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tisza párt bódis kriszta pócs jános botrány Magyar Péter gyermekvédelem kontroll

Pócs János egy újabb gyermekvédelmi botrányról beszél videójában (VIDEÓ)

2026. június 23. 21:16

A megszökött fiút, akivel Bódis Kriszta és Magyar Péter beszélgetett a Kontroll című csatornán, a gyám tudta és beleegyezése nélkül vitték egy fővárosi szállodába, ahol interjúra készítették fel, állítja Pócs János.

2026. június 23. 21:16
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Pócs János egy újabb gyermekvédelmi botrányról beszél kedden közölt videójában.

A fideszes képviselő állítása szerint a Tisza Párt aktivistái, Bódis Kriszta tiszás országgyűlési képviselő, nemzeti társadalompolitikai stratégiáért és ágazati koordinációért felelős kormánybiztos, illetve Magyar Péter miniszterelnök egy tizenegy éves kiskorút politikai célokra használtak fel a kampány során.

A megszökött fiút a gyám tudta és beleegyezése nélkül vitték egy fővárosi szállodába, ahol interjúra készítették fel. A beszélgetés a Kontroll elnevezésű csatornán jelent meg. A hatóságok szerint az engedély nélküli szerepeltetés súlyos bűncselekmény kategória, ezért az ügyben hivatalos feljelentés született.

A teljes videót alább tekinthetik meg:

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 12 komment

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Sorrend:
westend
2026. június 23. 21:54
hogy ezek mekkora ótvar férgek, hihetetlen. Jó, a pojáca aljasságát már ismerjük pár éve, de hogy ez a kormánybiztos elmebété liba is ekkora trutymó legyen, ez új.
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1
0
kobi40
2026. június 23. 21:52
Azért ez a “2 aktivista “véletlenül találták meg” óvatosságnak is ölég erős.
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1
0
martens
2026. június 23. 21:52
Hányadék pedofil a Fostos és Bódi.
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3
0
Ízisz
•••
2026. június 23. 21:51 Szerkesztve
🧡🇭🇺 Könnyebb felsorolni, hogy m.p. milyen bűntényben nem vett még részt!!! Ez az embernek kinéző bűnöző Mo. m.elnöke??? Kiskorú gyereket lopnak el és használják fel politikai céljaik érdekében és aztán eldobják őt mint egy szart!!! Ennél ocsmányabb, embertelenebb, erkölcstelenebb ember mint m.p. és pártja, nincs a világon!!! Mondjon le és tünjön el a közéletből ez a mocskos Brüsszel kutyája!!! 💯👎😡🤬❓
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1
0
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