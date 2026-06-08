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háború vlagyimir putyin egyesült királyság volodimir zelenszkij franciaország németország nyilatkozat oroszország

Zelenszkij és az európai vezetők öt feltételt szabnának az igazságos békéhez

2026. június 08. 19:11

Kiss Rajmund: Oroszország számára az Európai Unió vezetői nem hiteles közvetítők.

2026. június 08. 19:11
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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök londoni látogatása után az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Ukrajna vezetői közös nyilatkozatban rögzítették, milyen feltételeket tartanak elengedhetetlennek egy igazságos és tartós békéhez. 

A június 7-én kiadott dokumentum szorosan kapcsolódik ahhoz a nyílt levélhez, amelyet Zelenszkij néhány nappal korábban Vlagyimir Putyinnak címzett, és amelyben a közvetlen ukrán-orosz tárgyalások folytatását sürgette. 

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A londoni egyeztetéseken Keir Starmer brit miniszterelnök mellett az E3-formátum vezetői vettek részt, vagyis London, Párizs és Berlin próbálta összehangolni álláspontját Kijevvel a következő diplomáciai lépésekről.

A közös nyilatkozat öt pontban foglalta össze a rendezés feltételeit. 

  • Az első és legfontosabb követelés az azonnali és teljes tűzszünet elfogadása Oroszország részéről, 
  • a második pedig az, hogy a tárgyalások a jelenlegi érintkezési vonal alapján induljanak meg. 

Ez lényegében Zelenszkij korábbi javaslatát ismétli meg, amely szerint a háború befagyasztása a mostani frontvonalakon lehetne a leggyorsabb út ahhoz, hogy a katonai konfliktus diplomáciai síkra kerüljön. Az ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem pusztán a háború befagyasztása a cél, hanem olyan rendezés kialakítása, amely nem engedi visszatérni a konfliktust.

  • A harmadik feltétel Ukrajna számára robusztus és jogilag kötelező biztonsági garanciákat követel egy esetleges tűzszünet életbe lépése után. A nyilatkozat szerint ennek része lehetne egy többnemzetiségű erő telepítése is, amely felügyelné a megállapodás betartását. 
  • A negyedik pont az Oroszország által okozott károk megtérítéséről szól: a vezetők jelezték, hogy az orosz állami vagyoni eszközök mindaddig befagyasztva maradnának, amíg Moszkva nem zárja le a háborút és nem vállal jóvátételt. 
  • Az ötödik feltétel már szélesebb európai biztonsági kérdéseket érint, mivel kimondja, hogy minden olyan tárgyalási elemhez, amely az Európai Uniót vagy a NATO-t érinti, az érintett tagállamok és szövetségesek beleegyezése szükséges.

A londoni nyilatkozat politikai üzenete egyértelműen az, hogy Európa nem akarja kívülről figyelni az ukrajnai rendezésről szóló folyamatokat, különösen akkor nem, ha a kontinens biztonsági architektúrájáról is döntés születhet. Emmanuel Macron már korábban is arról beszélt, hogy mivel az európaiak Ukrajna háborús erőfeszítéseinek legnagyobb támogatói közé tartoznak, előbb-utóbb helyet kell kapniuk a béketervről szóló tárgyalásokon. 

Macron és Starmer a „tettrekészek koalíciójának” élén igyekszik koordinálni azokat az országokat, amelyek a háború utáni biztonsági garanciák kidolgozásában vállalnának szerepet, miközben az amerikai közvetítés hónapok óta nem hozott áttörést. 

A Kreml ugyan időnként nyitottságot jelez valamilyen európai részvételre, de amikor Gerhard Schröder volt német kancellárt vetette fel lehetséges közvetítőként, Kijev és több európai főváros is elutasította az ötletet Putyinhoz és Oroszországhoz fűződő régi kapcsolatai miatt.

Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője kérdésünkre így nyilatkozott: „Történelmi lehetőség van az Európai Bizottság, az Európai Unió nyugati nagyhatalmai és az Egyesült Királyság előtt, hiszen nyilvánvaló, hogy Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke Iránnal és Izraellel van elfoglalva. Ez nem jelenti azt, hogy kihátrálna az orosz–ukrán békét célzó tárgyalások mögül, viszont itt a lehetőség Európa számára, hogy pragmatikus kapcsolatot építsen ki, hogy ne csak Ukrajnával foglalkozzon, és ne csak egyoldalúan támogassa Ukrajnát, hanem leüljön a tárgyalóasztalhoz Oroszországgal, vagy legalábbis megteremtse a tárgyalások feltételeit. 

Arra a kérdésre, hogy ennek mi a valószínűsége, a szakértő így válaszolt: „Ennek a realitását most nem lehet meghatározni. Sőt, azt gondolom, hogy 

Oroszország számára az Európai Unió vezetői nem hiteles közvetítők. 

A közvetítő diplomácia nagyon fontos, de mindkét tárgyaló félnek, esetleg három-négy félnek, attól függően, hogy kiket kell összeszedni, élveznie kell a közvetítő iránti bizalmat. Ez Donald Trump esetében megvolt. Törökország elnöke, Erdoğan esetében is megvolt, hiszen ugyanúgy kapcsolatot tartott fenn Volodimir Zelenszkijjel, mint Vlagyimir Putyinnal. 

Emmanuel Macron, a brit miniszterelnök vagy Friedrich Merz erre a szerepre jelenleg nem alkalmas, hiszen Putyin számára nem megbízható közvetítők. Ahogy Ursula von der Leyennel sem.

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Nyitókép: Wiktor Szymanowicz / AFP

Összesen 16 komment

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kovsa2
2026. június 08. 20:54
Ez nagyon jó. Négy ember, egy szakadék felé száguldó vonaton ülve, 10 méterre a szakadék szélétől, arról beszélget, hogy két kilométer múlva mit fognak csinálni. És a vicces az, hogy közben pontosan látják, hogy ott a szakadék. Hogy semmi esélyük, hogy elkerüljék a szakadékba esést. Mégis hosszútávú terveken beszélgetnek. Mint a Titanic zenészei: "ha meg kell halnunk, csináljuk azt amit szeretünk". U.i.: A négy ember esetében ez csak POLITIKAI halál. Szerencsére. Az életük nincs veszélyben.
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kovsa2
2026. június 08. 20:52
youtube.com/watch?v=gM73MohE1ks Nagyon jó. Milliókat, milliárdokat fizet az EU, hogy az ukik drónokat vegyenek/gyártsanak. Aztán milliókat költ arra, hogy lelője azokat a NATO államok fölött. De amit a tengeralattjárókról idéz a fiatalember, az se semmi. Az angol királyi haditengerészetnek az összes nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárója a kikötőben van, üzemképtelen állapotban. Érdekes.
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sanya55-2
2026. június 08. 20:51
Az alkohol öl, butít és utána f….ságokat beszélsz
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boomaire
2026. június 08. 20:51
demokrata.hu/magyarorszag/ott-a-felso-ot-szazalekban-1180024/ Kicsit hosszú, de nagyon tanulságos.
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