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tisza párt mandiner migrációs magyarország uniós Magyar Péter

Migrációs paktum: közeleg a HATÁRIDŐ!

2026. június 08. 19:08

Négy nap múlva életbe lép az uniós migrációs paktum, amely Magyarország jövőjét is érinti. A kérdésben azonban továbbra sem ismert Magyar Péter egyértelmű álláspontja. Miközben a paktum minden magyar embert érinthet, a Tisza Párt elnöke továbbra sem ad konkrét választ a felmerülő kérdésekre.

2026. június 08. 19:08
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Négy nap van hátra az uniós migrációs paktum hatálybalépéséig, amely alapvetően befolyásolhatja Magyarország jövőjét és minden magyar ember életét. 

Miközben a közélet egyik legfontosabb kérdéséről van szó, Magyar Péter továbbra sem ad egyértelmű választ arra, hogy pontosan milyen álláspontot képvisel a paktummal kapcsolatban. A magyarok joggal várnak világos és konkrét válaszokat egy olyan ügyben, amely hosszú távon meghatározhatja az ország biztonságát, szuverenitását és migrációs politikáját. Vajon miért hallgat a Tisza Párt elnöke egy olyan kérdésben, amelyről napokon belül döntő jelentőségű szabályok lépnek életbe?

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Összesen 21 komment

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Sorrend:
NewWorldOrder
2026. június 08. 20:54
"...Magyar Péter továbbra sem ad egyértelmű választ arra, hogy pontosan milyen álláspontot képvisel a paktummal kapcsolatban." Ez elég egyértelmû válasz nem?
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radler
2026. június 08. 20:47
"... a Tisza Párt elnöke továbbra sem ad konkrét választ a felmerülő kérdésekre." Mert nincsenek felmerülő kérdések. 1. A "paktum" tartalma egyértelmű, el kell olvasni és persze értelmezni kell. 2. A Tisza párt már a kampányban is világosan elmondta hogy mi erről az álláspontja, és ezzel együtt lett megválasztva. Amúgy meg föl ne foghatom hogy ekkora vereség után ki az a hülye aki még mindig beveszi a régi "bejáratott" propagandát. Migránsok, Brüsszel, gender, megszorítások. Az Isten szerelmére, nőjetek már fel végre!
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mreinstand-3
2026. június 08. 20:40
Minden fideszes házba egy migiri családot!
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templar62
2026. június 08. 20:37
Szolidarítás = nektek se legyen jobb .
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