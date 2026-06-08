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rtl magyarország tarr zoltán grósz judit

Korábbi RTL-est nevezett ki Tarr Zoltán: ő fogja végezni a közmédia körüli teendőket

2026. június 08. 21:58

A balliberális tv egykori munkatársának feladata a közszolgálati média „kiegyensúlyozott működésének előkészítése lesz”.

2026. június 08. 21:58
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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebookon bejelentette: Grósz Judit lesz az, aki miniszteri biztosként összefogja a közmédia körüli teendőket.

A demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése a médiaszabadság biztosítása az elmúlt majd’ két évtized folyamatosan bővülő központosítása után” – kezdte bejegyzését Tarr Zoltán. Szerinte ennek súlya megköveteli, hogy, a „közmédia felszabadítása érdekében szükséges lépéseket” miniszteri biztos kezelje.

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Közölte, Grósz Judit feladata a közmédia „kiegyensúlyozott működésének előkészítése lesz”. „Kiemelt feladat lesz a közmédia működési átvilágításának összefogása. Munkája során összefogja azt a folyamatot, amelyben az ideiglenes vezetés megszünteti a politikai propagandát, elindul a pénzügyi és működési audit, és megkezdődik az intézményi konszolidáció. Addig, amíg a nyilvános pályázaton megválasztott, független vezető átveszi a közmédia irányítását” – írta Tarr Zoltán.

Mint fogalmazott, „Grósz Judit több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén. Az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójában a hazai streamingpiacot átalakító digitális platformot épített fel”.

Képernyőfotó: rtl.hu

Összesen 14 komment

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hernadvolgyi-2
2026. június 08. 22:46
Van egy felesleges tévém, hasonlít a Tisza szavazókra, fél éve sötét.
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0
0
Agricola
2026. június 08. 22:33
Ettől lesz kiegyensúlyozott?
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2
0
feroflex
2026. június 08. 22:33
Salom...
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1
0
Obsitos Technikus
2026. június 08. 22:30
Bármilyen tévéből csinálhattok bármilyet :-) egyiket se nézem.
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1
0
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