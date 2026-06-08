Korábbi RTL-est nevezett ki Tarr Zoltán: ő fogja végezni a közmédia körüli teendőket

Ez vár a közmédiára: kiderült, mit tervez Tarr Zoltán és Magyar Péter
A közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték munkát.
A balliberális tv egykori munkatársának feladata a közszolgálati média „kiegyensúlyozott működésének előkészítése lesz”.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebookon bejelentette: Grósz Judit lesz az, aki miniszteri biztosként összefogja a közmédia körüli teendőket.
„A demokrácia és az európai értékekhez való visszatérés kiemelkedően fontos lépése a médiaszabadság biztosítása az elmúlt majd’ két évtized folyamatosan bővülő központosítása után” – kezdte bejegyzését Tarr Zoltán. Szerinte ennek súlya megköveteli, hogy, a „közmédia felszabadítása érdekében szükséges lépéseket” miniszteri biztos kezelje.
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A közmédia átvilágítása elindult, a jogállami keretek betartásával a kormány megalakulása után elkezdték munkát.
Közölte, Grósz Judit feladata a közmédia „kiegyensúlyozott működésének előkészítése lesz”. „Kiemelt feladat lesz a közmédia működési átvilágításának összefogása. Munkája során összefogja azt a folyamatot, amelyben az ideiglenes vezetés megszünteti a politikai propagandát, elindul a pénzügyi és működési audit, és megkezdődik az intézményi konszolidáció. Addig, amíg a nyilvános pályázaton megválasztott, független vezető átveszi a közmédia irányítását” – írta Tarr Zoltán.
Mint fogalmazott, „Grósz Judit több mint 25 éves felsővezetői tapasztalattal rendelkezik a média, a telekommunikáció és a technológiai szektor területén. Az RTL Magyarország digitális területekért felelős vezérigazgató-helyettesi pozíciójában a hazai streamingpiacot átalakító digitális platformot épített fel”.
Képernyőfotó: rtl.hu