Meglepetés? Szoboszlai a legnagyobb riválisból nevezte meg Anglia legjobb játékosát – őt látta a legjobbnak

Döbbenetes számok: Szoboszlait a Premier League legjobbjához hasonlították – a rekorddöntés a téma
Ők alakítják ki a legtöbb helyzetet.
Bruno Fernandesnek fantasztikus idénye volt a Manchester United színeiben a Premier League-ben. Nem csoda, hogy Szoboszlai Dominik is őt látta a legjobbnak.
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) mögöttünk hagyott idényében a szurkolók szavazatai alapján a Manchester United portugál klasszisa, Bruno Fernandes lett a liga legjobb játékosa. A Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is úgy gondolja, hogy ő nyújtotta a legjobb teljesítményt.
Bruno Fernandes fantasztikus idényt tudhat maga mögött: 35 bajnokin kilenc gólt és 21 gólpasszt jegyzett –
utóbbival megdöntötte az egy idényen belüli Premier League-gólpasszrekordot.
A legtöbb gólhelyzetet toronymagasan ő dolgozta ki (136), még a második helyen végző Szoboszlai (78) is jócskán lemaradt tőle.
Bár Rúben Amorim alatt visszább húzva, a középpályája közepén játszott, a portugál szakember távozása után egy sorral előrébb, az eredeti posztjára került, ahol megállás nélkül osztogatta a nagyobbnál nagyobb labdákat és a gólpasszokat. A szakértők szerint teljesen egyértelmű, hogy volt a Premier League legjobbja.
A Stadium Astro által megosztott videóban Premier League-játékosoktól kérdezték meg, hogy ki volt szerintük az idény legjobbja a bajnokságban, és mindannyian ugyanazt a játékost mondták. Szoboszlai Dominik mellett, Danny Welbeck, Junior Kroupi, Kiernan Dewsbury-Hall és Moises Caicedo is Fernandest nevezte meg.
Egyébként Liverpoolban is beszámoltak a hírről, hogy Szoboszlai Fernandest látta a legjobbnak.
A PL legjobb játékosának járó díj szempontjából Fernandes legnagyobb riválisának Declan Rice-t tartották, de sokan csak azért mondták őt, hogy a bajnok Arsenalból jöjjön ki a legjobb játékos – bár az sem egyértelmű, hogy egyáltalán Rice lett volna az Ágyúsok legjobbja…
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Ők alakítják ki a legtöbb helyzetet.
Nyitókép: Thibaud Moritz/AFP