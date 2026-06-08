Korábbi RTL-est nevezett ki Tarr Zoltán: ő fogja végezni a közmédia körüli teendőket

Közölte, Grósz Judit feladata a közmédia „kiegyensúlyozott működésének előkészítése lesz”. „Kiemelt feladat lesz a közmédia működési átvilágításának összefogása. Munkája során összefogja azt a folyamatot, amelyben az ideiglenes vezetés megszünteti a politikai propagandát, elindul a pénzügyi és működési audit, és megkezdődik az intézményi konszolidáció. Addig, amíg a nyilvános pályázaton megválasztott, független vezető átveszi a közmédia irányítását” – írta Tarr Zoltán.

Mint fogalmazott, „Grósz Judit több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén. Az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójában a hazai streamingpiacot átalakító digitális platformot épített fel”.

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