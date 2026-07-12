„NoÁrt vezetőnek tartani szellemi IGÉNYTELENSÉG” – Mocsár Gyula Jr. | Hotel Lentulai

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„Az emberben nagyon kevés kell ahhoz, hogy vadállattá váljon.” A politika ma már nem egyszerűen megosztja az embereket, hanem felmentést is ad a gyűlöletre. Eljutottunk oda, hogy sokan már nem politikai ellenfelet, hanem megsemmisítendő ellenséget látnak a másikban.
Mocsár Gyula Jr. a Hotel Lentulai legújabb epizódjának vendége, aki szerint ma már nem politikai ellenfeleket, hanem erkölcsileg megsemmisítendő embereket látunk egymásban, miközben a közösségi média csak tovább mélyíti az árkokat.
A Doperanos kreatív producere kulisszatitkokat is elárul az Orbán Viktor-interjúról, a sokat vitatott „Don Vétó” borítóról és arról, miért gondolja, hogy a humorból és kulturális utalásokból sokan kizárólag politikai támadást olvastak ki.
„A maffiában az árulás volt a főbűn. Aki egyszer áruló, az mindig áruló”
– fogalmaz Mocsár Gyula Jr., aki beszél Magyar Péter politikai felemelkedéséről, a Fidesz jövőjéről és a magyar társadalom állapotáról is.
„Az emberben nagyon kevés kell ahhoz, hogy vadállattá váljon.”
Szerinte ma már nem elsősorban a pártok, hanem a kölcsönös morális megsemmisítés logikája mérgezi a közbeszédet. Miért érzi azt, hogy a közösségi média az emberek legsötétebb ösztöneit szabadította el? És valóban eljöhet az a pillanat, amikor a magyar társadalom kijózanodik a politikai törzsháborúból?
Nézze meg a Hotel Lentulai teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!