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antiszemitizmus Izrael Ausztria

„Izraelt 2027-re eltüntetik a Föld színéről” – Ausztriában uszított az imám

2026. június 08. 14:15

Az antiszemita uszítás csak a jéghegy csúcsa, ugyanis terrorszervezetben való részvétellel is megvádolták.

2026. június 08. 14:15
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Eljárást indított a grazi ügyészség egy egyiptomi származású imám ellen, akit antiszemita uszítással, illetve bűnszervezetben és terrorszervezetben való részvétellel vádoltak meg – jelentette hétfőn a Standard című osztrák napilap.

A lap értesülése szerint a vád alá helyezett imám a palesztin Hamász iszlamista terrorszervezet Gázai övezeti tevékenységét dicsőítette, és bűncselekmények elkövetésére buzdított. Az egyiptomi származású férfi Grazban, majd Bécsben is prédikált. Évekkel ezelőtt azt jósolta, hogy „Izraelt 2027-re a magukat Istennek szentelő férfiak eltüntetik a Föld színéről”.

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A grazi ügyészség közölte, hogy további 13 gyanúsított ellen folyik nyomozás.

Az egyiptomi imám ügye az első vádemelés a több mint öt évvel ezelőtt indított Luxor művelet nyomán. A 2020. november 2-án Bécsben elkövetett terrortámadás után egy héttel az osztrák rendőrség számos razziát hajtott végre a Muszlim Testvériséggel és a Hamásszal kapcsolatba hozott szervezeteknél Stájerországban, Karintiában, Alsó-Ausztriában és Bécsben.

Akkoriban az illetékes hatóságok azt közölték, hogy mintegy 70 gyanúsítottnak lehet köze terrorizmus finanszírozásához és terrorszervezet létrehozásához.

A Luxor műveletet utóbb számos bírálat érte, 2021 nyarán kiderült, hogy a házkutatások részben törvénytelenül zajlottak, és a grazi tartományi felsőbíróság több panasznak helyt adott.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: JOE KLAMAR / AFP

Összesen 8 komment

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Sorrend:
massivement6
2026. június 08. 15:33
Hahaha, hát persze, biztos eltűnik Izrael. (Nem.) Menjen Palesztinába ugatni ez is. Imám, a 'szomat ezekbe is.
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0
0
auditorium
2026. június 08. 15:24
Bizony előfordult ilyesmi Berlinben is és más eu-i iszlam kulturálsi központban. Ezért az ottani mecsetekben a prédikációt a befogadó ország nyelvén kell hirdetni - felügyelet alatt kivéve az imákat.
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0
1
Canadian
2026. június 08. 15:01
Ezek az imámok a baloldal hősei. Ezen a fórumon is van néhány megvezetett funkcionális idióta, többnyire 30-as években megrekedt Szálasi imádó nácik, akik a muszlimokat Istenként imádják. Az iszlám vallásnak álcázott totalitárius ideológia, amely célja világuralom, vagyis az egész világ iszlamista rémálomba kényszerítése. Szabad ember nem szeretheti ezt a szabadság elpusztító orwelli fos ideológiát, de kommunisták és nácik (akik nagyon közel vannak egymáshoz) természetesen szimpatizálnak vele.
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1
0
templar62
•••
2026. június 08. 14:51 Szerkesztve
Ausztriára már szót sem veszteget ? Az már kalifátus , csak még az őslakók nem vették észre . A hitetlenek adóját ( ebek harmincadját, harács ) , onként fizetik az osztrákok .
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