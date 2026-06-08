Bódis Krisztát bírálta a Roma Parlament elnöke

Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
A cigány értelmiségiek hónapok óta hiába várják a kormánybiztos válaszát.
Nyilvános vita alakult ki Bódis Kriszta és Horváth Aladár között. A Roma Parlament elnöke azt állította, hogy Bódis hónapok óta nem válaszol a roma értelmiségieknek – írta a Roma Sajtóközpont Facebook-oldalán közzétett bejegyzés alapján az Index.
A társadalmi részvételért felelős kormánybiztos egy Radnai Márk döntéséről szóló bejegyzéshez kapcsolódva azt írta, hogy el kell választani a társadalmi egyeztetéseket a Tisza-szigetek pártszervező munkájától. „A kormányzatnak minden állampolgár, minden közösség, minden civil szervezet és szakmai szereplő felé nyitottnak kell lennie, politikai hovatartozástól függetlenül” – fogalmazott Bódis a bejegyzésben.
Kedves Aladár, válaszoltam, személyesen is beszéltünk, és minden anyagotok, javaslatotok eljutott hozzám, Miniszterelnök úrhoz, a roma szakértőinkhez is, és beépítettük, beépítjük a stratégiáinkba
– hangsúlyozta a kormánybiztos. Horváth Aladár azt állította, hogy Bódis fél éve nem válaszol a Roma Parlament és a Roma Értelmiségi Fórum leveleire. Hozzátette, hogy a „Szabadság és Tisztelet” című, 109 pontos programtézisre szintén nem reagált, amit negyven roma értelmiségi írt.
Nehezményezte továbbá, hogy a rendszerváltó roma értelmiségi meghívásait is figyelmet kívül hagyta a kormánybiztos, szerinte ez a magatartás sérti a közösség méltóságát, és ellentétes a kormányzat által hirdetett kommunikációval.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka