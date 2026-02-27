Rekordszintű bevándorlás az Európai Unióban – milliószámra özönlöttek a kontinensre nem uniós országokból

Ez az eredmény annak fényében is figyelemre méltó, hogy a kormányzat évek óta nyíltan a bevándorlás ellenében politizál. A legtöbb tagállamban a harmadik országból érkezők száma meghaladta a más uniós országból áttelepülőkét. Kivételt mindössze két ország jelentett. Luxemburgban a bevándorlók 85,5 százaléka más uniós tagállamból érkezett, míg Romániában ez az arány 56 százalék volt.
Az Európai Unión kívülről érkezők aránya Csehországban volt a legmagasabb 87 százalékkal, ezt Olaszország követte 86,2 százalékkal, majd Spanyolország 84,5 százalékkal. Magyarország esetében közel azonos arányban érkeztek bevándorlók az unión kívülről és belülről, ugyanakkor az EU-n belüli országból érkezők aránya hazánkban volt a hatodik legmagasabb.
