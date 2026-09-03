Balog Zoltán odaállna a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság elé

Amennyiben a Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság behívja Balog Zoltán püspököt meghallgatásra, természetesen eleget fog tenni ennek a megkeresésnek, és válaszolni fog a bizottság kérdéseire – közölte a HVG kérdésére a Dunamelléki Református Egyházkerület, Balog Zoltán püspök egyházkerülete.

A kérdést azután tette fel a lap, hogy szerdán megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet feltáró vizsgálóbizottság, az ezt megelőző sajtótájékoztatón a bizottság tiszás elnöke, Schummer Orsolya pedig arról beszélt,