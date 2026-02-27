Rekordszintű bevándorlás az Európai Unióban – milliószámra özönlöttek a kontinensre nem uniós országokból

Az Eurostat közlése szerint 2024-ben 4,2 millió bevándorló érkezett az Európai Unióba nem uniós országokból, emellett további 1,5 millióan költöztek egyik tagállamból a másikba. Az adatok egyes országok esetében nem tartalmazzák a menedékkérőket, illetve az ideiglenes védelemben részesülő ukrán menekülteket.

Uniós szinten 2024-ben ezer lakosra 9,2 nem uniós bevándorló jutott, ugyanakkor az egyes tagállamok között jelentős eltérések láthatók. A lakosságarányos bevándorlás tekintetében, az uniós és harmadik országbeli származási helyeket egyaránt figyelembe véve, Málta vezeti a rangsort, ahol ezer lakosra 60 bevándorló jutott. Cipruson 42, Luxemburgban pedig 38 volt ez az arány.