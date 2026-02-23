Ft
02. 23.
hétfő
G. Fodor Gábor Tisza Párt Mesterterv országgyűlési választás 2026 Fidesz Mráz Ágoston Sámuel

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról

2026. február 23. 15:23

Bár a drogos bulibotrány nagyon zavaros, az biztos: Magyar Péter zsarolható – mutatott rá az elemző.

2026. február 23. 15:23
null

Magyar Péter videója óta (amelyben Magyar Péter elismerte, hogy részt vett a drogos házibulin, de tagadta, hogy ő fogyasztott kábítószert) folyamatosan jelennek meg új információk a botrányba fulladt ügyről. Kiderült, hogy 

  • a Tisza-elnök a drogos buli előtt egy ukrán tulajdonú szórakozóhelyen bulizott.
  • Onnan Magyar Péter állítása szerint Vogel Evelin hívta át a házibuliba, de felbukkant egy arab szemtanú, bizonyos Abdul, aki azt mondja, hogy az egész Magyar Péter ötlete volt, és Magyar Péter testőre egy BMW-vel vitte el őket a buliba.
  • Magyar Péter azt mondta a videóban, hogy nem ismert ezen a helyen senkit, számára ismeretlen helyen és ismeretlen emberek fogadták. Ehhez képest a szemtanú szerint legalább egy férfit biztosan ismert.

Mi a legfontosabb mondat Magyar Péter drogos bulibotránya kapcsán? Mennyire lehet tisztán látni az ügyben? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

Mráz: Az egész nagyon zavaros

Egy átlagos választó számára leginkább az jöhet le a botrány kapcsán, hogy „az egész nagyon zavaros”. 

Az embert az foglalkoztatja, hogy valójában mi is történhetett? Kik állnak a háttérben? Illetve a kulcskérdés továbbra is az: zsarolható-e Magyar Péter?”

– fogalmazott kérdésre válaszolva Mráz Ágoston Sámuel.

Mint a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott: amit tudunk, hogy az esemény után

Magyar Péter Münchenben „ezzel a zsarolásgyanús dologgal a háta mögött az Európai Néppárt vezetőivel egyeztetett, és utána Magyarországra nyomás nehezedett.

Innentől kezdve már csak fantázia, amit mondok, de lehet, hogy a pontok összetartoznak, és egy zsarolható miniszterelnök-jelölt nem akadályozta meg, vagy beleegyezett abba, hogy Magyarország energiaellátását fenyegessék” – tette hozzá.

G. Fodor: A kihívó egy zsarolható figura, akit pórázon lehet tartani

A drogos bulibotrányról szólva G. Fodor Gábor rámutatott arra is: „ez egyetlen egy ártatlan kép egy hálószobáról, egy bevetetlen ágyról. Mellette egy komód. Valami fehér por van a komódon. Radnaimark.hu az oldal. És megszólal Magyar Péter. Mit jelent ez az egész dolog? 

van egy ember, akinek van félnivalója, mert ő tudja, hogy miket csinált, mivel lehet őt sakkban tartani. 

Vagyis az ellenfél első embere egy zsarolható figura. Meg se kellett nevezni. Be se kellett mutatni róla semmilyen felvételt képet, mozgóanyagot. Előállt és előadott egy megírt történetet, hogy az a legkevésbé legyen kockázatos. Amit elkezdenek feszegetni a szemtanúk, meg más szereplők, hogy az nem is biztos, hogy úgy volt, nem is egészen így kell... Mi ezt nem tudjuk megítélni”.

Amit viszont világosan lehet látni a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója szerint az az, hogy

mindenhonnan próbálják sarokba szorítani a magyar kormányt, próbálnak beavatkozni a magyar választásokba

és ebben van egy mikroszemcse: a kihívó vezetője egy olyan ember, aki érintett lehet dolgokban, és ezért pórázon lehet tartani, meg lehet neki mondani, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen”.

„Született egy beismerő vallomás egy olyan embertől, aki nem volt érintve. Nem volt megnevezve. Ez a politikában elég ahhoz, hogy azt lehessen mondani erről az emberről, hogy ő érintett, zsarolható, irányítható, és ha úgy tetszik, le is szedhető a tábláról, ha nem teljesíti a feladatot”

– emelte ki G. Fodor Gábor.

És addig el sem megyek, hogy ha ez az ember lenne a miniszterelnök, akkor nem csak az ember lenne zsarolható, de az ország is”

– tette hozzá az elemző.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

tapir32
2026. február 23. 18:27
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Fegyveres rablóbandák garázdálkodnak Ukrajnában. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
tapir32
2026. február 23. 18:11
Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük az EU-ba Ukrajnát.
tapir32
2026. február 23. 18:07
Büszkének kell lennünk Orbán Viktorra és kormányára, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme.
FeketeFehér
2026. február 23. 17:47
Ha az a fidesz "mesterterve", hogy ragozza a nagy semmit, abból bukta lesz a fidesznek áprilisban. :)))
