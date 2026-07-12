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mandiner hotel lentulai don vétó doperanos mocsár gyula jr fidesz Magyar Péter közösségi média

„NoÁrt vezetőnek tartani szellemi IGÉNYTELENSÉG” – Mocsár Gyula Jr. | Hotel Lentulai

2026. július 12. 10:04

„Az emberben nagyon kevés kell ahhoz, hogy vadállattá váljon.” A politika ma már nem egyszerűen megosztja az embereket, hanem felmentést is ad a gyűlöletre. Eljutottunk oda, hogy sokan már nem politikai ellenfelet, hanem megsemmisítendő ellenséget látnak a másikban.

2026. július 12. 10:04
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Mocsár Gyula Jr. a Hotel Lentulai legújabb epizódjának vendége, aki szerint ma már nem politikai ellenfeleket, hanem erkölcsileg megsemmisítendő embereket látunk egymásban, miközben a közösségi média csak tovább mélyíti az árkokat.

A Doperanos kreatív producere kulisszatitkokat is elárul az Orbán Viktor-interjúról, a sokat vitatott „Don Vétó” borítóról és arról, miért gondolja, hogy a humorból és kulturális utalásokból sokan kizárólag politikai támadást olvastak ki.

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„A maffiában az árulás volt a főbűn. Aki egyszer áruló, az mindig áruló”

 – fogalmaz Mocsár Gyula Jr., aki beszél Magyar Péter politikai felemelkedéséről, a Fidesz jövőjéről és a magyar társadalom állapotáról is.

 „Az emberben nagyon kevés kell ahhoz, hogy vadállattá váljon.” 

Szerinte ma már nem elsősorban a pártok, hanem a kölcsönös morális megsemmisítés logikája mérgezi a közbeszédet. Miért érzi azt, hogy a közösségi média az emberek legsötétebb ösztöneit szabadította el? És valóban eljöhet az a pillanat, amikor a magyar társadalom kijózanodik a politikai törzsháborúból?

Nézze meg a Hotel Lentulai teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

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Összesen 35 komment

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Sorrend:
mindigcsakjobbb
2026. július 12. 11:29
Nagyon nehéz megitélni és nyertest hirdetni hogy Noár vagy Puzsér drogozik többet
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1
0
sergent
•••
2026. július 12. 11:13 Szerkesztve
„NoÁrt vezetőnek tartani szellemi IGÉNYTELENSÉG” Hát még Szakács Pityut.....! De ki a f@szom tartja vezetőnek NoÁrt?
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1
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 12. 11:04
elcapo-3Beszartak-a-fideszesek 2026. július 12. 10:59 cigány.....az állatokat a szektában keresd , lásd poloska! Gondolom a putridban is sok van! Igen, szektások vagytok. Vakon követtek egy hamis bukott prófétát, aki köré kultuszt építettetek. Szerencsére a mocskotokkal együtt lesztek eltakarítva. :)
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0
2
Magyarorszag-elveszett
2026. július 12. 11:04
Noár begolyózva van magánál. Most ez az állapota.
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2
0
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