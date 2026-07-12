„NoÁrt vezetőnek tartani szellemi IGÉNYTELENSÉG” – Mocsár Gyula Jr. | Hotel Lentulai

Mocsár Gyula Jr. a Hotel Lentulai legújabb epizódjának vendége, aki szerint ma már nem politikai ellenfeleket, hanem erkölcsileg megsemmisítendő embereket látunk egymásban, miközben a közösségi média csak tovább mélyíti az árkokat.

A Doperanos kreatív producere kulisszatitkokat is elárul az Orbán Viktor-interjúról, a sokat vitatott „Don Vétó” borítóról és arról, miért gondolja, hogy a humorból és kulturális utalásokból sokan kizárólag politikai támadást olvastak ki.