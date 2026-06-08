„Izraelt 2027-re eltüntetik a Föld színéről” – Ausztriában uszított az imám

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Az antiszemita uszítás csak a jéghegy csúcsa, ugyanis terrorszervezetben való részvétellel is megvádolták.
Eljárást indított a grazi ügyészség egy egyiptomi származású imám ellen, akit antiszemita uszítással, illetve bűnszervezetben és terrorszervezetben való részvétellel vádoltak meg – jelentette hétfőn a Standard című osztrák napilap.
A lap értesülése szerint a vád alá helyezett imám a palesztin Hamász iszlamista terrorszervezet Gázai övezeti tevékenységét dicsőítette, és bűncselekmények elkövetésére buzdított. Az egyiptomi származású férfi Grazban, majd Bécsben is prédikált. Évekkel ezelőtt azt jósolta, hogy „Izraelt 2027-re a magukat Istennek szentelő férfiak eltüntetik a Föld színéről”.
A grazi ügyészség közölte, hogy további 13 gyanúsított ellen folyik nyomozás.
Az egyiptomi imám ügye az első vádemelés a több mint öt évvel ezelőtt indított Luxor művelet nyomán. A 2020. november 2-án Bécsben elkövetett terrortámadás után egy héttel az osztrák rendőrség számos razziát hajtott végre a Muszlim Testvériséggel és a Hamásszal kapcsolatba hozott szervezeteknél Stájerországban, Karintiában, Alsó-Ausztriában és Bécsben.
Akkoriban az illetékes hatóságok azt közölték, hogy mintegy 70 gyanúsítottnak lehet köze terrorizmus finanszírozásához és terrorszervezet létrehozásához.
A Luxor műveletet utóbb számos bírálat érte, 2021 nyarán kiderült, hogy a házkutatások részben törvénytelenül zajlottak, és a grazi tartományi felsőbíróság több panasznak helyt adott.
(MTI)
A nyitókép illusztráció. Fotó: JOE KLAMAR / AFP