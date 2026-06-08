„Tiszteljük Magyarországot, de…” – ezt emelte ki a magyar válogatottról a kazahok mestere

Magyarország nagyon erős csapat, erősebb bármelyik, a Nemzetek Ligájában szereplő ellenfelünknél – mondta a keddi felkészülési mérkőzést megelőző hétfői sajtótájékoztatón Talgat Bajszufinov, a kazah labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a debreceni Nagyerdei Stadionban – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A kazahok tisztelik a magyar válogatottat (Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA)

A tréner ismertette, hogy a legutóbbi, Örményországgal játszott 1–1-es mérkőzésükön három újoncot avattak, akik nagyon jól teljesítettek, azonban sokat kell még dolgozniuk.