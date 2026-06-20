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szélrózsa magyarországi evangélikus egyház zajban hangodat influenszer közösségi média

A közösségi média és az influenszerek zaja helyett Isten hangját hallgatni: erről fog szólni az idei Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó

2026. június 20. 09:01

A fiatalok – a közösségi média, az influenszerek, az AI, a fake news és a deepfake okozta – hatalmas kommunikációs zajban kénytelenek élni; sokan érzik magukat elveszettnek, útmutatást, magyarázatot, megerősítést vagy vigaszt várnak. A fesztivál mottója arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg.

2026. június 20. 09:01
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A 15. Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozót 2026. július 8. és 12. között rendezik meg a soproni Erzsébet-kertben – derül ki a Magyarországi Evangélikus Egyház lapunknak küldött közleményéből.

Az idei találkozó a Zajban hangodat mottót kapta. Az ötnapos program központi üzenetét az Apostolok cselekedetei 8. fejezete 31. versének részlete adja: a mai véleményektől, elvárásoktól és lehetőségektől hangos világunkban 

a fiatalok – a közösségi média, az influenszerek, az AI, a fake news és a deepfake okozta – hatalmas kommunikációs zajban kénytelenek élni; sokan érzik magukat elveszettnek, útmutatást, magyarázatot, megerősítést vagy vigaszt várnak. 

A fesztivál mottója és alapigéje arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg: ez a hang csendesíti el a zajt, ez a hang segít irányt találni – írják a szervezők.

Idén több mint 250 program várja a résztvevőket: a programkínálatot ezúttal is úgy állították össze a mottó és az alapige mentén a szervezők, hogy a fesztiválozók életkortól függetlenül hitük megélése és elmélyítése mellett értékteremtő, szórakoztató és ismeretterjesztő élményekben egyaránt részesüljenek, miközben igazi emberi kapcsolódásokat és evangélikus közösséget tapasztalhatnak meg. 

A találkozóra érkezők részt vehetnek a közös nyitó áhítaton és a záró istentiszteleten, kiscsoportos beszélgetéseken és bibliatanulmányokon; hallhatják Pál Feri atyát, keresztény könnyűzenei együtteseket és a hazai koncertélet neves szereplőit – Lóci játszik, Aurevoir., Blahalouisiana és Kolibri –; láthatják színpadon Balsai Mónit és Szirtes Edina Mókust. További több mint negyven helyszínen fórumbeszélgetések és teológiai előadások, workshopok, koncertek mellett sportversenyek és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel közösen meghirdetett 4. Szélrózsa futóverseny, ügyességi és szellemi játékok, szabadulószobák, kiállítások, DIY-foglalkozások és kulturális programok biztosítják a fesztiválhangulatot. 

Az események teljes listája elérhető a találkozó honlapján és a Yapp applikációban.

A Szélrózsa éppen 30 évvel ezelőtt, 1996-ban evangélikus fiatalok kezdeményezésére jött létre a Magyarországi Evangélikus Egyház ernyője alatt, azóta pedig minden második év nyarán, mára többezres közönséggel tartják meg az egyház legnagyobb rendezvényét.

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VeraMayer
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