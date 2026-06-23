Pócs János egy újabb gyermekvédelmi botrányról beszél videójában (VIDEÓ)

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
A megszökött fiút, akivel Bódis Kriszta és Magyar Péter beszélgetett a Kontroll című csatornán, a gyám tudta és beleegyezése nélkül vitték egy fővárosi szállodába, ahol interjúra készítették fel, állítja Pócs János.
Pócs János egy újabb gyermekvédelmi botrányról beszél kedden közölt videójában.
A fideszes képviselő állítása szerint a Tisza Párt aktivistái, Bódis Kriszta tiszás országgyűlési képviselő, nemzeti társadalompolitikai stratégiáért és ágazati koordinációért felelős kormánybiztos, illetve Magyar Péter miniszterelnök egy tizenegy éves kiskorút politikai célokra használtak fel a kampány során.
A megszökött fiút a gyám tudta és beleegyezése nélkül vitték egy fővárosi szállodába, ahol interjúra készítették fel. A beszélgetés a Kontroll elnevezésű csatornán jelent meg. A hatóságok szerint az engedély nélküli szerepeltetés súlyos bűncselekmény kategória, ezért az ügyben hivatalos feljelentés született.
A teljes videót alább tekinthetik meg:
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