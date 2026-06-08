Zelenszkij és az európai vezetők öt feltételt szabnának az igazságos békéhez

„Izraelt 2027-re eltüntetik a Föld színéről” – Ausztriában uszított az imám
Az antiszemita uszítás csak a jéghegy csúcsa, ugyanis terrorszervezetben való részvétellel is megvádolták.
Kiss Rajmund: Oroszország számára az Európai Unió vezetői nem hiteles közvetítők.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök londoni látogatása után az Egyesült Királyság, Franciaország, Németország és Ukrajna vezetői közös nyilatkozatban rögzítették, milyen feltételeket tartanak elengedhetetlennek egy igazságos és tartós békéhez.
A június 7-én kiadott dokumentum szorosan kapcsolódik ahhoz a nyílt levélhez, amelyet Zelenszkij néhány nappal korábban Vlagyimir Putyinnak címzett, és amelyben a közvetlen ukrán-orosz tárgyalások folytatását sürgette.
A londoni egyeztetéseken Keir Starmer brit miniszterelnök mellett az E3-formátum vezetői vettek részt, vagyis London, Párizs és Berlin próbálta összehangolni álláspontját Kijevvel a következő diplomáciai lépésekről.
A közös nyilatkozat öt pontban foglalta össze a rendezés feltételeit.
Ez lényegében Zelenszkij korábbi javaslatát ismétli meg, amely szerint a háború befagyasztása a mostani frontvonalakon lehetne a leggyorsabb út ahhoz, hogy a katonai konfliktus diplomáciai síkra kerüljön. Az ukrán elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem pusztán a háború befagyasztása a cél, hanem olyan rendezés kialakítása, amely nem engedi visszatérni a konfliktust.
A londoni nyilatkozat politikai üzenete egyértelműen az, hogy Európa nem akarja kívülről figyelni az ukrajnai rendezésről szóló folyamatokat, különösen akkor nem, ha a kontinens biztonsági architektúrájáról is döntés születhet. Emmanuel Macron már korábban is arról beszélt, hogy mivel az európaiak Ukrajna háborús erőfeszítéseinek legnagyobb támogatói közé tartoznak, előbb-utóbb helyet kell kapniuk a béketervről szóló tárgyalásokon.
Macron és Starmer a „tettrekészek koalíciójának” élén igyekszik koordinálni azokat az országokat, amelyek a háború utáni biztonsági garanciák kidolgozásában vállalnának szerepet, miközben az amerikai közvetítés hónapok óta nem hozott áttörést.
A Kreml ugyan időnként nyitottságot jelez valamilyen európai részvételre, de amikor Gerhard Schröder volt német kancellárt vetette fel lehetséges közvetítőként, Kijev és több európai főváros is elutasította az ötletet Putyinhoz és Oroszországhoz fűződő régi kapcsolatai miatt.
Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője kérdésünkre így nyilatkozott: „Történelmi lehetőség van az Európai Bizottság, az Európai Unió nyugati nagyhatalmai és az Egyesült Királyság előtt, hiszen nyilvánvaló, hogy Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke Iránnal és Izraellel van elfoglalva. Ez nem jelenti azt, hogy kihátrálna az orosz–ukrán békét célzó tárgyalások mögül, viszont itt a lehetőség Európa számára, hogy pragmatikus kapcsolatot építsen ki, hogy ne csak Ukrajnával foglalkozzon, és ne csak egyoldalúan támogassa Ukrajnát, hanem leüljön a tárgyalóasztalhoz Oroszországgal, vagy legalábbis megteremtse a tárgyalások feltételeit.
Arra a kérdésre, hogy ennek mi a valószínűsége, a szakértő így válaszolt: „Ennek a realitását most nem lehet meghatározni. Sőt, azt gondolom, hogy
Oroszország számára az Európai Unió vezetői nem hiteles közvetítők.
A közvetítő diplomácia nagyon fontos, de mindkét tárgyaló félnek, esetleg három-négy félnek, attól függően, hogy kiket kell összeszedni, élveznie kell a közvetítő iránti bizalmat. Ez Donald Trump esetében megvolt. Törökország elnöke, Erdoğan esetében is megvolt, hiszen ugyanúgy kapcsolatot tartott fenn Volodimir Zelenszkijjel, mint Vlagyimir Putyinnal.
Emmanuel Macron, a brit miniszterelnök vagy Friedrich Merz erre a szerepre jelenleg nem alkalmas, hiszen Putyin számára nem megbízható közvetítők. Ahogy Ursula von der Leyennel sem.”
Ezt is ajánljuk a témában
Az antiszemita uszítás csak a jéghegy csúcsa, ugyanis terrorszervezetben való részvétellel is megvádolták.
Nyitókép: Wiktor Szymanowicz / AFP