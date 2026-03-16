03. 16.
hétfő
Tottenham Jermaine Pennant Liverpool Szoboszlai Dominik

Válogatott szidalmak Szoboszlai miatt, még az istenkáromlás is szóba került

2026. március 16. 08:52

Az egykori liverpooli futballista úgy véli, „valami sz@r dolognak kell folynia a kulisszák mögött”, amiről még a Vörösök szurkolói sem tudnak. Jermaine Pennant szerint másképpen nehéz lenne megmagyarázni, miért játszik még mindig jobbhátvédet az angol bajnoki címvédő egyik legjobb és legeredményesebb labdarúgója, Szoboszlai Dominik.

2026. március 16. 08:52
A pocsék formában lévő Tottenham ellen is folytatódott a Liverpool hektikus szereplése az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League). Bár Szoboszlai Dominik menetrendszerű szabadrúgásgóljával a címvédő szerzett vezetést, Richarlison a 90. percben kiegyenlített, kiénekelve a sajtot a hazaiak szájából. A lefújást követően a magyar középpályás is lesújtóan nyilatkozott: elmondta, amennyiben az idény hátralevő részében a vasárnapihoz hasonló teljesítményt nyújtanak, annak is örülhetnek majd, ha ősszel a Konferencia-ligában indulhatnak.

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai Dominik miatt kér segítséget az egykori liverpooli játékos

A goal.com angol nyelvű kiadása kiemeli: Szoboszlai egyértelműen a mérkőzés legjobb játékosa volt és a produkcióját egy zseniális szabadrúgásgóllal koronázta meg. Volt továbbá 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Tovább a cikkhezchevron
  • 121 labdaérintése, 
  • 87 százalékos passzpontossága, miközben 
  • 6 párharcot is megnyert.

Éppen ezért érthetetlen, miért hagyta Arne Slot vezetőedző végig a jobbhátvéd pozícióban. A liverpooliak egykori balhés futballistájánál, Jermaine Pennant a holland menedzser döntései rendesen kiverték a biztosítékot.

„Kérem, valaki segítsen nekem megérteni! – kezdi X-bejegyzését Pennant a The Sun brit bulvárlap szerint. – Mondja már el nekem valaki, miért nem kezdett Hugo Ekitiké, miért cserélték le Rio Ngumohát és hagyták a pályán Cody Gakpót, miért jött le Frimpong, valamint miért maradt Szoboszlai a jobbhátvéd poszton...

De ha mi látjuk ezeket, amikkel szerintem a szurkolók többsége is egyetért, akkor miként történhet meg az, hogy a pálya szélén álló ember nem veszi ezt észre? Valami sz@r dolognak kell folynia a kulisszák mögött, amiről fogalmunk sincs, mert ez istenkáromlás”

– üzent Slotnak a 43 éves ex-labdarúgó.

Szoboszlai Dominik megint jobbhátvédet játszott a Liverpool csapatában

A Liverpoolnak ugyanakkor nem sok ideje van a sebek nyalogatására, miután szerdán egygólos hátrányt kell ledolgoznia az Anfield Roadon a Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray-jal szemben a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében.

A Liverpool–Tottenham mérkőzés összefoglalóját itt nézheti meg:

Fotók: Darren Staples / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

berzerk
2026. március 16. 09:40
Érthetetlen, valóban. A Pool lefelé dolgozza magát. Amúgy de jó lenne, ha itt a Mandineren nem 27-felé szabdalva lenne egy írás, hogy keresgélnem kelljen a folytatást a sok faszom link és reklám között...
akkkkorki
2026. március 16. 09:30
Hajszál pontosan ezt írtam a pool oldalára. Hogy ezt a kopaszt miért nem zavarják már el a fiával együtt. Gakpoka mindig önzőzik, de akkor ezt miért nem látja a kopasz????!!! Annyival egészítnem ki, hogy miért nem cserélte be Kerkezt? Robertson a 2. félidőben halvány volt és a gólban is benne volt.
