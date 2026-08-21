„András, segítek. Volna itt azért némi kis különbség.

Elmesélnéd a magyaroknak, hogy mennyi pénzt kerestél azzal, hogy Orbán mellett kampányoltál? Mármint az 500 millión kívül, amiről tudunk.

Aztán elmesélnéd azt is a magyaroknak, hogy Bayer mennyit keresett a propagandista tevékenységével? Mármint a budai várbeli lakáson kívül, amiről szintén tudunk.

Mert hogy én mindeddig 0, azaz nulla forintot kerestem az elveimnek megfelelő közéleti tevékenységemmel. Sőt, inkább mínusz összeget »kerestem«, mert hogy költségeim viszont voltak és vannak. Ez pedig azért van így, mert nekem nem csak elveim vannak, hanem tisztességes munkám is.”