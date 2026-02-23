Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Az abszolút többség szerint egyértelmű, kire nem szabad bízni Magyarország vezetését.
Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.
Magyar Péter videója óta (amelyben Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, de tagadta, hogy ő fogyasztott kábítószert) folyamatosan jelennek meg új információk a botrányba fulladt ügyről. Kiderült, hogy
Mi a legfontosabb mondat Magyar Péter drogos bulibotránya kapcsán? Mennyire lehet tisztán látni az ügyben? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
Egy átlagos választó számára leginkább az jöhet le a botrány kapcsán, hogy „az egész nagyon zavaros”.
Az embert az foglalkoztatja, hogy valójában mi is történhetett? Kik állnak a háttérben? Illetve a kulcskérdés továbbra is az: zsarolható-e Magyar Péter?”
– fogalmazott kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.
Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: amit tudunk, hogy az esemény után
Magyar Péter Münchenben „ezzel a zsarolásgyanús dologgal a háta mögött az Európai Néppárt vezetőivel egyeztetett, és utána Magyarországra nyomás nehezedett.
Innentől kezdve már csak fantázia, amit mondok, de lehet, hogy a pontok összetartoznak, és egy zsarolható miniszterelnök-jelölt nem akadályozta meg, vagy beleegyezett abba, hogy Magyarország energiaellátását fenyegessék” – tette hozzá.
A drogos bulibotrányról szólva G. Fodor Gábor rámutatott arra is: „ez egyetlen egy ártatlan kép egy hálószobáról, egy bevetetlen ágyról. Mellette egy komód. Valami fehér por van a komódon. Radnaimark.hu az oldal. És megszólal Magyar Péter. Mit jelent ez az egész dolog?
van egy ember, akinek van félnivalója, mert ő tudja, hogy miket csinált, mivel lehet őt sakkban tartani.
Vagyis az ellenfél első embere egy zsarolható figura. Meg se kellett nevezni. Be se kellett mutatni róla semmilyen felvételt képet, mozgóanyagot. Előállt és előadott egy megírt történetet, hogy az a legkevésbé legyen kockázatos. Amit elkezdenek feszegetni a szemtanúk, meg más szereplők, hogy az nem is biztos, hogy úgy volt, nem is egészen így kell... Mi ezt nem tudjuk megítélni”.
Amit viszont világosan lehet látni a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint az az, hogy
mindenhonnan próbálják sarokba szorítani a magyar kormányt, próbálnak beavatkozni a magyar választásokba
és ebben van egy mikroszemcse: a kihívó vezetője egy olyan ember, aki érintett lehet dolgokban, és ezért pórázon lehet tartani, meg lehet neki mondani, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen”.
„Született egy beismerő vallomás egy olyan embertől, aki nem volt érintve. Nem volt megnevezve. Ez a politikában elég ahhoz, hogy azt lehessen mondani erről az emberről, hogy ő érintett, zsarolható, irányítható, és ha úgy tetszik, le is szedhető a tábláról, ha nem teljesíti a feladatot”
– emelte ki G. Fodor Gábor.
És addig el sem megyek, hogy ha ez az ember lenne a miniszterelnök, akkor nem csak az ember lenne zsarolható, de az ország is”
– tette hozzá az elemző.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP