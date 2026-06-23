Pócs János egy újabb gyermekvédelmi botrányról beszél videójában (VIDEÓ)

A megszökött fiút a gyám tudta és beleegyezése nélkül vitték egy fővárosi szállodába, ahol interjúra készítették fel. A beszélgetés a Kontroll elnevezésű csatornán jelent meg. A hatóságok szerint az engedély nélküli szerepeltetés súlyos bűncselekmény kategória, ezért az ügyben hivatalos feljelentés született.