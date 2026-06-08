Meglepetés? Szoboszlai a legnagyobb riválisból nevezte meg Anglia legjobb játékosát – őt látta a legjobbnak



Egyébként Liverpoolban is beszámoltak a hírről, hogy Szoboszlai Fernandest látta a legjobbnak.

A PL legjobb játékosának járó díj szempontjából Fernandes legnagyobb riválisának Declan Rice-t tartották, de sokan csak azért mondták őt, hogy a bajnok Arsenalból jöjjön ki a legjobb játékos – bár az sem egyértelmű, hogy egyáltalán Rice lett volna az Ágyúsok legjobbja…