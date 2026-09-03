Balog Zoltán odaállna a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottság elé

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Eleget fog tenni a megkeresésnek a református püspök, legalábbis állítása szerint.
Amennyiben a Kegyelmi Botrány Felelőseit Feltáró Vizsgálóbizottság behívja Balog Zoltán püspököt meghallgatásra, természetesen eleget fog tenni ennek a megkeresésnek, és válaszolni fog a bizottság kérdéseire – közölte a HVG kérdésére a Dunamelléki Református Egyházkerület, Balog Zoltán püspök egyházkerülete.
A kérdést azután tette fel a lap, hogy szerdán megtartotta alakuló ülését a kegyelmi ügyet feltáró vizsgálóbizottság, az ezt megelőző sajtótájékoztatón a bizottság tiszás elnöke, Schummer Orsolya pedig arról beszélt,
hogy nyílt ülésen hallgatná meg Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit volt igazságügyi minisztert és Balog Zoltánt.
A püspök korábban elismerte, ő járt közben Novák Katalinnál K. Endre feleségének kérésére, aki férjének, a bicskei gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének kérvényezett elnöki kegyelmet. K. Endre megpróbálta rábírni az otthon pedofil bűncselekmények miatt elítélt igazgatója ellen valló gyerekeket, hogy vonják vissza vallomásukat.
Az ügyben a HVG Novák Katalint is kereste.
Nyitókép: videórészlet