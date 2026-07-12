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danube institute keresztény Rod Dreher orbán viktor

A magyar keresztény közösségeknek önvizsgálatot kell tartaniuk

2026. július 12. 07:11

Az Orbán-kormány nyújtotta védelem idején elkényelmesedtek, nem folytattak hatékony evangelizációt és nem szervezték meg magukat.

2026. július 12. 07:11
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Filemon Norbert
Filemon Norbert
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„Orbán Viktor választási veresége után három hónappal az amerikai jobboldal egyik legismertebb gondolkodója, Rod Dreher (aki négy évig Budapesten élt) Ross Douthat podcastjában vont mérleget az Orbán-kormányról. 

Dreher leghíresebb könyvében (Szent Benedek válaszútján) amellett érvel, hogy a keresztényeknek nagyobb távolságot kellene tartaniuk a politikától, és energiáikat elsősorban saját vallási közösségeik megerősítésére kellene fordítaniuk. Ehhez képest Dreher az elmúlt négy évet Budapesten töltötte, a Danube Institute munkatársaként, vagyis testközelből figyelhette azt, ahogy egy kormányzat erős politikai eszközöket vetett be több, lényeges keresztény elv védelmében. 

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Dreher szerint az amerikai média hamis képet festett Orbán Viktorról: nem igaz, hogy egy szélsőjobboldali zsarnok, valójában egy rendkívül intelligens politikus. Magyarország pedig teljesen normális hely: gyönyörű, biztonságos és tiszta. Az ide látogató angolszászok sokszor nem hittek a szemüknek, még azok sem, akik egyébként nem értettek egyet az orbáni politikával.

Drehert leginkább az érdekelte, működik-e az orbáni kísérlet. A kísérlet lényege a következő: lehet-e kormányzati eszközökkel erényes magatartásra, sőt talán keresztény hitre vezetni egy, a kommunizmusban meggyengült népet? 

Orbán illiberalizmusa/kereszténydemokráciája elutasította a liberalizmus militáns szekularizmusát és a szexuális forradalom bizonyos elemeit. Az Alaptörvény a családot, nem az egyént tette a társadalom alapjává, a keresztény hitet pedig nemzetmegtartó erőnek tartotta. Mindeközben garantálta a vallásszabadságot, vallási kényszert nem alkalmazott, a zsidó közösség tagjai pedig ma Budapestnél biztonságosabb nagyvárost aligha találnak Európában.

Akkor mégis mi történt?

A családtámogatások egy ideig működtek, de áttörést nem hoztak (a gyermekvállalás nem elsősorban anyagi kérdés), a magyar templomok látogatottsága pedig siralmas. A rendszer különböző szintjeit emellett végigkísérte a korrupció, a választási vereség oka azonban Dreher szerint elsősorban a gazdaság gyenge teljesítményében keresendő.

Dreher jól látja a helyzetet, de nem lehet mindenért a politikai berendezkedést okolni: a magyar keresztény közösségeknek önvizsgálatot kell tartaniuk, mert az Orbán-kormány nyújtotta védelem idején elkényelmesedtek, nem folytattak hatékony evangelizációt és nem szervezték meg magukat.”

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Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

 

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Összesen 13 komment

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2026. július 12. 08:16 Szerkesztve
Magyarorszag-elveszett 2026. július 12. 07:46 Nem kellene túldimenzionálni egy ilyen közleményt. Az Egyház hivatalosan nem vehet részt egy politikai rendezvényen, de magánemberként elmehetnek ilyenre papok, annak viszont egyértelműnek kell lennie, hogy nem az Egyházat képviselik. Nem is az elhatárolódás volt a problémás, inkább azok a mondatok, amelyek azt sugallták, vagy legalábbis lehetett úgy értelmezni, hogy fideszesnek lenni csúnya dolog. Mert bizony volt így értelmezhető vörösfarok a közleményben. A magam részéről ezt illetően Zsuffa Tündére gyanakszom, viszont azt is vélelmezem, hogy az Egyház egy másik része meg igenis fű alatt támogatja az ilyen megjelenéseket, de azt nem tehetik meg, hogy intézményesen mellé állnak.
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 12. 07:46
Ugyan kérem, most határolódott el a Katolikus Egyház a Fidesz eddigi jótéteményeiért. Még nem rúgtak a Fideszbe, de már kezdeményezik. Gyorsan ment, még két hónapja van kommunista csökevény kormányunk, de már nyilatkozatot adtak ki, hogy ők bizony nem adtak engedélyt és elhatárolódott a Főegyházmegye Osztie Zoltántól atyától. Így már minden rendben....
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2
0
Æðelflæd
2026. július 12. 07:46
Nem a keresztény közösségek, hanem a keresztény egyének kényelmesedtek el (bár nem rémlik, hogy 2010 előtt más lett volna a helyzet). Ha a közösség egészére vagy vezetésére tesszük a hangsúlyt, pont a lényeget felejthetjük el: az egyéni felelősséget és a szabad akaratot. Nálunk az elmúlt 10 évben erőn felül tett a plébánia a közösségépítésért (óvodaépítés, koncertek, közösségi tér fenntartása stb.). De templomba azok kezdtek el rendszeresen járni, akiket konkrétan a plébános valamelyik mondata megszólított egy temetésen, vagy akit pl. a közösség egy idős, oszlopos tagja barátságosan beljebb invitált a templom kapujából és bevont mindenbe. Ahol ilyen hívők vannak, ott nem siralmas a látogatottság se. A gyerekek közül pedig azok maradtak meg felnőttként is, ahol a szülők nem kényelmesedtek el azzal, hogy az egyházi iskola majd hitre neveli a gyereket.
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3
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survivor
2026. július 12. 07:43
Istencsászarunk lassú. SOKKAL GYORSABBAN, TÖBBET kellene ROMBOLNIA. Minden orbani nepjóleti intezkedest meg kell szüntetnie, azonnal....
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