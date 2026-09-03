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kegyelmi ügy Balog Zoltán Novák Katalin

Balog Zoltán odaállna a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság elé

2026. szeptember 03. 11:43

Eleget fog tenni a megkeresésnek a református püspök, legalábbis állítása szerint.

2026. szeptember 03. 11:43
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Amennyiben a Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság behívja Balog Zoltán püspököt meghallgatásra, természetesen eleget fog tenni ennek a megkeresésnek, és válaszolni fog a bizottság kérdéseire – közölte a HVG kérdésére a Dunamelléki Református Egyházkerület, Balog Zoltán püspök egyházkerülete.

A kérdést azután tette fel a lap, hogy szerdán megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet feltáró vizsgálóbizottság, az ezt megelőző sajtótájékoztatón a bizottság tiszás elnöke, Schummer Orsolya pedig arról beszélt, 

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hogy nyílt ülésen hallgatná meg Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit volt igazságügyi minisztert és Balog Zoltánt.

A püspök korábban elismerte, ő járt közben Novák Katalinnál K. Endre feleségének kérésére, aki férjének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének kérvényezett elnöki kegyelmet. K. Endre megpróbálta rábírni az otthon pedofil bűncselekmények miatt elítélt igazgatója ellen valló gyerekeket, hogy vonják vissza vallomásukat.

Az ügyben a HVG Novák Katalint is kereste.

 

Nyitókép: videórészlet

 

Összesen 52 komment

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survivor
2026. szeptember 03. 14:02
Tiszások: Irgalmazzon nektek Ananké... (az nem fog)
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0
0
survivor
2026. szeptember 03. 14:01
ISMÉT ÉRDEM SZARFASZÚ TISZASOK a KEGYELEM KÉRÉSE : BŰN ? A KEGYELEM ADÁSA :BŰN ?
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0
0
survivor
2026. szeptember 03. 13:59
fernandvix "Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság" "AMERIKA ELLENES TEVÉKENYSÉGET VIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG.."
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survivor
2026. szeptember 03. 13:58
robokuty És akkor ? A Rendszerváltás után egyetlen komcsinak SE görbült haja szála se....
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