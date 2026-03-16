Válogatott szidalmak Szoboszlai miatt, még az istenkáromlás is szóba került

121 labdaérintése,

87 százalékos passzpontossága, miközben

6 párharcot is megnyert.

Éppen ezért érthetetlen, miért hagyta Arne Slot vezetőedző végig a jobbhátvéd pozícióban. A liverpooliak egykori balhés futballistájánál, Jermaine Pennant a holland menedzser döntései rendesen kiverték a biztosítékot.

„Kérem, valaki segítsen nekem megérteni! – kezdi X-bejegyzését Pennant a The Sun brit bulvárlap szerint. – Mondja már el nekem valaki, miért nem kezdett Hugo Ekitiké, miért cserélték le Rio Ngumohát és hagyták a pályán Cody Gakpót, miért jött le Frimpong, valamint miért maradt Szoboszlai a jobbhátvéd poszton...

De ha mi látjuk ezeket, amikkel szerintem a szurkolók többsége is egyetért, akkor miként történhet meg az, hogy a pálya szélén álló ember nem veszi ezt észre? Valami sz@r dolognak kell folynia a kulisszák mögött, amiről fogalmunk sincs, mert ez istenkáromlás”

– üzent Slotnak a 43 éves ex-labdarúgó.