Tarr Zoltán ahelyett, hogy irtaná a politikai kereszténységet, inkább a feje tetejére állítja azt

Nem hat meg, ha ezek után a Mandiner kommentmezejének híres trolljai nekem szegezik: „Na, és a Fidesz hány ilyen határt átlépett, te nyalonc?!” Igen, a Fidesz sok határt átlépett (mondjuk olyanra nem emlékszem, hogy keresztény ifjúsági fesztiválon ekézte volna ellenfelét a területért felelős kinevezett, lehet, hogy volt ilyen, de a Szemlélek biztosan nem közölt róla rajongó hangvételű tudósítást), a politikai kereszténységet is gyakran túltolta, a retorikájában legalábbis néha sok volt, és igen, sok fideszes politikus nem egyszerűen bukdácsolt, hanem nem is törekedett – bár az utolsó ítéletet erről sem mi fogjuk kimondani.

De arról volt szó, hogy nem ez lesz.

Hogy nem lesz átpolitizálva minden, főleg az egyházak, a hitélet nem – ezt Tarr Zoltán nem győzte hangsúlyozni.

Ám sajnos egyelőre tényleg úgy tűnik, az újdonsült miniszter és egykori református lelkész nem irtani fogja az általa – szavakban legalábbis – megvetett politikai kereszténységet, hanem a feje tetejére, vagy inkább a maga javára fordítja azt: a keresztény Magyarország emlegetése helyett miniszteri tekintélyével eldönti, személy szerint ki igazi keresztény és ki nem. Ráadásul úgy tesz, mintha ha ő és a kormánya mentenék meg, szabadítanák fel azt az Egyházat, amely túlélte a katakombák, a nácizmus és kommunizmus időszakát is, de nemcsak túlélte, a dolgok végső értelme szerint minden időkben szabad volt és az is marad.

Ha ez nem politikai kereszténység, annak is a messianisztikus válfaja, akkor semmi nem az.

Óvatosan jegyzem meg: az igazi Messiáshoz (nem Magyar Péterhez) mérve a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is csak egy bukott, bűnös ember.

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

