Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról

Innentől kezdve már csak fantázia, amit mondok, de lehet, hogy a pontok összetartoznak, és egy zsarolható miniszterelnök-jelölt nem akadályozta meg, vagy beleegyezett abba, hogy Magyarország energiaellátását fenyegessék” – tette hozzá.

G. Fodor: A kihívó egy zsarolható figura, akit pórázon lehet tartani

A drogos bulibotrányról szólva G. Fodor Gábor rámutatott arra is: „ez egyetlen egy ártatlan kép egy hálószobáról, egy bevetetlen ágyról. Mellette egy komód. Valami fehér por van a komódon. Radnaimark.hu az oldal. És megszólal Magyar Péter. Mit jelent ez az egész dolog?

van egy ember, akinek van félnivalója, mert ő tudja, hogy miket csinált, mivel lehet őt sakkban tartani.

Vagyis az ellenfél első embere egy zsarolható figura. Meg se kellett nevezni. Be se kellett mutatni róla semmilyen felvételt képet, mozgóanyagot. Előállt és előadott egy megírt történetet, hogy az a legkevésbé legyen kockázatos. Amit elkezdenek feszegetni a szemtanúk, meg más szereplők, hogy az nem is biztos, hogy úgy volt, nem is egészen így kell... Mi ezt nem tudjuk megítélni”.