A közösségi média és az influenszerek zaja helyett Isten hangját hallgatni: erről fog szólni az idei Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozó

A fesztivál mottója és alapigéje arra irányítja a figyelmet, hogy mindennek a sűrűjében Isten hangját halljuk meg: ez a hang csendesíti el a zajt, ez a hang segít irányt találni – írják a szervezők.

Idén több mint 250 program várja a résztvevőket: a programkínálatot ezúttal is úgy állították össze a mottó és az alapige mentén a szervezők, hogy a fesztiválozók életkortól függetlenül hitük megélése és elmélyítése mellett értékteremtő, szórakoztató és ismeretterjesztő élményekben egyaránt részesüljenek, miközben igazi emberi kapcsolódásokat és evangélikus közösséget tapasztalhatnak meg.

A találkozóra érkezők részt vehetnek a közös nyitó áhítaton és a záró istentiszteleten, kiscsoportos beszélgetéseken és bibliatanulmányokon; hallhatják Pál Feri atyát, keresztény könnyűzenei együtteseket és a hazai koncertélet neves szereplőit – Lóci játszik, Aurevoir., Blahalouisiana és Kolibri –; láthatják színpadon Balsai Mónit és Szirtes Edina Mókust. További több mint negyven helyszínen fórumbeszélgetések és teológiai előadások, workshopok, koncertek mellett sportversenyek és a Magyar Ökumenikus Segélyszervezettel közösen meghirdetett 4. Szélrózsa futóverseny, ügyességi és szellemi játékok, szabadulószobák, kiállítások, DIY-foglalkozások és kulturális programok biztosítják a fesztiválhangulatot.