a Ferencváros megegyezett a klubbal Nagy Ádám átigazolásáról – szúrta ki a hírt a Fradi szurkolói oldala, az ulloi129.hu. Itáliában azt írják, a zöld-fehérek 600 ezer eurót (több mint 227.6 millió forint) fizetnének a 30 éves, 88-szoros magyar válogatott középpályásért, akinek a fizetésén évi 700 ezer eurót (265.6 millió forint) spórolhatna meg az olasz egyesület.

Ezzel szemben az FTC ügyeiben mindig jól értesült ulloi129.hu úgy tudja,