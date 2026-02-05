Az olaszok szerint hétszázezer eurót spórolhatnak meg a magyarok miatt, Budapesten másképp tudják

Nagy dobásra készül a Fradi: 88-szoros válogatott játékost várnak az Üllői úton
Nem először készülnek hazahozni.
Egymásnak ellentmondó hírek jelennek meg a magyar válogatott középpályás jövőjéről. Továbbra sem tudni, hogy Nagy Ádám hazatér-e a Ferencvároshoz.
Az olasz másodosztályú Speziával foglalkozó honlapok közül több is arról számolt be, hogy a Ferencváros megegyezett a klubbal Nagy Ádám átigazolásáról – szúrta ki a hírt a Fradi szurkolói oldala, az ulloi129.hu. Itáliában azt írják, a zöld-fehérek 600 ezer eurót (több mint 227.6 millió forint) fizetnének a 30 éves, 88-szoros magyar válogatott középpályásért, akinek a fizetésén évi 700 ezer eurót (265.6 millió forint) spórolhatna meg az olasz egyesület.
Ezzel szemben az FTC ügyeiben mindig jól értesült ulloi129.hu úgy tudja,
a magyar klub még csak ajánlatot sem tett a játékosért.
Hogy a színfalak mögött pontosan mi zajlik, azt nehéz megmondani, mert Nagy kapcsán egymásnak ellentmondó hírek látnak napvilágot. Kubatov Gábor klubelnök a Ferencváros év eleji szakmai napján arról beszélt, hogy szeretnék őt hazahozni Olaszországból. Néhány nappal ezelőtt az olasz sajtó ugyancsak arról írt, hogy közel lehet a megállapodás a két klub között.
Nagy Ádám megvásárlása Tóth Alex távozása és a magyarszabály betartása miatt is jól jönne a Ferencvárosnak, mint ahogy Osváth Attila szerződtetése is, aki Paksról érkezhet az Üllői útra.
Nagy tíz év után térhetne vissza a Fradihoz, 2016-ban – a Transfermarkt adatbázisa szerint – 1.8 millió euró ellenében a zöld-fehérektől igazolt a Bolognához. Onnan három évvel később az angol másodosztályú Bristol Cityhez szerződött, majd 2021-ben visszatért Olaszországba a Pisához. Jelenlegi klubját, a Speziát 2024 januárja óta erősíti, a mostani idényben 18 meccsen lépett pályára, és két gólpasszt adott.
Nyitókép: KISBENEDEK ATTILA / AFP