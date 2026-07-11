Levetette a tiszás képviselő Balog Zoltán nevét egy református emlékműről

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Az avatás után egy évvel az alkotó kezdeményezésére felkerült Balog Zoltán neve és egy tőle szárazó idézet az alkotásra. A 2024-es kegyelmi botrány után először a DK kezdte el követelni, hogy Balog Zoltán nevét távolítsák el, a körzet újdonsült, tiszás képviselője pedig most leszedette az alkotóval.
Eltávolították Balog Zoltán püspök nevét a XVI. kerületi Reformátorok terén lévő reformációs emlékműről – közölte Szabó Alexandra, a kerület Tisza-párti országgyűlési képviselője. Az egykori fideszes EMMI-miniszter neve az emlékmű egyik márványelemébe volt vésve, amit mostanra kicseréltek – írja a Telex.
A budapesti XVI. kerületben, egy korábbi kavicsbánya helyén 2017-ben, a reformáció megindulásának 500. évfordulóján alakították ki a Reformátorok terét. A téren egy 17 méter magas kilátó, egy játszótér, valamint egy reformációs emlékmű áll.
R. Törley Mária szobrászművész alkotásán többek között Kálvin János, Luther Márton és Bocskai István bronzszobrai állnak. A szoborcsoport avatásán Balog Zoltán beszédet mondott. Egyik mondatát –
„Tartsd meg a hitet, újítsd meg és erősítsd meg a hitet, és akkor ez a hit megtart téged”
– az avatás után egy évvel R. Törley Mária kezdeményezésére felvésték az emlékműre. Az idézet mögé odakerült Balog neve is, aki ekkor már nem volt miniszter.
A 2024-es kegyelmi botrány után először a DK kezdte el követelni, hogy Balog Zoltán nevét távolítsák el az emlékműről; az idén áprilisban a kerület képviselőjévé választott Szabó Alexandra pedig most bejelentette a név eltüntetését. Korábbi posztja szerint R. Törley Mária megígérte a tiszás képviselőnek, hogy azt még idén nyáron teljesen eltávolítják, és ez most meg is történt.
Nyitókép: 777