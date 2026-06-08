Bódis Krisztát bírálta a Roma Parlament elnöke

Nyilvános vita alakult ki Bódis Kriszta és Horváth Aladár között. A Roma Parlament elnöke azt állította, hogy Bódis hónapok óta nem válaszol a roma értelmiségieknek – írta a Roma Sajtóközpont Facebook-oldalán közzétett bejegyzés alapján az Index.

A társadalmi részvételért felelős kormánybiztos egy Radnai Márk döntéséről szóló bejegyzéshez kapcsolódva azt írta, hogy el kell választani a társadalmi egyeztetéseket a Tisza-szigetek pártszervező munkájától. „A kormányzatnak minden állampolgár, minden közösség, minden civil szervezet és szakmai szereplő felé nyitottnak kell lennie, politikai hovatartozástól függetlenül” – fogalmazott Bódis a bejegyzésben.