Rossi szerint el kell kerülni, ami a finnek ellen történt – Magyarország világbajnoki esélyeiről is megkérdezték

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi nemcsak a kedd esti ellenfélről, hanem a drukkerek szeretetéről is beszélt a Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón – számolt be a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) a honlapján.

Rossinak nagyon tetszett a nyílt edzés ötlete (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A 2025–2026-os futballidényt lezáró, a debreceni Nagyerdei Stadionban kedden 19 órakor kezdődő Magyarország–Kazahsztán felkészülési mérkőzést felvezető hivatalos sajtótájékoztatót már a találkozó helyszínén tartotta meg férfi A-válogatottunk. Hozzátehetjük, ismerős „terepen” fogadja nemzeti együttesünk a FIFA-ranglista 109. helyén álló ellenfelét: az impozáns aréna 2014. május 10-én megejtett átadása óta negyedszer lép itt pályára. Bizakodásra ad okot, hogy eddig egyszer sem szenvedett vereséget: Litvániát 4–0-ra, Izraelt 3–0-ra győzte le, míg Dánia ellen 2–2-es döntetlent játszott – hívta fel a figyelmet az MLSZ.