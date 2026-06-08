Szoboszlai és Orbán szavaiba kapaszkodik – Tóth Alex szerint mintha egy másik sportágat űzne Angliában

„Nagyon sokat, hiszen hatalmas a munka intenzitása, mintha egy másik sportág lenne. Klubom, a Bournemouth nagy figyelmet fordít a fiatalok fejlődésére, sok fiatal játékost épített már be eddig is a csapatba.

A csapathoz a nyáron új menedzser, Marco Rose érkezett, azon leszek, hogy minél több játéklehetőséghez jussak nála. A német szakember Szoboszlai Dominik és Willi Orbán edzője volt az RB Leipzigben, tőlük azt hallottam, hogy bátran ad lehetőséget a fiataloknak”

– olvasható Tóth Alex válasza a Nemzeti Sport oldalán.