Tarr Zoltán: Nem fogunk kérni semmit az egyházaktól

Állítása szerint az állami kereszténység óriási hitelességi válságot okozott a hívek körében: szerinte olyanná lett például a református gyülekezetek működése, amilyen a kommunizmus idején volt. Félelem, elhallgatás a jellemző napjainkban – állította.
Tarr Zoltán úgy véli, a Fidesz „meghekkelte a demokráciát” és „exportálta a gyűlöletet” ami állítása szerint a tengerentúlon is érezteti hatását.
A miniszter reflektált a miniszterelnök stílusára, amit „harsányként” jellemzett. De azt is hangsúlyozta: „elképesztően brutális, döbbenetes, erőszakos leuralás jellemezte az elmúlt 16 évet”, és ahhoz, hogy megváltozzon a politikai kultúra, elengedhetetlen a hazugságok számonkérése.