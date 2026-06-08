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bódis kriszta roma parlament kormánybiztos

Bódis Krisztát bírálta a Roma Parlament elnöke

2026. június 08. 20:43

A cigány értelmiségiek hónapok óta hiába várják a kormánybiztos válaszát.

2026. június 08. 20:43
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Nyilvános vita alakult ki Bódis Kriszta és Horváth Aladár között. A Roma Parlament elnöke azt állította, hogy Bódis hónapok óta nem válaszol a roma értelmiségieknek – írta a Roma Sajtóközpont Facebook-oldalán közzétett bejegyzés alapján az Index.

A társadalmi részvételért felelős kormánybiztos egy Radnai Márk döntéséről szóló bejegyzéshez kapcsolódva azt írta, hogy el kell választani a társadalmi egyeztetéseket a Tisza-szigetek pártszervező munkájától. „A kormányzatnak minden állampolgár, minden közösség, minden civil szervezet és szakmai szereplő felé nyitottnak kell lennie, politikai hovatartozástól függetlenül” – fogalmazott Bódis a bejegyzésben.

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Kedves Aladár, válaszoltam, személyesen is beszéltünk, és minden anyagotok, javaslatotok eljutott hozzám, Miniszterelnök úrhoz, a roma szakértőinkhez is, és beépítettük, beépítjük a stratégiáinkba 

– hangsúlyozta a kormánybiztos. Horváth Aladár azt állította, hogy Bódis fél éve nem válaszol a Roma Parlament és a Roma Értelmiségi Fórum leveleire. Hozzátette, hogy a „Szabadság és Tisztelet” című, 109 pontos programtézisre szintén nem reagált, amit negyven roma értelmiségi írt.

Nehezményezte továbbá, hogy a rendszerváltó roma értelmiségi meghívásait is figyelmet kívül hagyta a kormánybiztos, szerinte ez a magatartás sérti a közösség méltóságát, és ellentétes a kormányzat által hirdetett kommunikációval.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

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