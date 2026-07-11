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Budapest Balog Zoltán emlékmű

Levetette a tiszás képviselő Balog Zoltán nevét egy református emlékműről

2026. július 11. 19:17

Az avatás után egy évvel az alkotó kezdeményezésére felkerült Balog Zoltán neve és egy tőle szárazó idézet az alkotásra. A 2024-es kegyelmi botrány után először a DK kezdte el követelni, hogy Balog Zoltán nevét távolítsák el, a körzet újdonsült, tiszás képviselője pedig most leszedette az alkotóval.

2026. július 11. 19:17
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Eltávolították Balog Zoltán püspök nevét a XVI. kerületi Reformátorok terén lévő reformációs emlékműről – közölte Szabó Alexandra, a kerület Tisza-párti országgyűlési képviselője. Az egykori fideszes EMMI-miniszter neve az emlékmű egyik márványelemébe volt vésve, amit mostanra kicseréltek – írja a Telex.

A budapesti XVI. kerületben, egy korábbi kavicsbánya helyén 2017-ben, a reformáció megindulásának 500. évfordulóján alakították ki a Reformátorok terét. A téren egy 17 méter magas kilátó, egy játszótér, valamint egy reformációs emlékmű áll.

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R. Törley Mária szobrászművész alkotásán többek között Kálvin János, Luther Márton és Bocskai István bronzszobrai állnak. A szoborcsoport avatásán Balog Zoltán beszédet mondott. Egyik mondatát – 

„Tartsd meg a hitet, újítsd meg és erősítsd meg a hitet, és akkor ez a hit megtart téged”

– az avatás után egy évvel R. Törley Mária kezdeményezésére felvésték az emlékműre. Az idézet mögé odakerült Balog neve is, aki ekkor már nem volt miniszter.

A 2024-es kegyelmi botrány után először a DK kezdte el követelni, hogy Balog Zoltán nevét távolítsák el az emlékműről; az idén áprilisban a kerület képviselőjévé választott Szabó Alexandra pedig most bejelentette a név eltüntetését. Korábbi posztja szerint R. Törley Mária megígérte a tiszás képviselőnek, hogy azt még idén nyáron teljesen eltávolítják, és ez most meg is történt.

 

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Összesen 20 komment

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Szuperszig
2026. július 11. 20:40
Úgy b..nám nyakon, hogy a fa adná a másikat. Mit képzelnek ezek?
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1
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Bitrex®
2026. július 11. 20:36
Majd ősszel visszakerül a neve. 70 nap még, faszszopó tiszások!
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3
0
balatontihany-25
2026. július 11. 20:30
Pedig a ref. lelkész a Fidesznek ártott igazán. A tiszásoknak semmit... Sőt, nagy aduként jött nekik a kampányban a kegyelmi botrány.
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3
0
lemez
2026. július 11. 20:26
Vérszomjas dúvadok.Tanács zoltán szerint a kormány félelemben tartotta a középosztàlyt.Te marha azt emelte fel a kedvezö adóterhekkel meg eus és kormányzati kedvezményekkel.
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4
0
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