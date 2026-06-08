Szoboszlai és Orbán szavaiba kapaszkodik – Tóth Alex szerint mintha egy másik sportágat űzne Angliában

Meglepetés? Szoboszlai a legnagyobb riválisból nevezte meg Anglia legjobb játékosát – őt látta a legjobbnak
Posztriválisát mondta.
A magyar válogatott kazahok elleni mérkőzése előtt a Bournemouth légiósa nyilatkozott. Tóth Alex többek között arról is beszélt, mit mondott neki Szoboszlai és Orbán a csapat új edzőjéről.
A magyar labdarúgó-válogatott soron következő, keddi kazahok elleni felkészülési mérkőzése előtt az angol élvonalbeli Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth középpályása, Tóth Alex állt az újságírók rendelkezésére.
Ők először arra voltak kíváncsiak, mennyit profitált eddig abból, hogy ott játszik?
„Nagyon sokat, hiszen hatalmas a munka intenzitása, mintha egy másik sportág lenne. Klubom, a Bournemouth nagy figyelmet fordít a fiatalok fejlődésére, sok fiatal játékost épített már be eddig is a csapatba.
A csapathoz a nyáron új menedzser, Marco Rose érkezett, azon leszek, hogy minél több játéklehetőséghez jussak nála. A német szakember Szoboszlai Dominik és Willi Orbán edzője volt az RB Leipzigben, tőlük azt hallottam, hogy bátran ad lehetőséget a fiataloknak”
– olvasható Tóth Alex válasza a Nemzeti Sport oldalán.
A 20 játékos később elmondta: Angliában ismerik a nagymúltú magyar klubokat, így a Ferencvárosról is sokat tudtak.
De a magyar foci egyre jobb megítélése a válogatottnak is köszönhető”
– tette hozzá.
A magyar középpályás január 20-án NB I-es rekordot jelentő 12 millió euróért igazolt a Ferencvárosból a Cseresznyésekhez. Bár a Premier League-ben kilenc meccsen is pályára lépett, heten is csak pár percet kapott, míg kettőn (az Everton ellen és a Nottingham Forest elleni utolsó bajnokin) közel egy órát játszott.
Ezt is ajánljuk a témában
Posztriválisát mondta.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA