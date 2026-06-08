„Izraelt 2027-re eltüntetik a Föld színéről” – Ausztriában uszított az imám

Eljárást indított a grazi ügyészség egy egyiptomi származású imám ellen, akit antiszemita uszítással, illetve bűnszervezetben és terrorszervezetben való részvétellel vádoltak meg – jelentette hétfőn a Standard című osztrák napilap.

A lap értesülése szerint a vád alá helyezett imám a palesztin Hamász iszlamista terrorszervezet Gázai övezeti tevékenységét dicsőítette, és bűncselekmények elkövetésére buzdított. Az egyiptomi származású férfi Grazban, majd Bécsben is prédikált. Évekkel ezelőtt azt jósolta, hogy „Izraelt 2027-re a magukat Istennek szentelő férfiak eltüntetik a Föld színéről”.