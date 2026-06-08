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magyar válogatott Magyarország Kazahsztán sajtótájékoztató

„Tiszteljük Magyarországot, de…” – ezt emelte ki a magyar válogatottról a kazahok mestere

2026. június 08. 21:44

A kazah válogatott szövetségi kapitánya is megtartotta a szokásos meccs előtti sajtótájékoztatóját. Talgat Bajszufinov többek között a magyarok erősségeiről is beszélt.

2026. június 08. 21:44
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Magyarország nagyon erős csapat, erősebb bármelyik, a Nemzetek Ligájában szereplő ellenfelünknél – mondta a keddi felkészülési mérkőzést megelőző hétfői sajtótájékoztatón Talgat Bajszufinov, a kazah labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a debreceni Nagyerdei Stadionban – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A kazahok tisztelik a magyar válogatottat
A kazahok tisztelik a magyar válogatottat (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A tréner ismertette, hogy a legutóbbi, Örményországgal játszott 1–1-es mérkőzésükön három újoncot avattak, akik nagyon jól teljesítettek, azonban sokat kell még dolgozniuk.

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A csapat összeállításával kapcsolatban kifejtette, hogy amikor otthon készültek, volt egy tervük, az örmény együttes pedig nagyon jó edzőpartner volt, megmutatta, miben kell változtatniuk. Elégedettek ugyan a legutóbbi teljesítményükkel, de keddre ki kell javítaniuk azokat a hibákat, amelyeket elkövettek, és szeretnék megerősíteni az önbizalmukat.

A magyar válogatottal kapcsolatban Bajszufinov elmondta, hogy nagyon erős, stabil csapat, amely kiegyensúlyozott játékot mutat.

Tiszteljük Magyarországot, de senkitől sem félünk, a saját játékunkat kell stabilizálni”

– hangsúlyozta. Kiemelte: fontos, hogy ellen tudjanak állni a magyar csapat egységének, erre volt idejük felkészülni, és biztos benne, hogy a játékosaik is készen állnak a keddi találkozóra.

Számukra ez a mérkőzés felkészülést jelent az őszi Nemzetek Ligájára, úgy gondolják, a nemzeti csapatunk elleni meccsen még jobban felmérhetik, hol tartanak a munkában, de bármi is legyen a végeredmény, a saját játékukat szeretnék játszani.

Talgat Bajszufinov arra a kérdésre, hogy van-e a magyar válogatottban olyan játékos, akire külön készültek, azt mondta, hogy

a futball csapatsport, és hogy ha a magyarok erősségeiről kell beszélni, akkor a szervezettséget, a csapategységet tudja kiemelni. Bár a magyaroknál vannak olyan játékosok, akik irányítják mindezt, ahhoz, hogy a saját stílusukban játszanak, nem kell senkire sem jobban odafigyelni, mint más játékosokra.

Makszat Abrajev, a kazah válogatott 18 éves balszélsője kifejtette, hogy készen áll a keddi mérkőzésre is, és megpróbál jól játszani Magyarország ellen.

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A magyar válogatott és a kazah együttes összecsapása – amelyre minden jegy elkelt – kedden 19 órakor kezdődik a Nagyerdei Stadionban.

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Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

 

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