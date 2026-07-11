Levetette a tiszás képviselő Balog Zoltán nevét egy református emlékműről

Eltávolították Balog Zoltán püspök nevét a XVI. kerületi Reformátorok terén lévő reformációs emlékműről – közölte Szabó Alexandra, a kerület Tisza-párti országgyűlési képviselője. Az egykori fideszes EMMI-miniszter neve az emlékmű egyik márványelemébe volt vésve, amit mostanra kicseréltek – írja a Telex.

A budapesti XVI. kerületben, egy korábbi kavicsbánya helyén 2017-ben, a reformáció megindulásának 500. évfordulóján alakították ki a Reformátorok terét. A téren egy 17 méter magas kilátó, egy játszótér, valamint egy reformációs emlékmű áll.