Zelenszkij és az európai vezetők öt feltételt szabnának az igazságos békéhez

A Kreml ugyan időnként nyitottságot jelez valamilyen európai részvételre, de amikor Gerhard Schröder volt német kancellárt vetette fel lehetséges közvetítőként, Kijev és több európai főváros is elutasította az ötletet Putyinhoz és Oroszországhoz fűződő régi kapcsolatai miatt.

Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője kérdésünkre így nyilatkozott: „Történelmi lehetőség van az Európai Bizottság, az Európai Unió nyugati nagyhatalmai és az Egyesült Királyság előtt, hiszen nyilvánvaló, hogy Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke Iránnal és Izraellel van elfoglalva. Ez nem jelenti azt, hogy kihátrálna az orosz–ukrán békét célzó tárgyalások mögül, viszont itt a lehetőség Európa számára, hogy pragmatikus kapcsolatot építsen ki, hogy ne csak Ukrajnával foglalkozzon, és ne csak egyoldalúan támogassa Ukrajnát, hanem leüljön a tárgyalóasztalhoz Oroszországgal, vagy legalábbis megteremtse a tárgyalások feltételeit.

Arra a kérdésre, hogy ennek mi a valószínűsége, a szakértő így válaszolt: „Ennek a realitását most nem lehet meghatározni. Sőt, azt gondolom, hogy