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pócs jános Magyar Péter miniszterelnök

Pócs János: Ha Magyar Péter nem hazudott, a Tisza-kormány viheti a dinnyéket (VIDEÓ)

2026. június 08. 21:12

A képviselő szerint „ekkorát még soha nem hazudott” a miniszterelnök.

2026. június 08. 21:12
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Nem összeszerelő üzemeket szeretnénk, mint Pócs Jánosék, nem Fülöp-szigeteki munkásokat akarunk alkalmazni akár a dinnyeföldön, akár máshol” – szúrt oda Magyar Péter az országgyűlés hétfői ülésén a fideszes képviselőnek.

Pócs János azonban nem hagyta annyiban a miniszterelnök kijelentését, Facebook-oldalára feltöltött videójában közölte: „Magyar Péter ekkorát még soha nem hazudott”. Pócs János egy ajánlattal élt:

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Ha eddig, most vagy valaha valaki tudja bizonyítani, hogy nálunk otthon, a dinnyeföldön külföldi munkavállalók dolgoznak, akkor az egész termést felajánlom a Tisza-kormánynak. Márpedig azért nagyon fájna a szívem”

– fogalmazott a videójában.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 22 komment

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grad
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2026. június 08. 23:07 Szerkesztve
Ez egy beteg, nárciszitkus személyiségzavarban szenvedő hazudozó!
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glensi
2026. június 08. 23:05
magyar-1977: ha jól látom, 10 nap alatt 1300 fölötti hozzászólást produkáltál (persze ezeket a produkciókat hozzászólásnak nevezni túlzás). Mondd csak, te ezt főfoglalkozásban csinálod?
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mreinstand-3
2026. június 08. 22:48
Biztos kurva szar dinnyéje van, azért ilyen nagylelkű. Vagy már előtte kétszer is eladta…
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chiron
2026. június 08. 22:14
De most komolyan, mikor nem hazudik az ámokfutó zsebdiktátor? Ja, amikor másokat távozását sürgeti, vagy vécékről tart idegenvezetést. Ő ezt nevezi kormányzásnak. A kormánytagok pedig a háttérben átélhetik, hogy tiszásnak lenni nem bűn, csak szégyen.
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