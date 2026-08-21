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kegyelmi ügy Bayer Zsolt Hont András vélemény

András, segítek

2026. augusztus 21. 10:25

Volna itt azért némi kis különbség.

2026. augusztus 21. 10:25
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Vidéki Prókátor
Vidéki Prókátor
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„András, segítek. Volna itt azért némi kis különbség.
Elmesélnéd a magyaroknak, hogy mennyi pénzt kerestél azzal, hogy Orbán mellett kampányoltál? Mármint az 500 millión kívül, amiről tudunk.
Aztán elmesélnéd azt is a magyaroknak, hogy Bayer mennyit keresett a propagandista tevékenységével? Mármint a budai várbeli lakáson kívül, amiről szintén tudunk.
Mert hogy én mindeddig 0, azaz nulla forintot kerestem az elveimnek megfelelő közéleti tevékenységemmel. Sőt, inkább mínusz összeget »kerestem«, mert hogy költségeim viszont voltak és vannak. Ez pedig azért van így, mert nekem nem csak elveim vannak, hanem tisztességes munkám is.”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 90 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. augusztus 21. 12:08
elcapo-3fernandvix 2026. augusztus 21. 11:24 MIlyent bűnt cigány? Írd csak le! De pontosan fogalmazz és támaszd alá! Elnöki kegyelmet kapott egy pedofil bújtató? Mesélj cigány.
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0
3
fernandvix
2026. augusztus 21. 12:06
elcapo-3fernandvix 2026. augusztus 21. 11:31 Gyerünk írd csak le, hogy kiktől kapta Hont az 500 millát. Eddig azt hazudtad , hogy az államtól! Te tetves cigány te! Hol írtam le 1x is hogy Hont az államtól kapta az 500 milliót? A véredben van koszos cigány hogy HAZUDJ???????????
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1
2
rottyos-ducse
2026. augusztus 21. 12:04
Hihetetlen aljanep a fideszes. Persze annak is a legalja, aki beall Hontot vedeni, Prokatort gyalazni. A normalisabb fideszes legalabb csendben van most, mert hat mit lehet erre mondani. Hathazy is proli, meg irigy, meg a Prokator is, mert mindketto a munkajabol el, nem a propaganejabol. Hallatlan! Ja es Hathazy korrupcionak nevezi a korrupciot akkor is, ha Tiszas kikop
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3
7
mnmn
•••
2026. augusztus 21. 12:03 Szerkesztve
Akkor talán lássuk az elveidet, gonosz kicsi törpe! "Istenem, de jó lesz élő, egyenes adásban látni, ahogy ezeket az utolsó véglény gazembereket láncba verve vezetik a bíróság folyosóján!" (2026. 04. 10.) "Úgy tűnik, hogy Magyar Péter és csapata nem csak a kampányban nem tudott hibázni, de ugyanez mondható el a kormányalakításról is. Hajlok arra, hogy ez a kormány lesz az első rendszerváltás óta a legerősebb." Azt hogy ezért nem kaptál pénzt a szektától, vagy elhiszem, de leginkább nem.
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7
1
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