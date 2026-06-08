Migrációs paktum: közeleg a HATÁRIDŐ!

Négy nap van hátra az uniós migrációs paktum hatálybalépéséig, amely alapvetően befolyásolhatja Magyarország jövőjét és minden magyar ember életét.

Miközben a közélet egyik legfontosabb kérdéséről van szó, Magyar Péter továbbra sem ad egyértelmű választ arra, hogy pontosan milyen álláspontot képvisel a paktummal kapcsolatban. A magyarok joggal várnak világos és konkrét válaszokat egy olyan ügyben, amely hosszú távon meghatározhatja az ország biztonságát, szuverenitását és migrációs politikáját. Vajon miért hallgat a Tisza Párt elnöke egy olyan kérdésben, amelyről napokon belül döntő jelentőségű szabályok lépnek életbe?