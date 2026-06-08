Pócs János: Ha Magyar Péter nem hazudott, a Tisza-kormány viheti a dinnyéket (VIDEÓ)

Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
A képviselő szerint „ekkorát még soha nem hazudott” a miniszterelnök.
„Nem összeszerelő üzemeket szeretnénk, mint Pócs Jánosék, nem Fülöp-szigeteki munkásokat akarunk alkalmazni akár a dinnyeföldön, akár máshol” – szúrt oda Magyar Péter az országgyűlés hétfői ülésén a fideszes képviselőnek.
Pócs János azonban nem hagyta annyiban a miniszterelnök kijelentését, Facebook-oldalára feltöltött videójában közölte: „Magyar Péter ekkorát még soha nem hazudott”. Pócs János egy ajánlattal élt:
Ha eddig, most vagy valaha valaki tudja bizonyítani, hogy nálunk otthon, a dinnyeföldön külföldi munkavállalók dolgoznak, akkor az egész termést felajánlom a Tisza-kormánynak. Márpedig azért nagyon fájna a szívem”
– fogalmazott a videójában.
Nyitókép: Facebook