Drehert leginkább az érdekelte, működik-e az orbáni kísérlet. A kísérlet lényege a következő: lehet-e kormányzati eszközökkel erényes magatartásra, sőt talán keresztény hitre vezetni egy, a kommunizmusban meggyengült népet?

Orbán illiberalizmusa/kereszténydemokráciája elutasította a liberalizmus militáns szekularizmusát és a szexuális forradalom bizonyos elemeit. Az Alaptörvény a családot, nem az egyént tette a társadalom alapjává, a keresztény hitet pedig nemzetmegtartó erőnek tartotta. Mindeközben garantálta a vallásszabadságot, vallási kényszert nem alkalmazott, a zsidó közösség tagjai pedig ma Budapestnél biztonságosabb nagyvárost aligha találnak Európában.

Akkor mégis mi történt?