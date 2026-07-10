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sopron szélrózsa tarr zoltán szemlélek keresztény

Tarr Zoltán: Nem fogunk kérni semmit az egyházaktól

2026. július 10. 21:09

A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Sopronban megszervezett Szélrózsa evangélikus ifjúsági találkozón beszélt a Tisza-kormány egyházpolitikájáról.

2026. július 10. 21:09
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A rendezvényen a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a politika és a kereszténység kapcsolatáról is beszélt, amellyel kapcsolatban a Szemlélek beszámolója szerint a következőt mondta:

Az a kereszténynek nevezett politizálás, ami Európában tapasztalható, »egészen gyomorforgató«, és erre épp az előző magyar kormányzat volt a legjobb példa.” 

Az egykori református lelkész kijelentette: „Néha szinte szeppukut volna kedvem elkövetni a parlamentben, ahogy hallgatom azokat az ellenzéki képviselőket, akik keresztény értékekről beszélnek, miközben pontosan tudható, hogy a szavaik és az életvitelük között mekkora a szakadék. Attól nem lesz keresztény a politika, ha állandóan keresztény Magyarországról beszélünk. Elképesztően messze kerültek hazánkban e téren a szavak a valóságtól.”

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Állítása szerint az állami kereszténység óriási hitelességi válságot okozott a hívek körében: szerinte olyanná lett például a református gyülekezetek működése, amilyen a kommunizmus idején volt. Félelem, elhallgatás a jellemző napjainkban – állította. 

Tarr Zoltán úgy véli, a Fidesz „meghekkelte a demokráciát” és „exportálta a gyűlöletet” ami állítása szerint a tengerentúlon is érezteti hatását. 

A miniszter reflektált a miniszterelnök stílusára, amit „harsányként” jellemzett. De azt is hangsúlyozta: „elképesztően brutális, döbbenetes, erőszakos leuralás jellemezte az elmúlt 16 évet”, és ahhoz, hogy megváltozzon a politikai kultúra, elengedhetetlen a hazugságok számonkérése. 

Az új kormány egyházpolitikájáról nem osztott meg részleteket, a Szemlélek beszámolója szerint azt viszont kiemelte:  

Nem fognak kérni semmit az egyházaktól, és nem is fognak úgy pénzt adni nekik, hogy cserébe kérnek, elvárnak valamit.”

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

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Összesen 24 komment

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Sorrend:
pugacsov-0
2026. július 10. 22:19
Na a szervezőkről megvan a véleményem, ezt a percembert meghívták. Hányinger !
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0
0
lemez
2026. július 10. 22:15
Tarr sérti a füled a déli harangszó te mocsok.
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1
0
fatman
2026. július 10. 22:10
Orwell itt is: Nem fogunk adni semmit az egyházaknak... Ádernek igaza van, ezeknél a mocskoknál a béke háború, a szeretet gyűlölet, a szabadság szolgaság!!! ÁRAD A PISA POLOSKA GECI
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3
0
templar62
2026. július 10. 22:09
A fossiás prófétája ?
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0
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