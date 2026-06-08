Ft
Ft
31°C
16°C
Ft
Ft
31°C
16°C
06. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Manchester United Liverpool videó Bruno Fernandes Premier League Szoboszlai Dominik

Meglepetés? Szoboszlai a legnagyobb riválisból nevezte meg Anglia legjobb játékosát – őt látta a legjobbnak

2026. június 08. 18:58

Bruno Fernandesnek fantasztikus idénye volt a Manchester United színeiben a Premier League-ben. Nem csoda, hogy Szoboszlai Dominik is őt látta a legjobbnak.

2026. június 08. 18:58
null

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) mögöttünk hagyott idényében a szurkolók szavazatai alapján a Manchester United portugál klasszisa, Bruno Fernandes lett a liga legjobb játékosa. A Liverpool magyar válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is úgy gondolja, hogy ő nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Szoboszlai is tudja: Bruno Fernandes a Premier League legjobb játékosa volt az idényben
Szoboszlai is tudja: Bruno Fernandes a Premier League legjobb játékosa volt az idényben (Fotó: Andy Buchanan/AFP)

Bruno Fernandes fantasztikus idényt tudhat maga mögött: 35 bajnokin kilenc gólt és 21 gólpasszt jegyzett –

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon

A Fidesz ismét megmutatta az egyik legnagyobb erősségét, a Tisza csak számháborúzott – ez kulcsfontosságú lesz a választásokon
Tovább a cikkhezchevron

utóbbival megdöntötte az egy idényen belüli Premier League-gólpasszrekordot.

A legtöbb gólhelyzetet toronymagasan ő dolgozta ki (136), még a második helyen végző Szoboszlai (78) is jócskán lemaradt tőle.

Bár Rúben Amorim alatt visszább húzva, a középpályája közepén játszott, a portugál szakember távozása után egy sorral előrébb, az eredeti posztjára került, ahol megállás nélkül osztogatta a nagyobbnál nagyobb labdákat és a gólpasszokat. A szakértők szerint teljesen egyértelmű, hogy volt a Premier League legjobbja.


Szoboszlai is rá szavazott

A Stadium Astro által megosztott videóban Premier League-játékosoktól kérdezték meg, hogy ki volt szerintük az idény legjobbja a bajnokságban, és mindannyian ugyanazt a játékost mondták. Szoboszlai Dominik mellett, Danny Welbeck, Junior Kroupi, Kiernan Dewsbury-Hall és Moises Caicedo is Fernandest nevezte meg.


Egyébként Liverpoolban is beszámoltak a hírről, hogy Szoboszlai Fernandest látta a legjobbnak.

A PL legjobb játékosának járó díj szempontjából Fernandes legnagyobb riválisának Declan Rice-t tartották, de sokan csak azért mondták őt, hogy a bajnok Arsenalból jöjjön ki a legjobb játékos – bár az sem egyértelmű, hogy egyáltalán Rice lett volna az Ágyúsok legjobbja…

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Thibaud Moritz/AFP

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!