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magyar válogatott AFC Bournemouth Tóth Alex Magyarország Kazahsztán Bournemouth Marco Rose

Szoboszlai és Orbán szavaiba kapaszkodik – Tóth Alex szerint mintha egy másik sportágat űzne Angliában

2026. június 08. 20:05

A magyar válogatott kazahok elleni mérkőzése előtt a Bournemouth légiósa nyilatkozott. Tóth Alex többek között arról is beszélt, mit mondott neki Szoboszlai és Orbán a csapat új edzőjéről.

2026. június 08. 20:05
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A magyar labdarúgó-válogatott soron következő, keddi kazahok elleni felkészülési mérkőzése előtt az angol élvonalbeli Premier League-ben szereplő AFC Bournemouth középpályása, Tóth Alex állt az újságírók rendelkezésére.

Tóth Alex bízik abban, hogy az új edző számít rá a Bournemouthnál
Tóth Alex bízik abban, hogy az új edző számít rá a Bournemouthnál (Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA)

Ők először arra voltak kíváncsiak, mennyit profitált eddig abból, hogy ott játszik?

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„Nagyon sokat, hiszen hatalmas a munka intenzitása, mintha egy másik sportág lenne. Klubom, a Bournemouth nagy figyelmet fordít a fiatalok fejlődésére, sok fiatal játékost épített már be eddig is a csapatba.

A csapathoz a nyáron új menedzser, Marco Rose érkezett, azon leszek, hogy minél több játéklehetőséghez jussak nála. A német szakember Szoboszlai Dominik és Willi Orbán edzője volt az RB Leipzigben, tőlük azt hallottam, hogy bátran ad lehetőséget a fiataloknak”

– olvasható Tóth Alex válasza a Nemzeti Sport oldalán.

A 20 játékos később elmondta: Angliában ismerik a nagymúltú magyar klubokat, így a Ferencvárosról is sokat tudtak.

De a magyar foci egyre jobb megítélése a válogatottnak is köszönhető”

– tette hozzá.

Tóth Alex a Bournemouthban

A magyar középpályás január 20-án NB I-es rekordot jelentő 12 millió euróért igazolt a Ferencvárosból a Cseresznyésekhez. Bár a Premier League-ben kilenc meccsen is pályára lépett, heten is csak pár percet kapott, míg kettőn (az Everton ellen és a Nottingham Forest elleni utolsó bajnokin) közel egy órát játszott.

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Nyitókép: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

 

Összesen 1 komment

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moliere-0
2026. június 08. 20:54
Hát az hogy lehet, hogy az "európai szintű Fradi" tavaly még "meghatározó játékosa" számára a Fradihoz képest a Bournemouth egy "teljesen más sportág" (már persze "viccesen fogalmazva)? Csak arra láttam, hallottam bizonyítékot, hogy miben teljesen más sportág a Premier League foci az ő számára: szellemileg. (Ja, és a válogatott meccsen gólpasszt adott... de bármely komolyabb meccsen kifelé szabad, neki meg minimum sárgalap. Nem gólpassz.) Nevetséges hobbitok...
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