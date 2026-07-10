Tarr Zoltán: Nem fogunk kérni semmit az egyházaktól

A rendezvényen a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a politika és a kereszténység kapcsolatáról is beszélt, amellyel kapcsolatban a Szemlélek beszámolója szerint a következőt mondta:

Az a kereszténynek nevezett politizálás, ami Európában tapasztalható, »egészen gyomorforgató«, és erre épp az előző magyar kormányzat volt a legjobb példa.”

Az egykori református lelkész kijelentette: „Néha szinte szeppukut volna kedvem elkövetni a parlamentben, ahogy hallgatom azokat az ellenzéki képviselőket, akik keresztény értékekről beszélnek, miközben pontosan tudható, hogy a szavaik és az életvitelük között mekkora a szakadék. Attól nem lesz keresztény a politika, ha állandóan keresztény Magyarországról beszélünk. Elképesztően messze kerültek hazánkban e téren a szavak a valóságtól.”