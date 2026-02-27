Ft
Rekordszintű bevándorlás az Európai Unióban – milliószámra özönlöttek a kontinensre nem uniós országokból

2026. február 27. 20:53

Uniós szinten 2024-ben ezer lakosra 9,2 nem uniós bevándorló jutott, ugyanakkor az egyes tagállamok között jelentős eltérések láthatók.

2026. február 27. 20:53
null

Az Eurostat közlése szerint 2024-ben 4,2 millió bevándorló érkezett az Európai Unióba nem uniós országokból, emellett további 1,5 millióan költöztek egyik tagállamból a másikba. Az adatok egyes országok esetében nem tartalmazzák a menedékkérőket, illetve az ideiglenes védelemben részesülő ukrán menekülteket.

Uniós szinten 2024-ben ezer lakosra 9,2 nem uniós bevándorló jutott, ugyanakkor az egyes tagállamok között jelentős eltérések láthatók. A lakosságarányos bevándorlás tekintetében, az uniós és harmadik országbeli származási helyeket egyaránt figyelembe véve, Málta vezeti a rangsort, ahol ezer lakosra 60 bevándorló jutott. Cipruson 42, Luxemburgban pedig 38 volt ez az arány.

A lista másik végén Szlovákia áll, ahol ezer lakosra mindössze egy bevándorló jutott. Franciaország szintén az alacsony bevándorlási rátájú országok közé tartozik 6-os értékkel, míg Olaszország, Lettország, Bulgária és Lengyelország egyaránt 8-as mutatót regisztrált.

Magyarország hátulról a hetedik helyen szerepel 88 ezer bevándorlóval, ami ezer lakosonként 9,22 főt jelent.

Ez az eredmény annak fényében is figyelemre méltó, hogy a kormányzat évek óta nyíltan a bevándorlás ellenében politizál. A legtöbb tagállamban a harmadik országból érkezők száma meghaladta a más uniós országból áttelepülőkét. Kivételt mindössze két ország jelentett. Luxemburgban a bevándorlók 85,5 százaléka más uniós tagállamból érkezett, míg Romániában ez az arány 56 százalék volt.

Az Európai Unión kívülről érkezők aránya Csehországban volt a legmagasabb 87 százalékkal, ezt Olaszország követte 86,2 százalékkal, majd Spanyolország 84,5 százalékkal. Magyarország esetében közel azonos arányban érkeztek bevándorlók az unión kívülről és belülről, ugyanakkor az EU-n belüli országból érkezők aránya hazánkban volt a hatodik legmagasabb.

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

