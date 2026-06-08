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Marco Rossi magyar válogatott Kazahsztán sajtótájékoztató szurkolók

Rossi szerint el kell kerülni, ami a finnek ellen történt – Magyarország világbajnoki esélyeiről is megkérdezték

2026. június 08. 21:00

A magyar válogatott szövetségi kapitánya megtartotta szokásos meccs előtti sajtótájékoztatóját. Marco Rossi többek között arról is beszélt, hogy mit szólt ahhoz, amikor a játékosok megkérdezték tőle, lehet-e nyilvános az edzésük.

2026. június 08. 21:00
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A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi nemcsak a kedd esti ellenfélről, hanem a drukkerek szeretetéről is beszélt a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón – számolt be a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a honlapján.

Rossinak nagyon tetszett a nyílt edzés ötlete
Rossinak nagyon tetszett a nyílt edzés ötlete (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A 2025–2026-os futballidényt lezáró, a debreceni Nagyerdei Stadionban kedden 19 órakor kezdődő Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzést felvezető hivatalos sajtótájékoztatót már a találkozó helyszínén tartotta meg férfi A-válogatottunk. Hozzátehetjük, ismerős „terepen” fogadja nemzeti együttesünk a FIFA-ranglista 109. helyén álló ellenfelét: az impozáns aréna 2014. május 10-én megejtett átadása óta negyedszer lép itt pályára. Bizakodásra ad okot, hogy eddig egyszer sem szenvedett vereséget: Litvániát 4–0-ra, Izraelt 3–0-ra győzte le, míg Dánia ellen 2–2-es döntetlent játszott – hívta fel a figyelmet az MLSZ.

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Az első kérdés nem a közeli, hanem a távoli jövőre vonatkozott, felvetődött ugyanis, hogy Marco Rossi mit szeretne elérni a következő négy évben, lát-e reményt a 2030-as világbajnokságra való kijutásra.

„A szerződésem, ugyebár, 2030-ig szól, addig két Nemzetek Ligája-sorozat és egy Európa-bajnoki selejtezősorozat vár ránk, ha azok nem úgy sikerülnek, ahogy szeretnénk, nem biztos, hogy a vb-kvalifikáció idején is én ülök a kispadon – felelte egy mosoly kíséretében a szövetségi kapitány. – Nekünk azonban lépésről lépésre kell haladnunk, nem szabad annyira előreszaladnunk. A magyar futballnak nagyon fontos, hogy minél több tehetséges fiatal legyen, akikből lehet a válogatottnál is meríteni. Néhányan Kazahsztán ellen is lehetőséget kapnak, meglátjuk, hogyan élnek vele. Lényeges, hogy azt a kvalitást hozzák, ami szükséges ezen a szinten.

A miénk egy olyan csapat, amely folyamatosan próbálja kijavítani a hibáit, miközben igyekszik fejleszteni a játékát. Bízom abban, hogy szép jövő előtt áll ez a válogatott! Ami az előttünk álló meccset illeti, szeretnénk jól szerepelni Kazahsztán ellen is. A prioritás az, hogy elkerüljük, ami legutóbb, a finnek elleni találkozó utolsó szakaszában történt, amikor az ellenfél háromszor lekontrázott minket. Nekünk kell irányítunk a játékot, szeretnénk minél többet birtokolni a labdát, igaz, ebbe a kazahoknak is lesz beleszólásuk…”

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Rossi a szurkolókkal való kapcsolatról

Szóba került a sajtótájékoztatót követő nyílt edzés, amelyre ötezernél is több fogyott el a 125 éves Magyar Labdarúgó-szövetség miatt jelképesen 125 forintba kerülő belépőkből.

„A szurkolók megérdemlik, hogy közelről láthassák a játékosokat, hogy fényképeket készíthessenek és aláírásokat kérhessenek tőlük– mondta Marco Rossi. – A drukkerek nagyon fontosak a csapat számára, talán fogalmazhatok úgy, hogy ők adják az üzemanyagot nekünk a mérkőzésekre. A srácok szeretnek köztük lenni!

Amikor megkérdezték tőlem, lehet-e nyilvános az edzés, rögtön igennel feleltem, nagyon jó ötletnek tartottam. Az utóbbi időben sajnos nem a legjobb eredményeket értük el, de a szurkolók többsége mindig ott volt mellettünk, a Puskás Aréna rendre megtelt, és gondolom, a gyönyörű debreceni stadion is tele lesz kedd este. Örülök, hogy a srácok megérezhetik, mennyire közel vannak hozzájuk a drukkerek!”

Válogatott felkészülési mérkőzés

  • 19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen (Tv: M4 Sport)

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Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

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